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На Западе испугались потери Белоруссией суверенитета

07 сентября 2021, 15:45  •  97 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В процессе интеграции РФ и РБ скоро может быть поставлена точка
Встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, запланированная на 9 сентября в Москве, может стать решающей для запуска Союзного государства. Как уже сообщили в Минске, согласование дорожных карт дошло до финальной стадии. На Западе эти сообщения восприняли с откровенной тревогой.
С одной стороны, разговоры о Союзном государстве РФ и РБ звучат уже более 20 лет, но каждый раз, как только дело шло к концу, Лукашенко сдавал назад. Однако в этот раз все по-другому, отмечает "Радио Свобода*". Отношения Белоруссии с Западом за последний год настолько ухудшились, что президенту РБ нечего терять.
"Есть явные признаки того, что Лукашенко, возможно, собирается сделать то, против чего он годами сопротивлялся: подписать соглашение, которое может радикально подорвать суверенитет Белоруссии",
– отмечает издание, опираясь на мнения экспертов.
Для Запада же основной проблемой является не возможная потеря народом Белоруссии своей идентичности, как на это пыталась указать американский посол в Минске Джули Фишер, а тот факт, что после запуска Союзного государства придется пересматривать свою политику в отношении и Минска, и Москвы.
Впрочем, ранее бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота признал, что интеграция России и Белоруссии движется медленно из-за излишней забюрократизированности процесса. Поэтому эксперты рекомендуют Западу заранее не дергаться: возможно заявления о завершении работы над "дорожными картами" по интеграции пока так и останутся словами.
О том, что ожидается на встрече Путина и Лукашенко 9 сентября, на днях рассказал белорусский посол в РФ Владимир Семашко.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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