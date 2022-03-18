На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"

Обстрел Донецка "Точкой-У" должен быть расследован, заявил замгенсека ООН. До этого Запад упорно игнорировал это преступление ВСУ.

На Западе наконец обратили внимание на теракт в Донецке. Заместитель генерального секретаря ООН неожиданно призвал расследовать инцидент с обстрелом города со стороны ВСУ.

Речь идёт об использовании ВСУ ракеты "Точка-У" с запрещённым кассетным зарядом для удара по Донецку. Ракета была подбита до того, как кассетный заряд успел раскрыться, однако в результате атаки всё равно погибло более 20 человек, включая женщин и детей.

Обстрел Донецка "Точкой-У" должен быть расследован,

- заявил замгенсека ООН, чьи слова цитирует телеканал "360".

Также он отметил, что ООН приветствует переговоры между Россией и Украиной и сожалеет, что они пока не приводят к прекращению огня.