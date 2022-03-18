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На Западе начали прозревать? Замгенсека ООН призвал расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"

18 марта 2022, 00:45  •  83 • Политика
Обстрел Донецка "Точкой-У" должен быть расследован, заявил замгенсека ООН. До этого Запад упорно игнорировал это преступление ВСУ.
На Западе наконец обратили внимание на теракт в Донецке. Заместитель генерального секретаря ООН неожиданно призвал расследовать инцидент с обстрелом города со стороны ВСУ.
Речь идёт об использовании ВСУ ракеты "Точка-У" с запрещённым кассетным зарядом для удара по Донецку. Ракета была подбита до того, как кассетный заряд успел раскрыться, однако в результате атаки всё равно погибло более 20 человек, включая женщин и детей.
Обстрел Донецка "Точкой-У" должен быть расследован,
- заявил замгенсека ООН, чьи слова цитирует телеканал "360".
Также он отметил, что ООН приветствует переговоры между Россией и Украиной и сожалеет, что они пока не приводят к прекращению огня.

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