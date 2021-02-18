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На закрытом заседании украинского Совбеза обсудят утечку о визите Зеленского в Эмираты и «большую войну» на Донбассе

18 февраля 2021, 16:10  •  282 • Украина
Главная тема завтрашнего заседания СНБО – каналы утечки информации в офисе президента Украины. А повод – провалившиеся секретные переговоры Зеленского в Эмиратах с представителями России при посредничестве депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Недорого стоит государственная тайна, о которой окружение Зеленского тут же раструбило на весь белый свет! Вопрос поставлен ребром – кто нас сдал?! Помимо утечки секретов, обсудят и другую, не менее актуальную тему – возобновление большой войны на Донбассе.
По всей видимости, Зеленскому придётся отдать приказ к наступлению самому – как верховному главнокомандующему. Министр обороны Таран нипочём не желает становиться военным преступником и отдавать приказ о наступлении отказывается наотрез. Тем временем, главком Хомчак от нетерпения, что называется, бьёт копытом, но, в соответствии с воинским уставом, дожидается приказа. Наступление то и дело откладывается, хотя к нему всё готово. По всей видимости, западные кураторы Зеленского стали его поторапливать – затем и собирают СНБО в секретном режиме. Заседание, повторимся, закрытое. Главная интрига – решится ли Зеленский развязать войну? Судя по его последним действиям, решительности президенту не занимать. А предупреждения, прозвучавшие из Москвы, в Киеве, очевидно, не слышат.
Что же до информационных утечек, то тема, заявленная в повестке секретного заседания Совбеза, звучит несколько шире, а именно «информационная безопасность». В первую очередь обсуждать будут именно «дыры» во властных каналах коммуникации, но поговорят и о новых закрытиях телеканалов (это, в первую очередь, «плюсы» Коломойского, но называют и другие – в частности, «Наш» Евгения Мураева и даже «Интер» Хорошковского, Лёвочкина и Фирташа). Можно также предположить, что, поскольку на тайных переговорах в Эмиратах у Зеленского с «российскими партнёрами», что называется, не задалось, поднимут и актуальную для многих в окружении президента тему перераспределения принадлежащих Медведчуку и другим функционерам из ОПЗЖ активов. Самое время для их раскулачивания! Пока Медведчук с Тимошенко оттягивают свой «парламентский путч», их ресурсы могут иссякнуть – если, конечно, Зеленскому хватит решимости действовать жёстко и без оглядки на законы.

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