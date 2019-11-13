На высшем уровне: Нарышкин обсудил вопросы безопасности с главами разведок Китая и Индии

Сегодня, 13 ноября, в Поднебесной прошла встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина с главами китайской и индийской разведок. Отмечается, что стороны на совместных переговорах обсудили не только вопросы международной и региональной безопасности, но также и пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом.

Помимо всего прочего, представители сторон затронули и разные аспекты дальнейшего своего взаимодействия.