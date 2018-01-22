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На высокой ноте: в Сеул приехала делегация КНДР во главе с любимой певицей Ким Чен Ына

22 января 2018, 00:09  •  99 • В мире
В Южную Корею прибыли представители КНДР для инспекции площадок, на которых будут выступать северокорейские артисты во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. При этом делегацию возглавила звезда женской музыкальной группы Moranbong Хён Сон Воль. Пять лет назад СМИ писали о ней как о девушке Ким Чен Ына, а также распространяли слухи о её страшной казни. Теперь Воль охраняют усиленные наряды южнокорейской полиции. Как исполнительница из Северной Кореи стала «голубем мира» для Сеула и Пхеньяна — в материале RT.
 
Reuters
 

В Южную Корею впервые за четыре года приехали официальные представители КНДР. Делегация из семи человек прибыла для того, чтобы осмотреть площадки, на которых будут выступать северокорейские артисты во время зимней олимпиады в Пхёнчхане. При этом главный интерес у СМИ вызвала глава посланцев Пхеньяна — звезда из женской музыкальной группы Moranbong​ Хён Сон Воль.

По данным агентства Yonhap, певица — «одна из самых влиятельных женщин» в КНДР. Однако более примечательно то, что около пяти лет назад пресса сообщала о её страшной казни, якобы устроенной по приказу Ким Чен Ына.

Смерть от пулемёта

В частности, The Telegraph писал, что она вместе с 11-ю артистами оркестра Samjiyon, которым, к слову, также руководит, была обвинена в распространении порнографии. Помимо этого, спецслужбы якобы нашли у некоторых музыкантов экземпляры Библии. Все эти обстоятельства северокорейскими властями якобы были расценены как отягчающие, в связи с чем Хён Сон Воль и её товарищей, подчёркивала британская пресса, приговорили к расстрелу.

  • Reuters

Причём казнь была невероятно жестокой. Как отмечал The Telegraph, всех обвинённых расстреляли из пулемётных установок прямо на глазах у родственников, которых якобы специально согнали на «мероприятие». После этого всех близких, утверждала газета, по приказу Ким Чен Ына сослали в трудовые лагеря.

Помимо этого сообщалось, что Хён Сон Воль до своего ареста была девушкой главы КНДР, что вызывало ревность у его супруги Ли Соль Чжу, которая в прошлом тоже была певицей.

Как зеницу ока

Теперь же после публичного появления все слухи о Хён Сон Воль развеялись. Между тем девушка призвана выполнить важную миссию — показать, что Пхеньян и Сеул умеют договариваться, отмечают эксперты. Её также сопровождает руководитель оркестра Unhasu Квон Бон Хёк, который возглавляет один из департаментов министерства культуры КНДР, сообщает ТАСС.

Северокорейская делегация пробудет в Южной Корее два дня. За этот срок планируется осмотреть объекты, где будут проходить выступления. Представители КНДР намерены также обсудить с принимающей стороной график концертов и программу.

Во избежание каких-либо эксцессов делегацию охраняют усиленные наряды южнокорейских правоохранителей и сотрудники спецслужб, отмечает Yonhap. Хён Сон Воль пока избегает публичных заявлений и предпочитает не общаться с журналистами. Как пишет Yonhap, на вопрос представителей СМИ о её впечатлении от поездки девушка «просто улыбнулась и не дала ответа».

  • Reuters

Одобрена Ким Чен Ыном

Несмотря на то, что слухи о связи Хён Сон Воль с северокорейским лидером, скорее всего, сильно преувеличены, тем не менее, в группу Moranbong она попала только после одобрения Ким Чен Ына. Ведь музыкальный ансамбль был создан по его личному распоряжению в 2012 году. В КНДР группа является культовой. Её участницам разрешены мини-юбки в качестве сценической одежды, которые обычным гражданкам Северной Корее носить не позволяется. 

Все девушки Moranbong играют на каких-нибудь инструментах. В их арсенале есть скрипки, барабаны, клавишные, саксофон, виолончель и даже орган. Песни, которые исполняет группа, обязательно проходят одобрение у представителей партии. Их тексты в основном патриотические, военные и о любви к лидеру страны.

Олимпийцы примирения

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Во время Олимпийских игр в Пхёнчхане Хён Сон Воль должна будет привезти в Южную Корею около 140 северокорейских артистов, сообщает BBC. По данным телеканала, они должны будут дать два концерта.

Вместе с артистами приедут и спортсмены. Договорённости об этом стороны достигли 9 января на переговорах, которые состоялись впервые с 2015 года. На открытии КНДР и Южная Корея собираются выпустить своих спортсменов под единым флагом с песней «Ариран» вместо гимна. Этот вопрос уже даже согласован с Международным олимпийским комитетом, о чём заявил глава МОК Томас Бах. Совместный олимпийский марш станет первым с 2006 года

Атлеты из КНДР будут состязаться в пяти дисциплинах — фигурное катание (в паре), шорт-трек, лыжная гонка, горнолыжный спорт и женский хоккей. При этом в последнем виде Северной и Южной Кореям разрешено сформировать единую сборную. К 23 спортсменкам из Южной Кореи присоединятся 12 девушек и один тренер из КНДР. Как отметил Бах, всего МОК выделил квоту на 22 спортсмена. Их будут сопровождать 24 тренера, официальных лица и представители СМИ. При этом северокорейские атлеты должны будут на общих правах проходить допинг-контроль.

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