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На Западе нанесли удар по угольной промышленности Украины - Guardian

23 мая 2021, 14:55  •  161 • Политика
Фото: Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
"Большая семерка" решила прекратить финансирование отрасли
Страны, входящие в состав G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – приняли совместное решение перестать финансово поддерживать добычу угля за рубежом. В частности "Большая семерка" вкладывалась в отрасль на Украине.
Решение было принято после растянувшихся на два дня ожесточенных споров во время встречи министров окружающей среды и энергетики в рамках принятой ранее стратегии об отказе от добычи угля до 2030 года, пишет The Guardian. Официально это обосновали ростом температуры по всей планете на 1,5 °C.
Единственной страной, которая выразила обеспокоенность принятым решением стала Япония, являющаяся одним из крупнейших в мире источником финансирования угольной энергетики. Ее представители заявили, что Китай может воспользоваться ситуацией и построить за рубежом собственные угольные станции.
В прошлом году угольная промышленность на Украине столкнулась с серьезным кризисом. В Кривом Роге горняки устроили забастовку, требуя повысить зарплаты и улучшить условия труда. Около 400 человек закрылись в шахтах, отказываясь выходить на поверхность.
В середине мая сотни горняков пришли к офису украинского президента Владимира Зеленского из-за невыплаты зарплат. Шахтеры заявили, что власти виноваты в разрушительных процессах, с которыми столкнулась отрасль, и они обязаны установить "адекватную цену" на полезные ископаемые – в противном случае работники намерены порализовать функционирование всех предприятий.

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