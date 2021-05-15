На взаимной основе: с какими странами Россия возобновляет авиасообщение

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом ранее заявили в кабмине. Также на взаимной основе будет увеличено количество регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что Россия находится на этапе стабилизации эпидемического процесса.

Российская сторона с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, которое накануне провела вице-премьер Татьяна Голикова.

В кабмине уточнили, что перелёты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту будут осуществляться дважды в неделю, в Канкун, Лиссабон и Джидду — три раза в неделю. Также в Джидду предусмотрено по одному рейсу еженедельно из Грозного и Махачкалы.

Помимо этого, в правительстве сообщили об увеличении на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. С 25 мая перелёт Владивосток — Сеул будет осуществляться три раза в неделю, ещё по одному рейсу в неделю будет из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска.

До семи рейсов в неделю будут летать по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки.

Также до семи рейсов еженедельно будут вылетать по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио, и один рейс в неделю планируется по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.

РИА Новости

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Кроме того, оперштаб сообщил о возобновлении с 25 мая перелётов в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Россия ограничила международное авиасообщение с другими странами в марте прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Летом 2020 года ограничения начали постепенно снимать.

При этом речь пока не идёт о полноценном возобновлении туризма, так как въезд в некоторые страны, согласно данным Ростуризма, возможен только при наличии приглашения либо рабочей визы.

В то же время в связи с ухудшением эпидемической обстановки в ряде стран российская сторона вновь приостановила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией до 1 июня 2021 года.

14 мая об отмене ограничения на въезд для граждан России и туристов из других стран сообщили власти Греции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на решение, граждане одобренных греческими властями стран могут въезжать в Грецию любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. При этом им не придётся проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

В свою очередь, премьер Черногории Здравко Кривокапич сообщил, что страна откроет границы для всех туристов со следующей недели.

Напомним, с 15 апреля все российские граждане, въезжающие в страну, обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус.

Также с 1 мая все граждане России, возвращающиеся в страну из зарубежных поездок, обязаны сдавать два ПЦР-теста, а не один.

Ситуация с коронавирусом в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 8790 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство из них — в Москве (3073) и Санкт-Петербурге (749).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 9866 человек, 364 пациента скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 931 691, с начала пандемии умерли 115 480 человек, 4 547 500 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 133,1 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся стабильной.

«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Он также рассказал, что в Москве вакцинировались от коронавируса порядка 1,3 млн человек. По словам мэра, 99% людей, сделавших прививку, не болеют коронавирусом.

В свою очередь, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России, отметив, что «в последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости».

«Такие суточные колебания — то небольшой подъём, то снижение — в принципе, закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — приводит её слова ТАСС.