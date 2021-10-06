На высылку дипломатов России из НАТО отреагировал Совфед: "Без ответа не останется"

В Совфеде пообещали ответить на высылку российских дипломатов из НАТО. "Такого рода поведение НАТО без ответа не останется и незамеченным не будет", - подчеркнул сенатор Климов.

Высылка восьми русских дипломатов из НАТО не останется без соответствующего ответа России. С таким заявлением выступил русский сенатор и глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Речь идёт о сотрудниках представительства России при альянсе. Восьмерых из них собираются выслать под предлогом "подозрений в убийствах и шпионаже". Таким образом, в НАТО останутся лишь десять русских дипломатов.

Такого рода поведение НАТО без ответа не останется и незамеченным не будет,

- прокомментировал ситуацию сенатор Климов.

Он напомнил, что недавно представители НАТО на самом высоком уровне заявляли, что хотели бы позитива в отношениях с Россией. В ответ русская сторона предложила предпринять для этого конкретные шаги.

Если это и есть конкретные шаги, то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надёжную безопасность, взаимопонимание и доверие,

- подчеркнул Андрей Климов в комментарии РИА Новости.