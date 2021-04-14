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На Западе готовы к присоединению Донбасса к России по "крымскому варианту" - СМИ
14 апреля 2021, 14:50 • 90 • Политика
Однако расширение России усугубит отношения с Европой
Запад удовлетворит "крымский вариант" присоединения Донбасса к России. Такую точку зрения изложили в своей публикации журналисты одной из газет в Германии.
По их словам, определенные шаги в этом направлении Москва уже сделала. В частности, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта РФ.
Россия же для защиты своих граждан в любой момент способна ввести в регион миротворцев. После этого будет проведен "референдум" о присоединении, отметили немецкие журналисты.
Украина не сможет что-то изменить. Она не обладает достаточной военной мощью, поэтому вернуть Донбасс ей не дано в течение долгих лет, предупредили журналисты.
Незалежная лишена и политичесской альтернативы решить вопрос в свою пользу. Если Киев признает независимость ДНР и ЛНР, это только ускорит процесс их вхождения в состав РФ, подчеркнули авторы статьи в Süddeutsche Zeitung.
Их рассуждения доказывают, что на Западе возможный конфликт Киева с Москвой в Донбассе оценивают в военном отношении, а также как внутреннее дело Украины и ее двусторонние отношения с Россией. При этом в немецком СМИ упоминают и о европейских способах сдерживания РФ.
Они призывают выработать единый подход – ввести санкции или помешать строительству "Северного потока – 2". Европа намерена поддерживать Незалежную лишь тогда, когда конфликт разрешится, и Донбасс окажется под контролем России. Это она будет делать посредством дальнейшего ужесточения ограничений по отношению к Москве.
В Германии опасаются начала большего конфликта, который затронет всю территорию Украины. Однако надежды Киева на помощь европейских стран в случае его вооруженного противостояния с Москвой напрасны, ясно дали понять СМИ, отмечает EurAsia Daily.
Тем временем на Украине "пообещали" России третью мировую войну. Этим может закончитьсяконфликтная ситуация в Донбассе, предупредил бывший президент Незалежной Леонид Кравчук.
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