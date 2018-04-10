На языке финансового шантажа с русскими не разговаривают! • 94 • Аналитика



Государственным мужам и связанным с государством предпринимателям к подобным мерам не привыкать, но в нынешний «черный список» вошли и крупные российские компании, включая «Группу ГАЗ», «Русал», агрохолдинг «Кубань». В общей сложности на предприятиях этих компаний работают сотни тысяч российских граждан. Безусловно, американские санкции отразятся на их благосостоянии и, в целом, на российском потребителе и на потребителях продукции российских предприятий в других государствах. То есть, вопреки заверениям американского руководства о том, что санкции направлены исключительно против чиновников и «олигархов», в действительности пострадает, как всегда, простой народ. На это, кстати, обратили внимание в российском МИДе, давая критическую оценку очередному американскому демаршу.









Подбор фигурантов «черного списка» не является случайным. Все они прежде фигурировали и в т.н. «кремлевском докладе», который еще в январе был представлен Министерством финансов США Конгрессу в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). «Кремлевский список» был более обширным – 114 официальных лиц, среди которых – не только силовики, но, например, и бизнес-омбудсмен Борис Титов, а также 96 крупных предпринимателей. В Министерстве финансов США тогда подчеркнули, что сама публикация «кремлевского доклада» еще не означает введения санкций против его фигурантов, но такая возможность будет прорабатываться. Теперь первая часть чиновников и предпринимателей, фигурировавших в докладе, вошла уже в официальный санкционный список.



В МИД РФ, в свою очередь, обратили внимание на то, что Соединенные Штаты отказываются от собственных ценностей, которые столетиями считались фундаментальными для господствующей в США идеологии и политической культуры. Так, США на протяжении всей своей истории выдавали себя за главного защитника и сторонника свободного рынка. Теперь Вашингтон превратился в могильщика свободной торговли. Постоянные санкции, торговая война с Китаем, аресты имущества иностранных граждан и организаций стали главными инструментами, с помощью которых Белый дом пытается добиться своих политических и экономических целей.



Во второй половине ХХ века Соединенные Штаты активно использовали идеологическое давление на неугодные страны, навязывая свою модель политического устройства. Надо сказать, что во многих странах находилось и немало сторонников «американской демократии», которые идеализировали политическую систему Соединенных Штатов или, по крайней мере, считали ее наиболее правильной и эффективной. Идеологическая экспансия американских ценностей, осуществлявшаяся как с помощью политических рычагов и подрывной деятельности, так и посредством массовой культуры, навязывавшей соответствующие стереотипы (чего стоит идеализация США и американского образа жизни частью «позднего» советского общества), в результате привела к масштабным политическим трансформациям в Восточной Европе и на евразийском пространстве. Социалистическая система рухнула, а верность, хотя бы на словах, идеалам социализма сохранили лишь «остров свободы» Куба и четыре страны Восточной и Юго-Восточной Азии – Китай, КНДР, Вьетнам и Лаос. Но теперь в мире – другие расклады. Никто больше не верит в «американскую демократию». Гуманистическая демагогия американских политиков обернулась трагедиями Ирака и Югославии, Ливии и Сомали, Украины и Сирии. Но США, не отказываясь от экспансионистской политики, перешли к использованию методов экономического шантажа. Освобождение Малороссии – решение проблем России



Однако, политические противоречия – лишь верхушка айсберга противостояния США и ее основных конкурентов, к которым сегодня относятся Китай, Россия и еще несколько «непослушных» государств. Мир перестал быть однополярным и угроза американскому «мировому порядку» пришла именно от свободного рынка, который первоначально взращивали сами американцы, в интересах своего экономического господства. Как оказалось, Китай, в силу дешевизны продукции, стал стремительно вытеснять самих американских производителей. Россия и Иран угрожают позициям Соединенных Штатов и их сателлитов на мировом рынке энергетических ресурсов. На самом деле, Вашингтону глубоко плевать на то, кто возглавит Украину или какой там будет политический режим – главное, чтобы Украина находилась в фарватере американской политики и действовала в интересах США. Такой же подход применим и ко всем остальным странам.



Почему США ополчились на «Северный поток – 2»? Этот проект прямо угрожает экономическим интересам США в Европе. Ведь вместо дорогого американского газа Германия и другие крупные европейские страны будут покупать дешевый российский, причем газ пойдет в обход Украины. Получается, что все усилия Вашингтона по подготовке и проведению Майдана, разжиганию гражданской войны на востоке страны, спонсированию вороватых украинских «элит» оказались тщетными. Ударить по позициям России на энергетическом рынке не получилось, соответственно и интерес Соединенных Штатов к Украине довольно скоро пропадет. Страна останется в нестабильном, хаотичном состоянии, превратившись в «европейское Сомали».

2014. Крым — не Полинезия!

Если обратить взгляд на еще не столь давнее прошлое, то можно сразу провести параллели с современной ситуацией. Соединенные Штаты всегда очень внимательно следили за развитием российской энергетической отрасли и очень негативно реагировали на продажи газа в Европу. Например, в декабре 1981 года Рональд Рейган, тогдашний президент США, ввел внушительный пакет санкций против Советского Союза, запретив продавать в СССР нефтегазовое оборудование. Эти санкции объяснялись весьма просто – Советский Союз достраивал масштабный газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород», собираясь экспортировать в Европу дешевый газ. Примечательно, что и тогда европейские страны в целом были заинтересованы в поставках советского газа, но Соединенные Штаты пытались помешать реализации поставок всеми силами. В то время международная политическая ситуация тоже очень сильно обострилась – была развязана война в Афганистане, Соединенные Штаты предпринимали огромные усилия для разложения советского общества, дестабилизации политической ситуации в советской стране.



К сожалению, американские усилия тогда оказались оправданными – уже в конце 1980-х годов Советский Союз под руководством Михаила Горбачева стал уступать свои позиции во всем мире и по всем направлениям, а в 1991 году прекратил свое существование. Распад Советского Союза привел к катастрофическим последствиям для всего мира, повлек за собой многочисленные кровопролитные войны в разных частях света, а Соединенные Штаты на некоторое время вздохнули спокойно, успокаивая похмельного «друга Бориса» похлопываниями по плечу от улыбчивого Билла Клинтона.



Сейчас мы видим практически зеркальный повтор ситуации начала 1980-х годов, только вместо газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» — «Северный поток – 2». Как и тогда, Соединенные Штаты утверждают, что российский газопровод поставит Европу в полную энергетическую зависимость от России и будет угрожать европейской безопасности. Какая трогательная забота! Не миллионы африканских мигрантов, хлынувших вследствие развязанных США войн и меняющих культурный, социальный облик Европы, а российский дешевый газ, выгодный европейскому потребителю, создает угрозы европейской безопасности. Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию?



С помощью экономических санкций США хотят нанести максимальный ущерб российской экономике. Вынудив Евросоюз тоже ввести антироссийские санкции, Вашингтон, тем не менее, пока нанес ущерб скорее «объединенной Европе», чем России. О том, что антироссийские санкции разрушительно влияют на европейскую экономику, все чаще говорят в странах Западной Европы. Впереди – Италия, где голоса о необходимости пересмотра антироссийского курса звучат все громче. Очень радует позиция Австрии, которая оказалась в числе немногих европейских стран, не присоединившихся к провокационной компании, развязанной Лондоном в связи с «делом Скрипаля». Интересно, что эта грубая провокация тоже совпала с завершением согласования «Северного потока – 2» и, очевидно, ставила своей целью срыв проекта. Но этого не произошло. Германия проявила редкое политическое благоразумие и в данном вопросе не пошла на поводу Вашингтона и Лондона, не став отказываться от реализации проекта «Северный поток – 2». При всех издержках своей политики, в этом плане Ангела Меркель все же не стала идти против экономических интересов Германии и подрывать благосостояние германского народа.







Что касается последствий американских санкций для российской экономики, то они, безусловно, ощущаются, хоть и не в такой мере, как того хотели бы в Вашингтоне. Еще в сентябре 2017 г. специальный докладчик ООН Идрис Джазаири заявил, что российская экономика за три года режима санкций потеряла 55 млрд долларов, но еще более внушителен ущерб от антироссийских санкций самому Евросоюзу – речь идет о ежемесячных потерях в 3,2 млрд долларов. Таким образом, Евросоюз вредит сам себе, но продолжает плясать под американскую дудку. Россия может более-менее компенсировать ущерб, наносимый американскими санкциями, путем переориентации на другие рынки. Это, кстати, отметил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который подчеркнул, что российский бизнес от новых санкций США сильно не пострадает. Достаточно лишь найти другие рынки, что и будет сделано в ближайшее время. Как правительству ответить на санкции? Поработать в своей стране!



Антироссийские санкции США и Евросоюза выдаются в Вашингтоне и Брюсселе как меры всего мирового сообщества. Но, к счастью, колониальная эпоха, когда лицо мира определяли лишь немногочисленные колониальные державы, осталась в прошлом. Современный мир не сводится к Северной Америке и Европе, как бы того не хотели европо-и-америкоцентристские западные элиты. Вашингтон, Брюссель, Лондон бесятся, но от этого мировая ситуация измениться уже не может.



Большая часть человечества, колоссальные рынки, развивающиеся экономики – это Азия, Африка, Латинская Америка. Китай, Индия, Иран, многие страны Африканского континента и Южной Америки совершенно не собираются портить отношения с Россией или отказываться от экономического сотрудничества. О повороте российской экономики на восток говорили еще в конце 1990-х годов, когда российское правительство возглавил Евгений Примаков, а теперь эти планы стали реальностью. Причем с Россией активно сотрудничают и готовы наращивать это сотрудничество и дальше очень многие развивающиеся страны.



Вред, нанесенный американскими санкциями, по российским рабочим местам и экспорту можно серьезно минимизировать, переориентировав производство на азиатские страны. Что касается европейского направления, то здесь многое зависит уже от самих европейских элит. Большинство стран Евросоюза, находясь в политической, почти вассальной зависимости от США, не смогут самостоятельно определять свою внешнюю политику до тех пор, пока не сменятся их политические элиты. Но поскольку для присутствия США в Европе такая смена может оказаться фатальной, Вашингтон будет делать все возможное для того, чтобы адекватные политические силы никогда не смогли победить в важнейших странах континентальной Европы. Борьба за политическое влияние в Европе станет еще одной линией противостояния России и США.



Встает вопрос и о том, как Россия может ответить Соединенным Штатам на продолжающуюся антироссийскую истерию. Вряд ли зеркальные меры, которые так любит российский МИД, действительно имеют иной смысл, кроме символического, поэтому России необходимо бить по болевым точкам Штатов там, где эти удары будут наиболее чувствительными. Утверждение «Северного потока 2» в этом плане – настоящая победа России, но останавливаться на ней не стоит. Американские санкции должны стать поводом для мощного и адекватного ответа, который приблизит окончательное разрушение американской мечты о мировом политическом и экономическом господстве. США перешли к прямой экономической войне против России. В Вашингтоне принимают все новые и новые санкции, которые направлены, на первый взгляд, против высших чиновников и крупных компаний, а на самом деле – против всего российского народа. Министерство финансов США внесло в «черный список» двадцать четырёх россиян, включая таких государственных деятелей, как секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв и многие другие. Среди бизнесменов, попавших в под санкции: Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Владимир Богданов.Государственным мужам и связанным с государством предпринимателям к подобным мерам не привыкать, но в нынешний «черный список» вошли и крупные российские компании, включая «Группу ГАЗ», «Русал», агрохолдинг «Кубань». В общей сложности на предприятиях этих компаний работают сотни тысяч российских граждан. Безусловно, американские санкции отразятся на их благосостоянии и, в целом, на российском потребителе и на потребителях продукции российских предприятий в других государствах. То есть, вопреки заверениям американского руководства о том, что санкции направлены исключительно против чиновников и «олигархов», в действительности пострадает, как всегда, простой народ. На это, кстати, обратили внимание в российском МИДе, давая критическую оценку очередному американскому демаршу.Подбор фигурантов «черного списка» не является случайным. Все они прежде фигурировали и в т.н. «кремлевском докладе», который еще в январе был представлен Министерством финансов США Конгрессу в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). «Кремлевский список» был более обширным – 114 официальных лиц, среди которых – не только силовики, но, например, и бизнес-омбудсмен Борис Титов, а также 96 крупных предпринимателей. В Министерстве финансов США тогда подчеркнули, что сама публикация «кремлевского доклада» еще не означает введения санкций против его фигурантов, но такая возможность будет прорабатываться. Теперь первая часть чиновников и предпринимателей, фигурировавших в докладе, вошла уже в официальный санкционный список.В МИД РФ, в свою очередь, обратили внимание на то, что Соединенные Штаты отказываются от собственных ценностей, которые столетиями считались фундаментальными для господствующей в США идеологии и политической культуры. Так, США на протяжении всей своей истории выдавали себя за главного защитника и сторонника свободного рынка. Теперь Вашингтон превратился в могильщика свободной торговли. Постоянные санкции, торговая война с Китаем, аресты имущества иностранных граждан и организаций стали главными инструментами, с помощью которых Белый дом пытается добиться своих политических и экономических целей.Во второй половине ХХ века Соединенные Штаты активно использовали идеологическое давление на неугодные страны, навязывая свою модель политического устройства. Надо сказать, что во многих странах находилось и немало сторонников «американской демократии», которые идеализировали политическую систему Соединенных Штатов или, по крайней мере, считали ее наиболее правильной и эффективной. Идеологическая экспансия американских ценностей, осуществлявшаяся как с помощью политических рычагов и подрывной деятельности, так и посредством массовой культуры, навязывавшей соответствующие стереотипы (чего стоит идеализация США и американского образа жизни частью «позднего» советского общества), в результате привела к масштабным политическим трансформациям в Восточной Европе и на евразийском пространстве. Социалистическая система рухнула, а верность, хотя бы на словах, идеалам социализма сохранили лишь «остров свободы» Куба и четыре страны Восточной и Юго-Восточной Азии – Китай, КНДР, Вьетнам и Лаос. Но теперь в мире – другие расклады. Никто больше не верит в «американскую демократию». Гуманистическая демагогия американских политиков обернулась трагедиями Ирака и Югославии, Ливии и Сомали, Украины и Сирии. Но США, не отказываясь от экспансионистской политики, перешли к использованию методов экономического шантажа.Однако, политические противоречия – лишь верхушка айсберга противостояния США и ее основных конкурентов, к которым сегодня относятся Китай, Россия и еще несколько «непослушных» государств. Мир перестал быть однополярным и угроза американскому «мировому порядку» пришла именно от свободного рынка, который первоначально взращивали сами американцы, в интересах своего экономического господства. Как оказалось, Китай, в силу дешевизны продукции, стал стремительно вытеснять самих американских производителей. Россия и Иран угрожают позициям Соединенных Штатов и их сателлитов на мировом рынке энергетических ресурсов. На самом деле, Вашингтону глубоко плевать на то, кто возглавит Украину или какой там будет политический режим – главное, чтобы Украина находилась в фарватере американской политики и действовала в интересах США. Такой же подход применим и ко всем остальным странам.Почему США ополчились на «Северный поток – 2»? Этот проект прямо угрожает экономическим интересам США в Европе. Ведь вместо дорогого американского газа Германия и другие крупные европейские страны будут покупать дешевый российский, причем газ пойдет в обход Украины. Получается, что все усилия Вашингтона по подготовке и проведению Майдана, разжиганию гражданской войны на востоке страны, спонсированию вороватых украинских «элит» оказались тщетными. Ударить по позициям России на энергетическом рынке не получилось, соответственно и интерес Соединенных Штатов к Украине довольно скоро пропадет. Страна останется в нестабильном, хаотичном состоянии, превратившись в «европейское Сомали».Если обратить взгляд на еще не столь давнее прошлое, то можно сразу провести параллели с современной ситуацией. Соединенные Штаты всегда очень внимательно следили за развитием российской энергетической отрасли и очень негативно реагировали на продажи газа в Европу. Например, в декабре 1981 года Рональд Рейган, тогдашний президент США, ввел внушительный пакет санкций против Советского Союза, запретив продавать в СССР нефтегазовое оборудование. Эти санкции объяснялись весьма просто – Советский Союз достраивал масштабный газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород», собираясь экспортировать в Европу дешевый газ. Примечательно, что и тогда европейские страны в целом были заинтересованы в поставках советского газа, но Соединенные Штаты пытались помешать реализации поставок всеми силами. В то время международная политическая ситуация тоже очень сильно обострилась – была развязана война в Афганистане, Соединенные Штаты предпринимали огромные усилия для разложения советского общества, дестабилизации политической ситуации в советской стране.К сожалению, американские усилия тогда оказались оправданными – уже в конце 1980-х годов Советский Союз под руководством Михаила Горбачева стал уступать свои позиции во всем мире и по всем направлениям, а в 1991 году прекратил свое существование. Распад Советского Союза привел к катастрофическим последствиям для всего мира, повлек за собой многочисленные кровопролитные войны в разных частях света, а Соединенные Штаты на некоторое время вздохнули спокойно, успокаивая похмельного «друга Бориса» похлопываниями по плечу от улыбчивого Билла Клинтона.Сейчас мы видим практически зеркальный повтор ситуации начала 1980-х годов, только вместо газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» — «Северный поток – 2». Как и тогда, Соединенные Штаты утверждают, что российский газопровод поставит Европу в полную энергетическую зависимость от России и будет угрожать европейской безопасности. Какая трогательная забота! Не миллионы африканских мигрантов, хлынувших вследствие развязанных США войн и меняющих культурный, социальный облик Европы, а российский дешевый газ, выгодный европейскому потребителю, создает угрозы европейской безопасности.С помощью экономических санкций США хотят нанести максимальный ущерб российской экономике. Вынудив Евросоюз тоже ввести антироссийские санкции, Вашингтон, тем не менее, пока нанес ущерб скорее «объединенной Европе», чем России. О том, что антироссийские санкции разрушительно влияют на европейскую экономику, все чаще говорят в странах Западной Европы. Впереди – Италия, где голоса о необходимости пересмотра антироссийского курса звучат все громче. Очень радует позиция Австрии, которая оказалась в числе немногих европейских стран, не присоединившихся к провокационной компании, развязанной Лондоном в связи с «делом Скрипаля». Интересно, что эта грубая провокация тоже совпала с завершением согласования «Северного потока – 2» и, очевидно, ставила своей целью срыв проекта. Но этого не произошло. Германия проявила редкое политическое благоразумие и в данном вопросе не пошла на поводу Вашингтона и Лондона, не став отказываться от реализации проекта «Северный поток – 2». При всех издержках своей политики, в этом плане Ангела Меркель все же не стала идти против экономических интересов Германии и подрывать благосостояние германского народа.Что касается последствий американских санкций для российской экономики, то они, безусловно, ощущаются, хоть и не в такой мере, как того хотели бы в Вашингтоне. Еще в сентябре 2017 г. специальный докладчик ООН Идрис Джазаири заявил, что российская экономика за три года режима санкций потеряла 55 млрд долларов, но еще более внушителен ущерб от антироссийских санкций самому Евросоюзу – речь идет о ежемесячных потерях в 3,2 млрд долларов. Таким образом, Евросоюз вредит сам себе, но продолжает плясать под американскую дудку. Россия может более-менее компенсировать ущерб, наносимый американскими санкциями, путем переориентации на другие рынки. Это, кстати, отметил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который подчеркнул, что российский бизнес от новых санкций США сильно не пострадает. Достаточно лишь найти другие рынки, что и будет сделано в ближайшее время.Антироссийские санкции США и Евросоюза выдаются в Вашингтоне и Брюсселе как меры всего мирового сообщества. Но, к счастью, колониальная эпоха, когда лицо мира определяли лишь немногочисленные колониальные державы, осталась в прошлом. Современный мир не сводится к Северной Америке и Европе, как бы того не хотели европо-и-америкоцентристские западные элиты. Вашингтон, Брюссель, Лондон бесятся, но от этого мировая ситуация измениться уже не может.Большая часть человечества, колоссальные рынки, развивающиеся экономики – это Азия, Африка, Латинская Америка. Китай, Индия, Иран, многие страны Африканского континента и Южной Америки совершенно не собираются портить отношения с Россией или отказываться от экономического сотрудничества. О повороте российской экономики на восток говорили еще в конце 1990-х годов, когда российское правительство возглавил Евгений Примаков, а теперь эти планы стали реальностью. Причем с Россией активно сотрудничают и готовы наращивать это сотрудничество и дальше очень многие развивающиеся страны.Вред, нанесенный американскими санкциями, по российским рабочим местам и экспорту можно серьезно минимизировать, переориентировав производство на азиатские страны. Что касается европейского направления, то здесь многое зависит уже от самих европейских элит. Большинство стран Евросоюза, находясь в политической, почти вассальной зависимости от США, не смогут самостоятельно определять свою внешнюю политику до тех пор, пока не сменятся их политические элиты. Но поскольку для присутствия США в Европе такая смена может оказаться фатальной, Вашингтон будет делать все возможное для того, чтобы адекватные политические силы никогда не смогли победить в важнейших странах континентальной Европы. Борьба за политическое влияние в Европе станет еще одной линией противостояния России и США.Встает вопрос и о том, как Россия может ответить Соединенным Штатам на продолжающуюся антироссийскую истерию. Вряд ли зеркальные меры, которые так любит российский МИД, действительно имеют иной смысл, кроме символического, поэтому России необходимо бить по болевым точкам Штатов там, где эти удары будут наиболее чувствительными. Утверждение «Северного потока 2» в этом плане – настоящая победа России, но останавливаться на ней не стоит. Американские санкции должны стать поводом для мощного и адекватного ответа, который приблизит окончательное разрушение американской мечты о мировом политическом и экономическом господстве. Автор: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 94 Источник Похожие новости Чудовище лжи проснулось Чужой среди разрезов 2014. Крым — не Полинезия!

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