На задних лапках за пряником: Баранец раскрыл причины нелюбви Эстонии к России

Так он прокомментировал заявление министра обороны Эстонии Юри Луйка, который назвал Россию "врагом" и посоветовал ей "не совать свой нос" в Прибалтику.

Американцы всё-таки запустили неведомую миру болезнь, которая пострашнее коронавируса. Американцы заразили всех антироссийской пандемией. И чем сильнее болеет американский клиент, тем больший ему кусок пряника от Вашингтона достаётся, - отметил журналист в разговоре с Царьградом.

Баранец полагает, что сегодня Эстония, Латвия и Литва "стоят на задних лапках перед американцами" в надежде получить этот самый пряник. И как только американский генерал достаёт карту РФ, дружно начинают кричать: "Россия - враг!".

Военный обозреватель при этом отметил, что воинственные заявления Эстонии в адрес России звучат по меньшей мере странно. Было бы понятнее, если бы Таллин выбрал себе более соразмерного врага. Например, Вооружённые силы Ватикана, которые насчитывают чуть большее 100 человек. Угрозы России же выглядят "смешными, нелепыми и глупыми".