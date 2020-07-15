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На задних лапках за пряником: Баранец раскрыл причины нелюбви Эстонии к России
15 июля 2020, 18:00 • 21 • Политика
Причиной столь откровенной нелюбви Эстонии к РФ является антироссийская пандемия, которой американцы заразили весь мир. Сегодня вся Прибалтика стоит "на задних лапках", чтобы получить пряник от Вашингтона, считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Так он прокомментировал заявление министра обороны Эстонии Юри Луйка, который назвал Россию "врагом" и посоветовал ей "не совать свой нос" в Прибалтику.
Баранец полагает, что сегодня Эстония, Латвия и Литва "стоят на задних лапках перед американцами" в надежде получить этот самый пряник. И как только американский генерал достаёт карту РФ, дружно начинают кричать: "Россия - враг!".
Военный обозреватель при этом отметил, что воинственные заявления Эстонии в адрес России звучат по меньшей мере странно. Было бы понятнее, если бы Таллин выбрал себе более соразмерного врага. Например, Вооружённые силы Ватикана, которые насчитывают чуть большее 100 человек. Угрозы России же выглядят "смешными, нелепыми и глупыми".
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