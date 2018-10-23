На Захарченко охотилась «умная бомба»

Во время очередного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин прокомментировал гибель Александра Захарченко, отметив, что «Украина выбрала плохой способ наладить отношения с ДНР, устраивая теракты». И объяснил, почему конфликт на Донбассе так медленно урегулируется. По его словам, на это влияет «убийства людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами».

Чуть позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что следствие считает виновными в убийстве Александра Захарченко именно спец.службы Украины:

«На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», - так объяснил пресс-секретарь.

Практически мгновенно появились утечки из силовых структур ДНР. Оказывается, взрывное устройство, заложенное в люстру донецкого кафе «Сепар», было оборудовано видеокамерой, которая идентифицировала цель. Скорее всего, после опознания взрывное устройство срабатывало автоматически. При современных технологиях такое устройство может не превышать размеры спичечного коробка или одноразовой зажигалки.

Любопытно, что от дистанционного управления бомбой организаторы теракта отказались из-за того, что кортеж Александра Захарченко стал сопровождать автомобиль-глушилка, перебивающий все радиосигналы в радиусе сотни метров. По информации донецких силовиков, подобное устройство уже находили в кафе «Пушкин» зимой 2017 года. То есть люди, планирующие убийство Захарченко, минировали объекты «с запасом». Не смотря на то, что это сопряжено со множеством трудностей. Но, в итоге, им удалось совершить покушение не смотря на то, что Александр Захарченко заехал в кафе «Сепар» внезапно, всего за несколько минут до взрыва.

К сожалению, даже если причастность Киева к гибели главы ДНР удастся установить и снабдить неоспоримыми доказательствами, это мало повлияет на политическую ситуацию на Донбассе и положение России. «Коллективный Запад», опекающий нынешнюю Украину, готов простить ей многое – расстрел «Небесной сотни», сбитый «Боинг», обстрелы жилых кварталов и смерти детей. Что уж тут говорить о гибели простого донецкого мужика Александра Захарченко?