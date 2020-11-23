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На замену Чубайсу нашли "военную" кандидатуру - источник

23 ноября 2020, 22:10  •  128 • Политика
Источник, близкий к федеральным властям, сообщил, что новым главой Роснано может стать управленец из Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
В СМИ продолжают обсуждать возможную отставку главы Роснано Анатолия Чубайса. Журналисты даже выяснили, кто может заменить его на посту. В частности, сообщил близкий к федеральным властям источник, возглавить Роснано может заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
В СМИ уточняется, что Куликов курировал корпоративную реформу и обновление стратегии Ростеха.
При этом официально подтверждений по этим кадровым перестановкам нет. Как передает РБК, в Роснано и ВЭБе не стали комментировать эту информацию.
С самим Куликовым журналистам связаться не удалось.
При этом ранее стало известно о масштабной трансформации институтов развития в России, а также был опубликован список нетронутых.
Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, нужно оптимизировать систему институтов развития. Корпорации МСП, РЭЦ, "Эксар" и Роснано перейдут под управление ВЭБ.РФ. ВЭБ-Лизинг и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию.
Есть и те, кого оставят: в новой структуре сохранят стратегически важные организации. Речь идёт о Росатоме, Роскосмосе, Ростехе, Росавтодоре.

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