На ядерном объекте США произошло ЧП, работники эвакуированы - СМИ

Во вторник, 23 октября, в американском штате Техас сработала аварийная сигнализация на заводе по производству ядерного оружия «Пэнтекс». Подробности ЧП сообщает портал Breaking 911.

Уточняется, что на ядерном объекте внезапно включилась система реагирования на чрезвычайные ситуации. На завод срочно прибыли аварийные службы, все работники предприятия были эвакуированы.

Детали случившегося не разглашаются. Также нет данных о погибших и пострадавших. Кроме того, официальные лица не спешат поделиться информацией о том, из-за чего включилась аварийная тревога.

Отметим, что завод «Пэнтекс» занимается финальной сборкой боезарядов для армии США и Великобритании. Это же предприятие является ключевым звеном в производстве американского ядерного оружия, о чем открыто написано на сайте завода. Объект занимает площадь 65 квадратных километров и расположен в штате Техас.