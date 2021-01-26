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На Западе назвали имя нового преемника Путина

26 января 2021, 09:40  •  231 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян
Еще год назад об этом политике мало кто слышал, а уже сегодня он одна из самых узнаваемых фигур России, и не исключено, что его кандидатуру готовят на президентский пост – такое мнение высказали о Михаиле Мишустине журналисты чешского издания iDnes.
Как указывают в статье, назначение нового премьера в январе прошлого года вызвало настоящий шок в стране, ведь до этого Мишустин находился "в тени Владимира Путина". За это время политику удалось завоевать расположение россиян – по данным издания, ему доверяет около 65-60% граждан, – и это несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, пишет URA.RU.
"По сравнению с президентом, которого в последний год россияне видели только на видеоконференциях, Мишустин часто встречался с людьми, и это, как считают эксперты, сыграло в его пользу", – указывается в статье.
Журналисты отметили, что в ноябре Михаил Мишустин провел серьезные кадровые перестановки, не назначив на министерские должности ни одной сильной фигуры. По их версии, таким шагом премьер намеревался укрепить собственный авторитет и избавился от тех, с кем ему было некомфортно работать.
"Премьер явно заинтересован в том, чтобы стать преемником президента, пусть даже пока об этом речи не идет", – подчеркивает издание iDnes.
На прошлой неделе Михаил Мишустин возобновил "кадровые чистки", начатые в прошлом году, уволив двух важных федеральных чиновников.

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