На законных голосованиях: как прошел первый день выборов

Попытки зарубежного влияния на порталы онлайн-голосования в первый день выборов не оказали никакого влияния на результаты, сообщили «Известиям» в Минцифры . Дистанционным форматом только за 17 сентября воспользовались более половины заявившихся на ДЭГ россиян, отметили в Центризбиркоме. С помощью интернета в этот день проголосовали Владимир Путин и Михаил Мишустин . Промежуточные итоги подводили в информационном центре ЦИК, где отметили важность использования цифровых технологий и рассказали о небольшом количестве поступивших жалоб. О том, что выборы проходят без серьезных нарушений, «Известиям» заявили и наблюдатели. Явка по стране на 16:00 составила 9,16% без учета проголосовавших по интернету .

Начало положено

Первыми 17 сентября открылись участки в регионах Дальнего Востока, к ним еще накануне обратилась председатель ЦИК Элла Памфилова.

— Вышла на финишную прямую широкомасштабная избирательная кампания, сложная и интересная . Велась активная агитация, высока конкуренция между кандидатами. Глубоко убеждена, что у наших избирателей очень широкий выбор и по партийным, и по индивидуальным предпочтениям, — отмечала глава комиссии.

Учитывая обширные просторы страны, раскинувшейся на несколько часовых поясов, информационный центр ЦИК открылся еще 16 числа , в четверг. В пятницу он начал свою работу в полдень по московскому времени — к этому времени голосование шло уже по всей России . Председатель ЦИК пожелала удачи всем участникам избирательного процесса и отметила высокий интерес СМИ и наблюдателей к проходящим в России выборам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главный санитарный врач Анна Попова в своем выступлении предупредила о важности соблюдения санитарных требований, а секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева рассказала о работе общественных наблюдателей в течение всех трех дней. Она также отметила, что в первые часы работы Ситуационного центра в ОП поступило несколько десятков жалоб и обращений, однако многие из них не подтвердились. ​Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о 98 жалобах о якобы имевшем место принуждении к голосованию . 25 из них касаются дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Удобству этой процедуры в инфоцентре ЦИК уделили особое внимание. В Москве, например, на онлайн-формат записались около 2 млн человек. ​Примечательно, что к середине первого дня голосования на федеральной платформе ДЭГ свою волю изъявили уже более половины избирателей , включенных в списки участников онлайн-формата по всем регионам.

В Центризбиркоме рассказали об атаках на сайт ДЭГ из США, Германии, Кореи и Китая . Взломать пытались и портал госуслуг — выявлены атаки с территории США, Германии, России, Китая и Украины. «Как видите — интерес к выборам большой», — резюмировала Элла Памфилова.

— У нас есть информация, что было несколько атак. Все атаки мы успешно нейтрализовали, никакого влияния на голосование это не оказало. Данные пользователей защищены, — сообщил «Известиям» заместитель министра цифрового развития Олег Качанов .

О штатном функционировании системы ДЭГ «Известиям» рассказали и в Общественной палате.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Несмотря на зарубежные атаки, система работает успешно и без сбоев. Высокая явка на онлайн-голосование во всех регионах, которые его проводят, говорит о том, что процесс проходит штатно, несмотря на провокации, — подчеркнул руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич .

По состоянию на 16:00 явка по стране составила 9,16% избирателей. Досрочно проголосовали около 225 тыс., добавила глава ЦИК.

Кто как голосовал

Первый день голосования прошел довольно активно, в выборах приняли участие многие высокопоставленные политики. Владимир Путин использовал дистанционный режим . «Как видите, в​ условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в​ электронном формате», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

По интернету решил принять участие в ЕДГ и Михаил Мишустин . «Голосование на выборах депутатов Государственной Думы — очень важно для всех нас. В эти дни мы — граждане России — определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее», — подчеркнул глава кабмина.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Некоторые члены правительства предпочли традиционную форму. Так, на участок в подмосковную Кубинку направился глава Минобороны Сергей Шойгу .

— Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют, — сказал он.

На избирательный участок в Петербурге приехал первый вице-спикер СФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который пообещал контролировать «чистоту избирательной кампании по всей стране». В этот же день проголосовал и патриарх Кирилл .

Как рассказали «Известиям» избиратели на московских участках, во время голосования никаких сложностей не было: процесс занимает около 10 минут, все в масках, дистанция соблюдается.

Что же касается онлайн-голосования, в первой половине дня москвичи пожаловались на сбои. То, что образовались дистанционные очереди, подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова . Однако вскоре пик загруженности был пройден, и больше обращений не было.

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

В выборах также смогли принять участие жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента. Их включили в списки избирателей в Ростовской области. Для жителей Донбасса первый день голосования омрачился очередными обстрелами ВСУ, в результате которых пострадали несколько человек.

«Нужно понаблюдать самому»

Решение России провести выборы в дистанционном и многодневном формате поддержали в международном экспертном сообществе.

— Некоторые организации высказались, что не признают выборы в России действительными или честными. Однако я считаю, что нужно понаблюдать самому, поэтому я приехала в Москву. И уж тебе более я не считаю, что нужно высказываться заранее по той ситуации, которая еще не произошла , — заявила «Известиям» депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен.

Официальные международные наблюдатели не имеют право давать комментарии до окончания выборов, отметила Элла Памфилова, отвечая на вопрос «Известий».

— Мы работаем с официальными международными наблюдателями, а не с экспертами, — подчеркнула Памфилова. — Все наши наблюдатели, а у нас в 17 международных организаций были разосланы соглашения, почти все приехали. У нас около 250 наблюдателей из 55 стран — это те, кто обладает таким статусом . Мы показываем все, что у нас есть, они общаются с оппозицией. Но мы не знаем даже куда они едут, а 20 сентября они свое мнение выскажут.

Если говорить о контроле со стороны российских граждан, то глава​ ЦИК отметила, что наибольшее число наблюдателей предоставили политические партии. Так, среди лидеров «Единая Россия» (105 тыс.), КПРФ (31,4 тыс.), «Справедливая Россия — За правду» (28,7 тыс.), «Партия пенсионеров» (28,4 тыс.) и ЛДПР (14 тыс.).

В ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) рассказали о том, что общественные наблюдатели не выявили серьезных нарушений в первый день выборов .

— Абсолютное большинство сообщений, поступающих к нам по всем каналам связи, носят информационный характер. Также поступают и сообщения о возможных нарушениях, однако они единичны и в своем абсолютном большинстве не подтверждаются , — сообщила «Известиям» исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва из-за пандемии​ будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.