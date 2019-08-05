На Запад и обратно в автобусе. Дороги, дома, мосты и операция «Немыслимое 2» • 122 • Аналитика

Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская рать»



Когда ж постранствуешь, воротишься домой,



И дым Отечества нам сладок и приятен!

(А. С. Грибоедов «Горе от ума») «На Запад ты едешь, когда истощается почва и на старое поле наступают сосны. На Запад ты едешь, получив письмо со словами: "Беги, все открылось". На Запад ты едешь, когда, взглянув на нож в своей руке, видишь, что он в крови. На Запад ты едешь, когда тебе скажут, что ты — пузырек в прибое империи. На Запад ты едешь, услышав, что там в горах полным-полно золота. На Запад ты едешь расти вместе со страной. На Запад ты едешь доживать свой век. Или просто едешь на Запад. Я просто ехал на Запад».Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская рать»Когда ж постранствуешь, воротишься домой,И дым Отечества нам сладок и приятен!(А. С. Грибоедов «Горе от ума»)



Европа из окна автобуса (2019). Итак, я съездил на Запад и вернулся оттуда. Интересно и отдохнуть, и мир посмотреть, причем последние годы это все чаще поездки на автобусе. Поверьте, это удобно. Автобус комфортабельный, сиденья мягкие, тур без ночных переездов, ночевка всегда в отеле с ванной или душем, с хорошим завтраком по утрам и… снова в дорогу, а там каждые два часа остановки: чай, кофе, туалет или «кустики». Словом, все, что только человеку надо. И много всего видно из окон! А если ничего интересного не видно, можно расслабиться и подумать и даже записать свои мысли в блокнот, что лично для меня особенно удобно. Ведь увиденное можно сравнивать, сопоставлять с ранее известным. Кроме того, ты получаешь массу интереснейшей информации, посещая музеи, старинные крепости, археологические парки…





Типичный польский дом у дороги



На этот раз поездка была особенно продолжительной и интересной. Наш автобус с очаровательным и эрудированным гидом Аней от компании «Туртранс-Вояж» проделал путь от Бреста до Бреста, проехав через Польшу, Германию, Бельгию, Францию, Испанию, Италию, Австрию с отдыхом на морском побережье Испании Коста-Браво в городке Льорет-де-Мар. Мы посетили Варшаву, Берлин, Париж, Каркассон, Ниццу, Монако, Геную, Венецию и Вену. Кстати, состав группы был очень пестрый. Представлена была, можно сказать, едва ли не вся Россия. Были люди с Чукотки, Камчатки, из Сибири, из Москвы, из Пензы. И, что самое удивительное, тех, кто ехал в первый раз, практически не оказалось. Все побывали в таких автобусных путешествиях по два, по три раза, а кто-то и по пять, шесть, десять. То есть это популярный в России вид отдыха. По крайней мере, для какой-то определенной части ее населения.



Программа тура была насыщенной и интересной, но лично мы, моя жена и внучка, ее не придерживались и вместе со всеми почти не ходили и не ездили. У нас были свои маршруты, куда более интересные как для нас, так и – и я в этом абсолютно уверен, – для читателей «ВО». Будет подготовлен целый цикл статей, связанных как с историей мест, где мы побывали, так и с военной тематикой.





А вот еще один…



Дорога, дорога, ты знаешь так много!

А пока в самом первом из материалов этого цикла мы рассмотрим… дороги Европы, то, чем они отличаются от наших дорог, дома, стоящие по обе стороны от них, ну и в какой-то степени коснемся живущих в них людей.





И еще… А перед ним – поле!



Ну, скажем так: все знают, что дороги на Западе, то есть в Европе, хорошие. Однако хорошие они везде по-разному. Например, в Польше они ничем сегодня не отличаются от наших федеральных трасс. Во всяком случае, тех, что проходят через мою Пензу из Москвы на Саратов и Челябинск. Так же рабочие косят траву по обочинам, убирают мусор, покрытие… хорошее!







Здесь дома стоят очень близко друг к другу, но все равно – поле прямо перед ними!



В чем отличие? Больше шумозащитных стенок, причем все они новые и из пластика, включая и прозрачные, на которых изображены силуэты хищных птиц, чтобы сквозь них не пытались пролетать пичуги. Все леса имеют ограждение из сетки. И в Польше, так, как и вообще повсюду, никому и в голову не придет съезжать или сходить с дороги. Сетки везде! Не как у нас, где любой может запросто остановиться на обочине шоссе или съехать с него и отправиться искать грибы. Тут такое дело не пройдет! Зато за «заборчиком» на полях свободно разгуливают аисты и пасутся косули. Аистов в Польше вообще очень много. И на полях, и на крышах домов, и на специальных столбах. Дело в том, что гнездо аиста сооружение не из легких и может весить до 400 кг! Представьте себе, что вам вот столько навалили на крышу? Поэтому поляки ставят для аистов бетонные столбы с площадкой наверху, где они и устраивают свои гнезда.





Это, кстати, тоже Польша. Очень чисто, не так ли?



Стенки в Германии, Франции, Испании, Италии и Австрии… явно поставлены давно, так что многие успели зарасти плющом. Материалы – самые разнообразные, вид, форма, расцветки тоже. Есть каменные (!), есть деревянные (!!), но больше пластмассовых. Зато тянутся они и тянутся…





Сворачиваем на Варшаву…



Нет и несанкционированных мусорных куч у съездов с основной дороги. У нас они, в частности, на повороте к моему дачному поселку в Чемодановке, встречаются постоянно. Правда (радуйтесь те, кто и на солнце видит пятна!), одну такую свалку мусора я все–таки в Польше увидел. Одну! Но больше не видел нигде, так что это поистине уникальный случай. Жалко, что не успел ее сфотографировать!





В 50-ые годы прошлого века, когда мы решили дружить с поляками, Сталин предложил им на выбор что-нибудь в столице построить. Поляки просили метро, но вождь предпочел подарить вот этот здание, почти точную копию «высотки», что стоит в Москве напротив библиотеки иностранной литературы им. Рудомино. Первоначально она называлась «Дворцом культуры и науки имени И. В. Сталина». Потом просто «Дворцом культуры и науки». Потом, после сноса Берлинской стены, горячие головы заговорили о том, чтобы его снести. Но… поговорили и перестали. Сегодня этот небоскреб играет роль офисного здания и выставочного центра, штаб-квартиры ряда компаний и государственных учреждений. В нем расположены музеи, кинозалы, театры, рестораны, книжные магазины, научные институты, бассейны, выставочные пространства и даже самый большой в Польше конференц-зал на 3000 человек. В настоящий момент Дворец культуры и науки является одним из самых известных и больших культурно-выставочных центров в стране.





А это похожая на него силуэтом церковь… вернее, костел.





И это тоже храм божий, но самой современной архитектуры, по-другому и не скажешь.



Энергосбережение на деле, а не на словах!

По обе стороны от дороги уже в Польше стоят ветряки генераторов. И с каждым годом их все больше. Например, в 2012 году в Польше я их не видел, только во Франции и в Испании, а сейчас их полным-полно! Много их и в Германии, ну а во Франции ты видишь прямо-таки фантастическую картинку: горы застроены рядами ветряков и все они вращаются, словно великаны размахивают руками. Некоторые стоят прямо рядом с дорогой и хорошо видно, какие они огромные. У нас пять таких ветряков лишь на морском берегу неподалеку от Зеленоградска вблизи Калининграда и… все. Может быть есть где-то еще? Но вдоль дорог на Саратов и Челябинск они уж точно не стоят, а ведь это дешевая и экологически чистая энергия.





Это ветряк в Польше.





А это уже ветряки в Германии.



Дома у дороги

Дома. В прошлом году я уже писал о том, что в Польше 90% домов по обочинам дорог новые. Построены уже после 1991 года, хотя старые хибарки тоже встречаются. Но очень редко. У нас пропорция немного иная, но… могу сказать, что заметно, как количество новопостроенных домов растет во все возрастающем количестве. Немало появилось и поселков из современных типовых домов, как в сельской местности, так и пригородах. А множество явно старых трехоконных изб уже обшито и сайдингом, и окна на них совсем новые, пластиковые. Причем интересно, что наши «коттеджи» в целом смотрятся больше польских.





Во Франции у дороги стоят не только дома, но и на холмах высятся замки.



Там дома весьма миниатюрны. Обычно высотой в два этажа они разбросаны тут и там, но в основном идут вдоль дороги. Некоторые совсем близко от нее, другие чуть подальше, но при этом все деревенские дома окружают… поля! Слева и справа, со всех сторон и даже перед дорогой. Поляк словно говорит этим самым, что все моя… вокруг меня! У наших где поля непонятно, а позади домов за заборами тянутся огороды. Там никаких заборов нет. Поля засажены пшеницей, уже, кстати, там убранной, капустой – поляки едят много капусты и этим объясняется, как считают, незначительное количество раковых заболеваний, а вот яблоневые сады там очень большие и опять же выходят прямо к дороге. Ну хорошо растут в Польше яблоки и поляки этим воспользовались. Треть урожая идет в США, треть в Европу, а треть шла в Россию, но… санкции, поэтому больше уже не идет. Естественно, по польским крестьянам это больно ударило, ну а политики… утерлись как всегда, у них-то с едой все и всегда отлично, как и с деньгами.





Еще два дома – новый и старый прямо посредине пшеничного поля…



Разница между польскими и нашими домами не только в размерах. У них там все… прибрано. Нигде не лежат «нужные доски», брошенные два года назад в траву у забора, нет автопокрышек, и прочего «мусора». А все вспомогательные строения выглядят чисто и аккуратно. Такого нет, чтобы половина крыши были из старого шифера, а половина из рубероида. Покосившихся строений, подпертых бревном, я тоже не заметил. В общем, тут нам еще предстоит поработать над собой. Во-первых, отказаться от дурной привычки «приватизировать» всякий хлам и складировать его во дворе либо… на даче, а во-вторых, решать проблемы своего жилища в комплексе, и, конечно, сажать побольше цветов.





Иногда на очень крутой горе высится шпиль монастыря… ну зачем было забираться на такую высоту? Бог, он что, глухой, из долины не слышит?



Если же ты въезжаешь в польский поселок, то там обязательно будет церковь. Причем новая! Иногда такой архитектуры, что и на храм-то она не похожа, но тем не менее. А все потому, что Польша страна монокультуры и монорелигии. 90% католики, причем на деле, а не на словах. То есть регулярно посещают мессу. Молодежь, правда, менее религиозна. Но церковь за ее души борется, например, сокращает время служб, организует различные интересные для молодых людей мероприятия.



И все это дает свои плоды. Нигде в Польше, в отличие от той же Франции, я негров не видел, да и вообще мигрантов из «жарких стран», ищущих в комфортабельной Европе легкой жизни. Не приживаются они здесь как-то…



Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты!

Кстати, наш автобус принадлежал польской компании, а его водители были поляки, хорошо знавшие русский язык. Поговорили и выяснилась одна интересная, замеченная ими за многие поездки вещь: оказывается, чуть ли в каждом их турне в автобусе (а его загрузка 50 человек) всегда попадается один, а то даже и два-три туриста из России с польскими корнями. Ну, мои «польские корни» нужно считать относительными, поскольку я ношу фамилию отчима, а не родного отца. Но в любом случае это показательно. Да и гаплогруппы наши и польские являются славянскими боле чем на 50%, то есть именно поляки наши ближайшие родственники, а не только соседи. И надо бы с ними дружить, а не конфликтовать, иметь на нашей стороне, а не на стороне наших противников. Нежели нашему руководству так трудно этого добиться? Не умеют? Так пусть научатся, черт побери! Не так уж у нас и много в потенциальных союзниках настоящих европейцев, что-то мы все больше в Азию норовим залезть, менталитета которой не знаем и не понимаем, на Ближний Восток (еще тот «гадючник»), и даже в Африку. Но это замечание так… пришлось к слову.



Дороги в Германии в глаза не бросились, хотя ветряков вдоль них стало больше. А вот в Бельгии, в отличие от всех других стран, вдоль шоссе стояли еще и фонари. И ночью там было светло, как днем. Во всех других странах магистральные шоссе ночами не освещались.





Дорога через Альпы – горы и мосты.



Дома старые, зато вот нивы тучные

Сельские дома во Франции, да и в Италии тоже, находились от дороги поодаль и все, как один, выглядели… старыми. Старые стены, старая черепица. Но выглядели они чистенькими и аккуратными. Но вот угодья вокруг точно вызывали чувство зависти. Как это говорится? «Тучные нивы», да?! Так вот они тут действительно тучные. Прорезаны массой каналов, поэтому везде работают водометы, поливая и огородные культуры, и даже виноградники. Яблони – все прикрыты сетками из ткани. В Польше – для защиты от птиц, а вот во Франции… еще и от града. Удивительно, но здесь он бывает очень крупным. Под посевы занят каждый клочок земли, пустырей с зарослями чертополоха практически нет.





Ферма во Франции и поля вокруг.



Дорога через Альпы: горы и тоннели

Но лучше всего в этом плане Италия и Австрия. Там… если это не совсем уж крутая гора, а холм, то ты наверняка увидишь посевы. Домики тоже стоят на холмах, на неестественно зеленых лужайках, где пасутся неестественно пятнистые коровы. Картина просто буколистическая. Пшеница тоже растет на склонах холмов и ее… убирают комбайнами! В Италии же повсюду каналы и бьют водометные «пушки».





Некоторые мосты очень высокие, но узкие.



Говорю на остановке одному пожилому итальянцу, неплохо говорившему по-английски: «Хорошие у вас дороги!» Он мне: «Еще Муссолини построил!» Я ему: «Когда американский писатель Марк Твен побывал в Италии, он сказал, что «Бог создал Италию по замыслу Микеланджело». Но впечатлили его как раз не ваши исторические памятники, а Миланский вокзал и прекрасные дороги». Он мне: «Ну… при Муссолини их особенно много строили…» «И за это вы его повесили вниз головой?» «Это были партизаны, коммунисты. От них можно было всего ожидать!» Н-да, такова вот историческая память народная… Дороги и Муссолини помнятся, Муссолини и война — как-то не очень.





Дорога через Альпы: мосты и тоннели



Но дорога через Альпы говорит нам прежде всего о колоссальном трудолюбии местных жителей и строительном искусстве. Начиная от Монако шоссе все чаще уходят в тоннели, иногда очень длинные. Слева гора, справа гора, внизу ущелье и, тем не менее к склону горы, фактически отвесному, пристыкован высоченный мост, упирающийся в два отверстия, уходящих в скалу тоннелей. Как все это строили? Каким образом сюда доставили тяжелую техники? И ведь если бы такой тоннель был один, но их десятки. Десятки!



«Экологические мосты» и мосты для инвалидов

А еще магистральные шоссе пересекают «экологические мосты». Мосты не для людей, а для животных! Поскольку все леса огорожены и через шоссе зверям не перебраться, для них построены переходы над дорогами. Там насыпан грунт и растут деревья и кусты, и зверье ходит по ним туда-сюда. И таких мостов много. Не один-два показа ради! Много и пешеходных мостов, причем не только с лестницами, но и с лифтами. Ими могут пользоваться инвалиды, но и здоровым гражданам это не заказано. Удобно, что ни говори. И никто не боится, что сломают. Ну а о том, какое все это отношение имеет к непосредственному содержанию «Военного обозрения», мы с вами поговорим в следующий раз.





Один такой мост для зверья



Продолжение следует… Итак, я съездил на Запад и вернулся оттуда. Интересно и отдохнуть, и мир посмотреть, причем последние годы это все чаще поездки на автобусе. Поверьте, это удобно. Автобус комфортабельный, сиденья мягкие, тур без ночных переездов, ночевка всегда в отеле с ванной или душем, с хорошим завтраком по утрам и… снова в дорогу, а там каждые два часа остановки: чай, кофе, туалет или «кустики». Словом, все, что только человеку надо. И много всего видно из окон! А если ничего интересного не видно, можно расслабиться и подумать и даже записать свои мысли в блокнот, что лично для меня особенно удобно. Ведь увиденное можно сравнивать, сопоставлять с ранее известным. Кроме того, ты получаешь массу интереснейшей информации, посещая музеи, старинные крепости, археологические парки…На этот раз поездка была особенно продолжительной и интересной. Наш автобус с очаровательным и эрудированным гидом Аней от компании «Туртранс-Вояж» проделал путь от Бреста до Бреста, проехав через Польшу, Германию, Бельгию, Францию, Испанию, Италию, Австрию с отдыхом на морском побережье Испании Коста-Браво в городке Льорет-де-Мар. Мы посетили Варшаву, Берлин, Париж, Каркассон, Ниццу, Монако, Геную, Венецию и Вену. Кстати, состав группы был очень пестрый. Представлена была, можно сказать, едва ли не вся Россия. Были люди с Чукотки, Камчатки, из Сибири, из Москвы, из Пензы. И, что самое удивительное, тех, кто ехал в первый раз, практически не оказалось. Все побывали в таких автобусных путешествиях по два, по три раза, а кто-то и по пять, шесть, десять. То есть это популярный в России вид отдыха. По крайней мере, для какой-то определенной части ее населения.Программа тура была насыщенной и интересной, но лично мы, моя жена и внучка, ее не придерживались и вместе со всеми почти не ходили и не ездили. У нас были свои маршруты, куда более интересные как для нас, так и – и я в этом абсолютно уверен, – для читателей «ВО». Будет подготовлен целый цикл статей, связанных как с историей мест, где мы побывали, так и с военной тематикой.А пока в самом первом из материалов этого цикла мы рассмотрим… дороги Европы, то, чем они отличаются от наших дорог, дома, стоящие по обе стороны от них, ну и в какой-то степени коснемся живущих в них людей.Ну, скажем так: все знают, что дороги на Западе, то есть в Европе, хорошие. Однако хорошие они везде по-разному. Например, в Польше они ничем сегодня не отличаются от наших федеральных трасс. Во всяком случае, тех, что проходят через мою Пензу из Москвы на Саратов и Челябинск. Так же рабочие косят траву по обочинам, убирают мусор, покрытие… хорошее!В чем отличие? Больше шумозащитных стенок, причем все они новые и из пластика, включая и прозрачные, на которых изображены силуэты хищных птиц, чтобы сквозь них не пытались пролетать пичуги. Все леса имеют ограждение из сетки. И в Польше, так, как и вообще повсюду, никому и в голову не придет съезжать или сходить с дороги. Сетки везде! Не как у нас, где любой может запросто остановиться на обочине шоссе или съехать с него и отправиться искать грибы. Тут такое дело не пройдет! Зато за «заборчиком» на полях свободно разгуливают аисты и пасутся косули. Аистов в Польше вообще очень много. И на полях, и на крышах домов, и на специальных столбах. Дело в том, что гнездо аиста сооружение не из легких и может весить до 400 кг! Представьте себе, что вам вот столько навалили на крышу? Поэтому поляки ставят для аистов бетонные столбы с площадкой наверху, где они и устраивают свои гнезда.Стенки в Германии, Франции, Испании, Италии и Австрии… явно поставлены давно, так что многие успели зарасти плющом. Материалы – самые разнообразные, вид, форма, расцветки тоже. Есть каменные (!), есть деревянные (!!), но больше пластмассовых. Зато тянутся они и тянутся…Нет и несанкционированных мусорных куч у съездов с основной дороги. У нас они, в частности, на повороте к моему дачному поселку в Чемодановке, встречаются постоянно. Правда (радуйтесь те, кто и на солнце видит пятна!), одну такую свалку мусора я все–таки в Польше увидел. Одну! Но больше не видел нигде, так что это поистине уникальный случай. Жалко, что не успел ее сфотографировать!В 50-ые годы прошлого века, когда мы решили дружить с поляками, Сталин предложил им на выбор что-нибудь в столице построить. Поляки просили метро, но вождь предпочел подарить вот этот здание, почти точную копию «высотки», что стоит в Москве напротив библиотеки иностранной литературы им. Рудомино. Первоначально она называлась «Дворцом культуры и науки имени И. В. Сталина». Потом просто «Дворцом культуры и науки». Потом, после сноса Берлинской стены, горячие головы заговорили о том, чтобы его снести. Но… поговорили и перестали. Сегодня этот небоскреб играет роль офисного здания и выставочного центра, штаб-квартиры ряда компаний и государственных учреждений. В нем расположены музеи, кинозалы, театры, рестораны, книжные магазины, научные институты, бассейны, выставочные пространства и даже самый большой в Польше конференц-зал на 3000 человек. В настоящий момент Дворец культуры и науки является одним из самых известных и больших культурно-выставочных центров в стране.По обе стороны от дороги уже в Польше стоят ветряки генераторов. И с каждым годом их все больше. Например, в 2012 году в Польше я их не видел, только во Франции и в Испании, а сейчас их полным-полно! Много их и в Германии, ну а во Франции ты видишь прямо-таки фантастическую картинку: горы застроены рядами ветряков и все они вращаются, словно великаны размахивают руками. Некоторые стоят прямо рядом с дорогой и хорошо видно, какие они огромные. У нас пять таких ветряков лишь на морском берегу неподалеку от Зеленоградска вблизи Калининграда и… все. Может быть есть где-то еще? Но вдоль дорог на Саратов и Челябинск они уж точно не стоят, а ведь это дешевая и экологически чистая энергия.Дома. В прошлом году я уже писал о том, что в Польше 90% домов по обочинам дорог новые. Построены уже после 1991 года, хотя старые хибарки тоже встречаются. Но очень редко. У нас пропорция немного иная, но… могу сказать, что заметно, как количество новопостроенных домов растет во все возрастающем количестве. Немало появилось и поселков из современных типовых домов, как в сельской местности, так и пригородах. А множество явно старых трехоконных изб уже обшито и сайдингом, и окна на них совсем новые, пластиковые. Причем интересно, что наши «коттеджи» в целом смотрятся больше польских.Там дома весьма миниатюрны. Обычно высотой в два этажа они разбросаны тут и там, но в основном идут вдоль дороги. Некоторые совсем близко от нее, другие чуть подальше, но при этом все деревенские дома окружают… поля! Слева и справа, со всех сторон и даже перед дорогой. Поляк словно говорит этим самым, что все моя… вокруг меня! У наших где поля непонятно, а позади домов за заборами тянутся огороды. Там никаких заборов нет. Поля засажены пшеницей, уже, кстати, там убранной, капустой – поляки едят много капусты и этим объясняется, как считают, незначительное количество раковых заболеваний, а вот яблоневые сады там очень большие и опять же выходят прямо к дороге. Ну хорошо растут в Польше яблоки и поляки этим воспользовались. Треть урожая идет в США, треть в Европу, а треть шла в Россию, но… санкции, поэтому больше уже не идет. Естественно, по польским крестьянам это больно ударило, ну а политики… утерлись как всегда, у них-то с едой все и всегда отлично, как и с деньгами.Разница между польскими и нашими домами не только в размерах. У них там все… прибрано. Нигде не лежат «нужные доски», брошенные два года назад в траву у забора, нет автопокрышек, и прочего «мусора». А все вспомогательные строения выглядят чисто и аккуратно. Такого нет, чтобы половина крыши были из старого шифера, а половина из рубероида. Покосившихся строений, подпертых бревном, я тоже не заметил. В общем, тут нам еще предстоит поработать над собой. Во-первых, отказаться от дурной привычки «приватизировать» всякий хлам и складировать его во дворе либо… на даче, а во-вторых, решать проблемы своего жилища в комплексе, и, конечно, сажать побольше цветов.Если же ты въезжаешь в польский поселок, то там обязательно будет церковь. Причем новая! Иногда такой архитектуры, что и на храм-то она не похожа, но тем не менее. А все потому, что Польша страна монокультуры и монорелигии. 90% католики, причем на деле, а не на словах. То есть регулярно посещают мессу. Молодежь, правда, менее религиозна. Но церковь за ее души борется, например, сокращает время служб, организует различные интересные для молодых людей мероприятия.И все это дает свои плоды. Нигде в Польше, в отличие от той же Франции, я негров не видел, да и вообще мигрантов из «жарких стран», ищущих в комфортабельной Европе легкой жизни. Не приживаются они здесь как-то…Кстати, наш автобус принадлежал польской компании, а его водители были поляки, хорошо знавшие русский язык. Поговорили и выяснилась одна интересная, замеченная ими за многие поездки вещь: оказывается, чуть ли в каждом их турне в автобусе (а его загрузка 50 человек) всегда попадается один, а то даже и два-три туриста из России с польскими корнями. Ну, мои «польские корни» нужно считать относительными, поскольку я ношу фамилию отчима, а не родного отца. Но в любом случае это показательно. Да и гаплогруппы наши и польские являются славянскими боле чем на 50%, то есть именно поляки наши ближайшие родственники, а не только соседи. И надо бы с ними дружить, а не конфликтовать, иметь на нашей стороне, а не на стороне наших противников. Нежели нашему руководству так трудно этого добиться? Не умеют? Так пусть научатся, черт побери! Не так уж у нас и много в потенциальных союзниках настоящих европейцев, что-то мы все больше в Азию норовим залезть, менталитета которой не знаем и не понимаем, на Ближний Восток (еще тот «гадючник»), и даже в Африку. Но это замечание так… пришлось к слову.Дороги в Германии в глаза не бросились, хотя ветряков вдоль них стало больше. А вот в Бельгии, в отличие от всех других стран, вдоль шоссе стояли еще и фонари. И ночью там было светло, как днем. Во всех других странах магистральные шоссе ночами не освещались.Сельские дома во Франции, да и в Италии тоже, находились от дороги поодаль и все, как один, выглядели… старыми. Старые стены, старая черепица. Но выглядели они чистенькими и аккуратными. Но вот угодья вокруг точно вызывали чувство зависти. Как это говорится? «Тучные нивы», да?! Так вот они тут действительно тучные. Прорезаны массой каналов, поэтому везде работают водометы, поливая и огородные культуры, и даже виноградники. Яблони – все прикрыты сетками из ткани. В Польше – для защиты от птиц, а вот во Франции… еще и от града. Удивительно, но здесь он бывает очень крупным. Под посевы занят каждый клочок земли, пустырей с зарослями чертополоха практически нет.Но лучше всего в этом плане Италия и Австрия. Там… если это не совсем уж крутая гора, а холм, то ты наверняка увидишь посевы. Домики тоже стоят на холмах, на неестественно зеленых лужайках, где пасутся неестественно пятнистые коровы. Картина просто буколистическая. Пшеница тоже растет на склонах холмов и ее… убирают комбайнами! В Италии же повсюду каналы и бьют водометные «пушки».Говорю на остановке одному пожилому итальянцу, неплохо говорившему по-английски: «Хорошие у вас дороги!» Он мне: «Еще Муссолини построил!» Я ему: «Когда американский писатель Марк Твен побывал в Италии, он сказал, что «Бог создал Италию по замыслу Микеланджело». Но впечатлили его как раз не ваши исторические памятники, а Миланский вокзал и прекрасные дороги». Он мне: «Ну… при Муссолини их особенно много строили…» «И за это вы его повесили вниз головой?» «Это были партизаны, коммунисты. От них можно было всего ожидать!» Н-да, такова вот историческая память народная… Дороги и Муссолини помнятся, Муссолини и война — как-то не очень.Но дорога через Альпы говорит нам прежде всего о колоссальном трудолюбии местных жителей и строительном искусстве. Начиная от Монако шоссе все чаще уходят в тоннели, иногда очень длинные. Слева гора, справа гора, внизу ущелье и, тем не менее к склону горы, фактически отвесному, пристыкован высоченный мост, упирающийся в два отверстия, уходящих в скалу тоннелей. Как все это строили? Каким образом сюда доставили тяжелую техники? И ведь если бы такой тоннель был один, но их десятки. Десятки!А еще магистральные шоссе пересекают «экологические мосты». Мосты не для людей, а для животных! Поскольку все леса огорожены и через шоссе зверям не перебраться, для них построены переходы над дорогами. Там насыпан грунт и растут деревья и кусты, и зверье ходит по ним туда-сюда. И таких мостов много. Не один-два показа ради! Много и пешеходных мостов, причем не только с лестницами, но и с лифтами. Ими могут пользоваться инвалиды, но и здоровым гражданам это не заказано. Удобно, что ни говори. И никто не боится, что сломают. Ну а о том, какое все это отношение имеет к непосредственному содержанию «Военного обозрения», мы с вами поговорим в следующий раз.Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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