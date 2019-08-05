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На Запад и обратно в автобусе. Дороги, дома, мосты и операция «Немыслимое 2»
05 августа 2019, 15:24 • 122 • Аналитика
«На Запад ты едешь, когда истощается почва и на старое поле наступают сосны. На Запад ты едешь, получив письмо со словами: "Беги, все открылось". На Запад ты едешь, когда, взглянув на нож в своей руке, видишь, что он в крови. На Запад ты едешь, когда тебе скажут, что ты — пузырек в прибое империи. На Запад ты едешь, услышав, что там в горах полным-полно золота. На Запад ты едешь расти вместе со страной. На Запад ты едешь доживать свой век. Или просто едешь на Запад. Я просто ехал на Запад».
Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская рать»
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен!
(А. С. Грибоедов «Горе от ума»)
Европа из окна автобуса (2019). Итак, я съездил на Запад и вернулся оттуда. Интересно и отдохнуть, и мир посмотреть, причем последние годы это все чаще поездки на автобусе. Поверьте, это удобно. Автобус комфортабельный, сиденья мягкие, тур без ночных переездов, ночевка всегда в отеле с ванной или душем, с хорошим завтраком по утрам и… снова в дорогу, а там каждые два часа остановки: чай, кофе, туалет или «кустики». Словом, все, что только человеку надо. И много всего видно из окон! А если ничего интересного не видно, можно расслабиться и подумать и даже записать свои мысли в блокнот, что лично для меня особенно удобно. Ведь увиденное можно сравнивать, сопоставлять с ранее известным. Кроме того, ты получаешь массу интереснейшей информации, посещая музеи, старинные крепости, археологические парки…
Типичный польский дом у дороги
На этот раз поездка была особенно продолжительной и интересной. Наш автобус с очаровательным и эрудированным гидом Аней от компании «Туртранс-Вояж» проделал путь от Бреста до Бреста, проехав через Польшу, Германию, Бельгию, Францию, Испанию, Италию, Австрию с отдыхом на морском побережье Испании Коста-Браво в городке Льорет-де-Мар. Мы посетили Варшаву, Берлин, Париж, Каркассон, Ниццу, Монако, Геную, Венецию и Вену. Кстати, состав группы был очень пестрый. Представлена была, можно сказать, едва ли не вся Россия. Были люди с Чукотки, Камчатки, из Сибири, из Москвы, из Пензы. И, что самое удивительное, тех, кто ехал в первый раз, практически не оказалось. Все побывали в таких автобусных путешествиях по два, по три раза, а кто-то и по пять, шесть, десять. То есть это популярный в России вид отдыха. По крайней мере, для какой-то определенной части ее населения.
Программа тура была насыщенной и интересной, но лично мы, моя жена и внучка, ее не придерживались и вместе со всеми почти не ходили и не ездили. У нас были свои маршруты, куда более интересные как для нас, так и – и я в этом абсолютно уверен, – для читателей «ВО». Будет подготовлен целый цикл статей, связанных как с историей мест, где мы побывали, так и с военной тематикой.
А вот еще один…
Дорога, дорога, ты знаешь так много!
А пока в самом первом из материалов этого цикла мы рассмотрим… дороги Европы, то, чем они отличаются от наших дорог, дома, стоящие по обе стороны от них, ну и в какой-то степени коснемся живущих в них людей.
И еще… А перед ним – поле!
Ну, скажем так: все знают, что дороги на Западе, то есть в Европе, хорошие. Однако хорошие они везде по-разному. Например, в Польше они ничем сегодня не отличаются от наших федеральных трасс. Во всяком случае, тех, что проходят через мою Пензу из Москвы на Саратов и Челябинск. Так же рабочие косят траву по обочинам, убирают мусор, покрытие… хорошее!
Здесь дома стоят очень близко друг к другу, но все равно – поле прямо перед ними!
В чем отличие? Больше шумозащитных стенок, причем все они новые и из пластика, включая и прозрачные, на которых изображены силуэты хищных птиц, чтобы сквозь них не пытались пролетать пичуги. Все леса имеют ограждение из сетки. И в Польше, так, как и вообще повсюду, никому и в голову не придет съезжать или сходить с дороги. Сетки везде! Не как у нас, где любой может запросто остановиться на обочине шоссе или съехать с него и отправиться искать грибы. Тут такое дело не пройдет! Зато за «заборчиком» на полях свободно разгуливают аисты и пасутся косули. Аистов в Польше вообще очень много. И на полях, и на крышах домов, и на специальных столбах. Дело в том, что гнездо аиста сооружение не из легких и может весить до 400 кг! Представьте себе, что вам вот столько навалили на крышу? Поэтому поляки ставят для аистов бетонные столбы с площадкой наверху, где они и устраивают свои гнезда.
Это, кстати, тоже Польша. Очень чисто, не так ли?
Стенки в Германии, Франции, Испании, Италии и Австрии… явно поставлены давно, так что многие успели зарасти плющом. Материалы – самые разнообразные, вид, форма, расцветки тоже. Есть каменные (!), есть деревянные (!!), но больше пластмассовых. Зато тянутся они и тянутся…
Сворачиваем на Варшаву…
Нет и несанкционированных мусорных куч у съездов с основной дороги. У нас они, в частности, на повороте к моему дачному поселку в Чемодановке, встречаются постоянно. Правда (радуйтесь те, кто и на солнце видит пятна!), одну такую свалку мусора я все–таки в Польше увидел. Одну! Но больше не видел нигде, так что это поистине уникальный случай. Жалко, что не успел ее сфотографировать!
В 50-ые годы прошлого века, когда мы решили дружить с поляками, Сталин предложил им на выбор что-нибудь в столице построить. Поляки просили метро, но вождь предпочел подарить вот этот здание, почти точную копию «высотки», что стоит в Москве напротив библиотеки иностранной литературы им. Рудомино. Первоначально она называлась «Дворцом культуры и науки имени И. В. Сталина». Потом просто «Дворцом культуры и науки». Потом, после сноса Берлинской стены, горячие головы заговорили о том, чтобы его снести. Но… поговорили и перестали. Сегодня этот небоскреб играет роль офисного здания и выставочного центра, штаб-квартиры ряда компаний и государственных учреждений. В нем расположены музеи, кинозалы, театры, рестораны, книжные магазины, научные институты, бассейны, выставочные пространства и даже самый большой в Польше конференц-зал на 3000 человек. В настоящий момент Дворец культуры и науки является одним из самых известных и больших культурно-выставочных центров в стране.
А это похожая на него силуэтом церковь… вернее, костел.
И это тоже храм божий, но самой современной архитектуры, по-другому и не скажешь.
Энергосбережение на деле, а не на словах!
По обе стороны от дороги уже в Польше стоят ветряки генераторов. И с каждым годом их все больше. Например, в 2012 году в Польше я их не видел, только во Франции и в Испании, а сейчас их полным-полно! Много их и в Германии, ну а во Франции ты видишь прямо-таки фантастическую картинку: горы застроены рядами ветряков и все они вращаются, словно великаны размахивают руками. Некоторые стоят прямо рядом с дорогой и хорошо видно, какие они огромные. У нас пять таких ветряков лишь на морском берегу неподалеку от Зеленоградска вблизи Калининграда и… все. Может быть есть где-то еще? Но вдоль дорог на Саратов и Челябинск они уж точно не стоят, а ведь это дешевая и экологически чистая энергия.
Это ветряк в Польше.
А это уже ветряки в Германии.
Дома у дороги
Дома. В прошлом году я уже писал о том, что в Польше 90% домов по обочинам дорог новые. Построены уже после 1991 года, хотя старые хибарки тоже встречаются. Но очень редко. У нас пропорция немного иная, но… могу сказать, что заметно, как количество новопостроенных домов растет во все возрастающем количестве. Немало появилось и поселков из современных типовых домов, как в сельской местности, так и пригородах. А множество явно старых трехоконных изб уже обшито и сайдингом, и окна на них совсем новые, пластиковые. Причем интересно, что наши «коттеджи» в целом смотрятся больше польских.
Во Франции у дороги стоят не только дома, но и на холмах высятся замки.
Там дома весьма миниатюрны. Обычно высотой в два этажа они разбросаны тут и там, но в основном идут вдоль дороги. Некоторые совсем близко от нее, другие чуть подальше, но при этом все деревенские дома окружают… поля! Слева и справа, со всех сторон и даже перед дорогой. Поляк словно говорит этим самым, что все моя… вокруг меня! У наших где поля непонятно, а позади домов за заборами тянутся огороды. Там никаких заборов нет. Поля засажены пшеницей, уже, кстати, там убранной, капустой – поляки едят много капусты и этим объясняется, как считают, незначительное количество раковых заболеваний, а вот яблоневые сады там очень большие и опять же выходят прямо к дороге. Ну хорошо растут в Польше яблоки и поляки этим воспользовались. Треть урожая идет в США, треть в Европу, а треть шла в Россию, но… санкции, поэтому больше уже не идет. Естественно, по польским крестьянам это больно ударило, ну а политики… утерлись как всегда, у них-то с едой все и всегда отлично, как и с деньгами.
Еще два дома – новый и старый прямо посредине пшеничного поля…
Разница между польскими и нашими домами не только в размерах. У них там все… прибрано. Нигде не лежат «нужные доски», брошенные два года назад в траву у забора, нет автопокрышек, и прочего «мусора». А все вспомогательные строения выглядят чисто и аккуратно. Такого нет, чтобы половина крыши были из старого шифера, а половина из рубероида. Покосившихся строений, подпертых бревном, я тоже не заметил. В общем, тут нам еще предстоит поработать над собой. Во-первых, отказаться от дурной привычки «приватизировать» всякий хлам и складировать его во дворе либо… на даче, а во-вторых, решать проблемы своего жилища в комплексе, и, конечно, сажать побольше цветов.
Иногда на очень крутой горе высится шпиль монастыря… ну зачем было забираться на такую высоту? Бог, он что, глухой, из долины не слышит?
Если же ты въезжаешь в польский поселок, то там обязательно будет церковь. Причем новая! Иногда такой архитектуры, что и на храм-то она не похожа, но тем не менее. А все потому, что Польша страна монокультуры и монорелигии. 90% католики, причем на деле, а не на словах. То есть регулярно посещают мессу. Молодежь, правда, менее религиозна. Но церковь за ее души борется, например, сокращает время служб, организует различные интересные для молодых людей мероприятия.
И все это дает свои плоды. Нигде в Польше, в отличие от той же Франции, я негров не видел, да и вообще мигрантов из «жарких стран», ищущих в комфортабельной Европе легкой жизни. Не приживаются они здесь как-то…
Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты!
Кстати, наш автобус принадлежал польской компании, а его водители были поляки, хорошо знавшие русский язык. Поговорили и выяснилась одна интересная, замеченная ими за многие поездки вещь: оказывается, чуть ли в каждом их турне в автобусе (а его загрузка 50 человек) всегда попадается один, а то даже и два-три туриста из России с польскими корнями. Ну, мои «польские корни» нужно считать относительными, поскольку я ношу фамилию отчима, а не родного отца. Но в любом случае это показательно. Да и гаплогруппы наши и польские являются славянскими боле чем на 50%, то есть именно поляки наши ближайшие родственники, а не только соседи. И надо бы с ними дружить, а не конфликтовать, иметь на нашей стороне, а не на стороне наших противников. Нежели нашему руководству так трудно этого добиться? Не умеют? Так пусть научатся, черт побери! Не так уж у нас и много в потенциальных союзниках настоящих европейцев, что-то мы все больше в Азию норовим залезть, менталитета которой не знаем и не понимаем, на Ближний Восток (еще тот «гадючник»), и даже в Африку. Но это замечание так… пришлось к слову.
Дороги в Германии в глаза не бросились, хотя ветряков вдоль них стало больше. А вот в Бельгии, в отличие от всех других стран, вдоль шоссе стояли еще и фонари. И ночью там было светло, как днем. Во всех других странах магистральные шоссе ночами не освещались.
Дорога через Альпы – горы и мосты.
Дома старые, зато вот нивы тучные
Сельские дома во Франции, да и в Италии тоже, находились от дороги поодаль и все, как один, выглядели… старыми. Старые стены, старая черепица. Но выглядели они чистенькими и аккуратными. Но вот угодья вокруг точно вызывали чувство зависти. Как это говорится? «Тучные нивы», да?! Так вот они тут действительно тучные. Прорезаны массой каналов, поэтому везде работают водометы, поливая и огородные культуры, и даже виноградники. Яблони – все прикрыты сетками из ткани. В Польше – для защиты от птиц, а вот во Франции… еще и от града. Удивительно, но здесь он бывает очень крупным. Под посевы занят каждый клочок земли, пустырей с зарослями чертополоха практически нет.
Ферма во Франции и поля вокруг.
Дорога через Альпы: горы и тоннели
Но лучше всего в этом плане Италия и Австрия. Там… если это не совсем уж крутая гора, а холм, то ты наверняка увидишь посевы. Домики тоже стоят на холмах, на неестественно зеленых лужайках, где пасутся неестественно пятнистые коровы. Картина просто буколистическая. Пшеница тоже растет на склонах холмов и ее… убирают комбайнами! В Италии же повсюду каналы и бьют водометные «пушки».
Некоторые мосты очень высокие, но узкие.
Говорю на остановке одному пожилому итальянцу, неплохо говорившему по-английски: «Хорошие у вас дороги!» Он мне: «Еще Муссолини построил!» Я ему: «Когда американский писатель Марк Твен побывал в Италии, он сказал, что «Бог создал Италию по замыслу Микеланджело». Но впечатлили его как раз не ваши исторические памятники, а Миланский вокзал и прекрасные дороги». Он мне: «Ну… при Муссолини их особенно много строили…» «И за это вы его повесили вниз головой?» «Это были партизаны, коммунисты. От них можно было всего ожидать!» Н-да, такова вот историческая память народная… Дороги и Муссолини помнятся, Муссолини и война — как-то не очень.
Дорога через Альпы: мосты и тоннели
Но дорога через Альпы говорит нам прежде всего о колоссальном трудолюбии местных жителей и строительном искусстве. Начиная от Монако шоссе все чаще уходят в тоннели, иногда очень длинные. Слева гора, справа гора, внизу ущелье и, тем не менее к склону горы, фактически отвесному, пристыкован высоченный мост, упирающийся в два отверстия, уходящих в скалу тоннелей. Как все это строили? Каким образом сюда доставили тяжелую техники? И ведь если бы такой тоннель был один, но их десятки. Десятки!
«Экологические мосты» и мосты для инвалидов
А еще магистральные шоссе пересекают «экологические мосты». Мосты не для людей, а для животных! Поскольку все леса огорожены и через шоссе зверям не перебраться, для них построены переходы над дорогами. Там насыпан грунт и растут деревья и кусты, и зверье ходит по ним туда-сюда. И таких мостов много. Не один-два показа ради! Много и пешеходных мостов, причем не только с лестницами, но и с лифтами. Ими могут пользоваться инвалиды, но и здоровым гражданам это не заказано. Удобно, что ни говори. И никто не боится, что сломают. Ну а о том, какое все это отношение имеет к непосредственному содержанию «Военного обозрения», мы с вами поговорим в следующий раз.
Один такой мост для зверья
Продолжение следует…
Вячеслав Шпаковский
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