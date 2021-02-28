На Западе нашли оправдание протестам в Армении: Русские разозлились из-за "Искандеров"

Американские СМИ уже нашли "руку Кремля" в политическом кризисе в Армении. Интернет-издание The Daily Beast утверждает, что Россия организовала протесты против Пашиняна в отместку за оскорбление "Искандеров".

Пока в Армении протестующие требуют отправить премьер-министра Никола Пашиняна в отставку, в США уже начали обвинять в сложившейся ситуации Россию. Американские СМИ утверждают, что в бунте армянских военных, направленном против главы правительства, виноват лично президент России Владимир Путин.

Речь идёт о статье в интернет-издании The Daily Beast под названием "Путин, возможно, спровоцировал попытку государственного переворота в Армении после того, как премьер оскорбил его ракеты". В качестве доказательства причастности России к событиям в Армении приводятся слова политолога Артура Пароняна. Тот утверждает, что после заявлений Никола Пашиняна о неисправности российских ракет начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов звонил своему армянскому коллеге генералу Онику Гаспаряну и призывал его свергнуть премьера.

Москва ясно дала понять генералу Гаспаряну, чтобы тот избавился от нашего премьер-министра,

- цитирует The Daily Beast слова Пароняна.

Напомним, протесты против Пашиняна действительно начались после заявлений премьера о ракетных комплексах "Искандер". Политик пытался свалить вину за поражение страны в войне за Нагорный Карабах на "неисправное российское оружие", однако был уличён во лжи собственными военными. Дело в том, что "Искандеры" не применялись во время последней войны в Карабахе. Пашинян попытался заткнуть военным рот, уволив вскрывших его ложь генералов, однако сам нарвался на требование подать в отставку со стороны армии.

Фото: скриншот портала The Daily Beast

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