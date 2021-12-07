На южном рубеже: как модернизированные танки Т-72Б3М усилят военную базу России в Таджикистане

201-я российская военная база в Таджикистане получила на вооружение партию из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, сообщили в Минобороны РФ. Т-72Б3М оснащён новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, а также системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом с тепловизором. Эксперты подчёркивают, что оснащение базы РФ в Таджикистане танками Т-72Б3М и другим оружием особенно актуально в свете изменения военно-политической обстановки в Центральной Азии.

На вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане поступила партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, заявили в Минобороны РФ.

«Батальон модернизированных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счёт улучшенной манёвренности и бронезащищённости экипажа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Минобороны отмечает, что Т-72Б3М оснащён новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом с тепловизором.

«Кроме того, проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели», — подчёркивает Минобороны РФ.

В свою очередь, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что современной техникой были оснащены ещё несколько подразделений.

«Три мотострелковых батальона полностью перевооружены на современную боевую технику — БМП-2М и БТР-82А; зенитные подразделения получили новые всепогодные комплексы «Верба». Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд», автоматы АК-12, реактивные пехотные огнемёты повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения», — рассказал Лапин.

Массовая модернизация

Т-72Б3М — глубоко модернизированная версия советского основного боевого танка Т-72, составляющего основу бронетанкового вооружения ВС РФ.

Он отличается от предшественников двигателем В-92С2Ф с повышенной мощностью в 1130 л.с. — для сравнения, на предыдущую модификацию Т-72Б3 образца 2011 года устанавливались двигатели мощностью 840 л.с. — и автоматической коробкой передач, которая позволяет ему быстрее давать задний ход.

Благодаря этой силовой установке танк может развивать скорость до 65 км/ч по шоссе и имеет запас хода в 500 км.

Танк Т-72Б3М

globallookpress.com

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В качестве основного орудия этот танк получил пушку 2А46М-5-01, которая также может использоваться как пусковая установка для противотанковых ракет. В качестве вспомогательного вооружения на нём установлены пулемёты калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также система пуска дымовых гранат.

Управление огнём осуществляется системой «Сосна-У», в которую входят тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели. Оборудование машины позволяет наводчику-оператору обнаруживать и уничтожать объекты днём и ночью, в любую погоду.

Была улучшена и защита танка — вместо устаревшего комплекса «Контакт-5» новые машины оснащены динамической защитой «Реликт». В дополнение Т-72Б3М оснащён решётчатыми экранами, защищающими танк от попадания кумулятивных боеприпасов.

Эти танки начали поступать в войска в 2018 году, а в сентябре 2020 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что все Т-72 на вооружении российской армии будут модернизированы до модели Т-72Б3М.

Шойгу отметил, что толчком для серьёзной модернизации Т-72 послужили первые Армейские международные игры, в которых несколько лет назад принимали участие танки модификации Т-72Б1. По итогам этих соревнований специалисты предложили применить ряд технических решений, которые позволили бы значительно увеличить боевую эффективность и надёжность этих боевых машин.

«В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чём-то и превосходящая современные зарубежные танки. В планах Министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — пояснил Сергей Шойгу.

Улучшенные характеристики Т-72Б3М в беседе с RT высоко оценил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Т-72Б3М на сегодняшний день — это самая совершенная модификация легендарного основного боевого танка Т-72, который был принят на вооружение ещё в СССР и стал одним из самых массово применяемых танков в мире. Эта машина способна отвечать всем вызовам, которые могут появляться на современном поле боя», — подчеркнул эксперт.

Необходимое усиление

Напомним, 201-я база в Таджикистане — крупнейший российский военный объект за пределами РФ. Она располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В её состав входят в том числе мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В конце 2019 года база получила зенитные ракетные комплексы С-300ПС и другую технику, включая передвижной командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, системы наведения, а также машины обеспечения.

В Таджикистане состоялись учения по защите объектов 201-й российской военной базы

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В 2020 году на вооружение базы для замены устаревшей техники в мотострелковые подразделения поступили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащённые автоматической системой управления огнём, приборами панорамного и ночного прицеливания и наблюдения, новой радиостанцией Р-168 «Акведук», а авиагруппа была вооружена современными модификациями транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ5-1.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в начале ноября 2021 года также заявил, что подразделения базы до конца года получат более 60 единиц современного вооружения.

Кроме того, в ЦВО сообщили, что с 1 декабря база вдвое увеличит интенсивность боевой подготовки по сравнению с прошлым годом.

«С начала нового учебного года, который стартует 1 декабря, в два раза увеличен объём часов дневных и ночных занятий с военнослужащими. Для водителей и экипажей боевых машин будет проведено около 1 тыс. занятий по вождению, более 3 тыс. занятий по огневой, тактической и специальной подготовкам», — сообщили в округе.

Кроме того, для экипажей авиационной группы добавлены дополнительные часы налёта с отработкой сложных элементов пилотирования в условиях горной местности. Также подразделения 201-й военной базы в Таджикистане в ходе зимнего периода обучения проведут около 40 учений.

Ситуация в Афганистане

Усиление российской базы проходит на фоне осложнившейся ситуации в Афганистане. Летом этого года США и их союзники после 20-летнего присутствия начали поспешный вывод своего военного контингента из этой страны.

В результате движение «Талибан»* развернуло наступление на позиции правительственных сил. Афганские силовики отступали в том числе в соседний Таджикистан. Ситуация привела к росту напряжённости на афгано-таджикской границе.

Постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации 7 июля официально обратился к организации с просьбой помочь укрепить защиту границы с Афганистаном. С того момента база ВС РФ в стране была усилена новой техникой, а российские военные провели ряд оперативных учений с военными Таджикистана и Узбекистана.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что оснащение базы РФ в Таджикистане новыми танками Т-72Б3М с учётом изменения геополитической ситуации в Центральной Азии — правильное решение.

«Поставка этих машин в Таджикистан на российскую военную базу — вопрос обеспечения безопасности всего региона. Есть опасения насчёт того, что экстремистские формирования из Афганистана могут перейти границы Таджикистана, Узбекистана, двинуться к РФ и нести террористическую угрозу. Эти машины там очень нужны и востребованы. Боевики уже просачиваются на территорию сопредельных с Афганистаном стран, и их надо сдерживать», — подчеркнул эксперт.

Масштабное перевооружение подразделений 201-й военной базы РФ в Таджикистане укрепит позиции российских военных на южных рубежах ОДКБ, добавил Дмитрий Литовкин.

«Министр обороны РФ Шойгу говорил, что мы будем реагировать на те изменения, которые происходят в Афганистане. Сейчас делаются последовательные шаги, которые показывают, что мы готовы держать границу на замке и в случае чего дать необходимый отпор», — подытожил собеседник RT.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.