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На высшем уровне: Нарышкин обсудил вопросы безопасности с главами разведок Китая и Индии
13 ноября 2019, 19:54 • 39 • Политика
Встреча разведчиков на высшем уровне состоялась в Пекине. Директор СВР России Сергей Нарышкин обсудил вопросы безопасности с главами разведок Китая и Индии.
Сегодня, 13 ноября, в Поднебесной прошла встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина с главами китайской и индийской разведок. Отмечается, что стороны на совместных переговорах обсудили не только вопросы международной и региональной безопасности, но также и пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом.
Помимо всего прочего, представители сторон затронули и разные аспекты дальнейшего своего взаимодействия.
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