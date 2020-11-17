На зачистку ушло девять минут: Протестующих вытеснили с "площади перемен" в Минске

Люди никак не хотят прекращать беспорядки на так называемой площади перемен, которая находится на минской улице Червякова. Протестующие становятся в сцепки, скандируют лозунги. Некоторые ведут себя достаточно агрессивно.

Корреспондент ТАСС информировал, что всего в несанкционированных акциях принимает участие несколько тысяч человек. Чтобы хоть как-то усмирить толпу, силовики перешли к активным действиям. По предварительным данным, задержано около 350 активистов за день. По другим данным - свыше 450 людей. Их уводят в автозаки.

Полиции приходится заниматься и ликвидацией стихийного мемориала, созданного в память об оппозиционере Романе Бондаренко, умершем 12 ноября.

Белорусский портал Tut.by сообщил о применении силовиками слезоточивого газа и светошумовых гранат. В МВД подтвердили применение спецсредств, но без конкретизации каких именно. Зачистка на "площади перемен" заняла всего девять минут. Силовиков было значительно больше, чем протестующих.

Ранее оппозиционерка Светлана Тихановская назвала сегодняшнюю воскресную акцию "маршем памяти Романа Бондаренко". Этот человек жил в доме, расположенном на "площади перемен". Его задержали неизвестные в гражданской одежде. Мужчина умер в больнице, куда попал с черепно-мозговой травмой и отёком мозга. По данным МВД, минчанин был травмирован во время бытового конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко находился в состоянии алкогольного опьянения.