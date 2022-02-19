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На Западе обнаружен документ с обещаниями не расширять НАТО - Spiegel

19 февраля 2022, 00:15  •  120 • Политика
Немецкие журналисты обнаружили доказательство обещаний НАТО не расширять военный блок на восток в начале 90-х.
Обнаружен архивный документ, в котором собраны высказывания политиков стран Запада с обещаниями нерасширения НАТО на восток.
Журнал Spiegel опубликовал протокол встречи глав МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США в Бонне 6 марта 1991 года, когда обсуждалась безопасность на территории Европы.
Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции - ред.), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы,
- сказано в документе от лица главы МИД ФРГ Юргена Хробога. Далее уточняется, что речь идёт о реке Одер.
Немецкий министр подчеркнул: "Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО".
Похожие высказывания сделали и дипломаты США. Так, американский дипломат Раймонд Зайц заявил:
Мы дали понять Советскому Союзу - на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах, - что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Россию обманули страны Запада в вопросе нерасширения НАТО.

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