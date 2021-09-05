На юге Индии люди заразились вирусом с летальностью 70 % - СМИ

На юге Индии как минимум три человека заразились вирусом с летальностью 70 %. Первым умершим стал 12-летний мальчик.

В штате Керала на юге Индии 5 сентября умер 12-летний мальчик. Это первая жертва опасного вируса Нипах.

Телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве штата сообщил, что ещё у двух человек зафиксированы симптомы, характерные для этого вируса. Власти направили в Кералу экспертов Национального центра по контролю за заболеваниями.

Сейчас выявляются все люди, с которыми контактировали заболевшие. Их в срочном порядке отправят на карантин.

О вирусе Нипах мир узнал в 1998 году. Тогда вспышка заболевания была зафиксирована в Малайзии. В Азии они встречаются периодически. В штате Керала люди уже сталкивались с этим вирусом в 2018 году. Тогда умерли 17 человек.

Вирус приводит к воспалению мозга и тяжёлым респираторным заболеваниям. Вакцина от него не разработана. Специалисты установили, что летальность вируса составляет 70 %.

Заболевание переносят крыланы - летучие лисицы. Эти животные питаются сладкими фруктами и соком пальм. Частицы вируса содержатся в слюне млекопитающих. Индийские власти предупредили, чтобы люди не поднимали с земли и не употребляли в пищу повреждённые или надкусанные фрукты.