«На взаимной основе»: Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия восстанавливает международное авиасообщение ещё с тремя странами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь в египетский Каир будут совершаться три рейса в неделю, по два раза в неделю — авиаперелёты в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах. Кроме того, кабмин отменил ограничения на выезд для россиян, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе.

Россия продолжает восстанавливать обоюдное авиасообщение с другими странами, которое было прервано в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на взаимной основе возобновляются перелёты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.

«Египет (Каир) — три рейса в неделю; Объединённые Арабские Эмираты (Дубай) — два рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана) — два рейса в неделю», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что решение было предложено оперативным штабом и основано на ряде критериев, в частности на том, что в этих странах выявлялось не более 40 новых случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения, и на основе принципов взаимности.

Помимо этого, увеличивается частота авиасообщения между Россией и Швейцарией — до четырёх рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. С 15 августа авиакомпании выполняли по одному авиарейсу в неделю.

«Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение», — пояснили в правительстве РФ.

Наряду с этим Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе. Начиная с июня этой категории граждан был доступен однократный выезд.

«Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России», — пояснили в правительстве.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение на взаимной основе с 1 августа. В рамках первого этапа начались авиаперелёты в Великобританию, Турцию, Танзанию и в обратных направлениях. Также в этот день была открыта граница с Абхазией. Кроме того, въезд для граждан РФ разрешили власти Киргизии, Молдавии, Черногории и Польши. Накануне власти Греции заявили, что с 7 сентября по 23:59 21 сентября на территорию республики через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона смогут въехать максимум 1000 россиян (до 500 человек в неделю).

Статистика по COVID-19

По состоянию на 3 сентября в России общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 009 995, из них 4995 — за последние сутки. По сообщению оперштаба, у 24% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Днём ранее было выявлено 4952 новых случая коронавируса.

В Ненецком и Чукотском автономных округах не было выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Московская область (0,2%), Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чечня, Калужская, Брянская, Смоленская и Тульская области (все по 0,3%).

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (690), Санкт-Петербург (191), Московская (163), Нижегородская (143) и Ростовская области (139).

РИА Новости

© Тимур Батыршин

Вместе с тем с начала эпидемии в России выздоровели 826 935 пациентов (81,88%), в том числе 5766 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, за весь период скончались 17 528 пациентов (1,73%). За последние сутки умерли 114 человек.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев является Москва (264 374). Активными из них остаются менее 42 тыс.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 37,3 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 307 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 210 тыс. человек.

Вакцина от COVID-19

Из стационара выписаны добровольцы, участвующие в первом этапе клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19, разрабатываемой Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалоб на состояние нет», — говорится в сообщении. Его текст приводит РИА Новости.

Отмечается, что у всех девяти добровольцев выработались антитела.

Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования.

Запуск массового производства вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в ноябре.