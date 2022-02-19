|
На Западе обнаружен документ с обещаниями не расширять НАТО - Spiegel
19 февраля 2022, 00:15 • 120 • Политика
Немецкие журналисты обнаружили доказательство обещаний НАТО не расширять военный блок на восток в начале 90-х.
Обнаружен архивный документ, в котором собраны высказывания политиков стран Запада с обещаниями нерасширения НАТО на восток.
Журнал Spiegel опубликовал протокол встречи глав МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США в Бонне 6 марта 1991 года, когда обсуждалась безопасность на территории Европы.
- сказано в документе от лица главы МИД ФРГ Юргена Хробога. Далее уточняется, что речь идёт о реке Одер.
Немецкий министр подчеркнул: "Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО".
Похожие высказывания сделали и дипломаты США. Так, американский дипломат Раймонд Зайц заявил:
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Россию обманули страны Запада в вопросе нерасширения НАТО.
Подпишитесь на нас
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 февраля 2022, 05:45
|
12 февраля 2022, 14:15
|
13 февраля 2022, 08:55
|
18 февраля 2022, 10:50
|
16 февраля 2022, 16:50
|
12 февраля 2022, 21:50
|
12 февраля 2022, 17:45