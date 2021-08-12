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На задержание британца-"шпиона" в русской разведке ответили одной фразой
12 августа 2021, 03:26 • 88 • В мире
В Германии обвинили сотрудника посольства Великобритании в сотрудничестве с русской разведкой. В ФРГ уточнили, что иностранный гражданин арестован.
В России лаконично ответили на задержание в Потсдаме британского гражданина.
Сотрудника посольства Великобритании в ФРГ местные власти заподозрили во взаимодействии с разведкой России. На сайте немецкой Генпрокуратуры говорится, что британца Дэвида С. арестовали. В ФРГ полагают, что сотрудник дипмиссии работал на иностранную секретную службу минимум с ноября 2020 года.
В немецкой Генпрокуратуре считают, что британец передавал некие сведения русской разведке.
На эти подозрения в России ответили лаконично, передаёт ТАСС. В пресс-бюро СВР на задержание британца в Германии заявили: "Не комментируем".
Как сообщалось ранее, предполагаемого шпиона задержали после совместного расследования властей Германии и Великобритании. Информацию о задержании гражданина Великобритании позднее подтвердил Скотленд-Ярд.
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