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На высокой ноте: лидер Южной Кореи и формальный глава КНДР встретятся в Пхёнчхане в день открытия Олимпиады
05 февраля 2018, 22:09 • 88 • В мире
Формальный глава КНДР Ким Ён Нам прибудет в Южную Корею, где посетит церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года. В рамках запланированной на 9 февраля поездки он намерен встретиться с южнокорейским лидером Мун Чже Ином. В Сеуле визит высокопоставленного чиновника рассматривают как демонстрацию воли Северной Кореи к нормализации отношений между двумя странами. В преддверии Олимпиады из Пхеньяна в Сеул уже прибыли 23 специалиста — они будут заниматься подготовкой концертов известного северокорейского творческого коллектива. Во вторник к ним присоединится основная группа танцоров и музыкантов примерно из 140 человек.
South Korean supporters hold Korean Unification flags Reuters
Лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом в Пхёнчхане. 9 февраля формальный глава Северной Кореи приедет с трёхдневным визитом в Южную Корею, где посетит церемонию открытия Олимпийских игр.
Между тем, как заявил представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём, Сеул расценивает приезд на Олимпиаду в Пхёнчхане делегации КНДР как демонстрацию Пхеньяном воли, направленной на улучшение отношений между сторонами. Это говорит об «искренней и серьёзной позиции Северной Кореи», отметил Ким Ый Гём.
«Визит к нам председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нама, который по конституции КНДР является главой администрации, пройдёт впервые. На сегодняшний день это самый высокий уровень визита северокорейских высокопоставленных чиновников», — приводит «Рёнхап» слова представителя администрации южнокорейского президента.
В преддверии Олимпиады из КНДР через военно-демаркационную линию на автобусах в Сеул прибыла группа по подготовке концертов оркестра «Самджиён».
Как уточняют южнокорейские СМИ, в составе прибывшей делегации 23 человека. Основная часть артистов, примерно 140 человек, присоединится к ним 6 февраля. Творческий коллектив планирует дать концерты 8 февраля в Канныне и 11 февраля в Сеуле. Билеты распределяются по лотерее — их обладателями станут тысяча человек.
Санкции и исключения
Ранее КНДР предложила отправить группу своих музыкантов для выступлений на зимних Олимпийских играх в Корее на судне в обход односторонних санкций Сеула, введённых в 2010 году.
Как передаёт «Рёнхап», Пхеньян уведомил Сеул о планах отправить музыкальный ансамбль «Самчжиён» в составе 140 человек во вторник на судне «Мангёнбон-92» и на его борту разместить всю труппу.
«Мы обсуждаем с ... соответствующими ведомствами детали, в том числе касающиеся порта, который будет использоваться», — цитирует агентство представителя южнокорейского Министерства объединения Пэк Тхэ Хёна.
Между тем план КНДР может нарушить введённые 24 мая 2010 года южнокорейские санкции, запрещающие северокорейским судам заходить в порты Республики Корея.
«Санкции от 24 мая запрещают северокорейским судам заходить в порты Южной Кореи. Но мы рассматриваем возможность сделать исключение, ради того чтобы Игры в Пхёнчхане прошли успешно», — сказал представитель Министерства объединения.
Отмечается, что по данному вопросу будут вестись консультации и с международным сообществом.
«Что касается санкций (Совета Безопасности. — RT) ООН, то мы проведём тесные консультации с международным сообществом, включая США, чтобы этот шаг не стал их нарушением», — добавил Пэк Тхэ Хён.
«В уведомлении северокорейской стороны сообщается о планах направить в Южную Корею делегацию высокого уровня, в состав которой войдут 18 ассистирующих членов и три основных члена, во главе с председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ён Намом с 9 по 11 февраля», — сообщило южнокорейское Министерство объединения.
Напомним, 21 января в Южную Корею впервые за четыре года приехали официальные представители КНДР. Делегацию из семи человек возглавила известная солистка женской музыкальной группы Moranbong Хён Сон Воль.
Под единым флагом
В Пхёнчхан из Пхеньяна вслед за артистами приедут и спортсмены. Такой договорённости стороны достигли 9 января на переговорах, которые состоялись впервые с 2015 года. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены КНДР и Южной Кореи должны пройти под единым флагом с песней «Ариран» вместо гимна. Этот вопрос уже согласован с Международным олимпийским комитетом, о чём заявил глава МОК Томас Бах. Совместный олимпийский марш станет первым с 2006 года.
Атлеты из КНДР будут состязаться в пяти дисциплинах — фигурном катании (в паре), шорт-треке, лыжной гонке, горнолыжном спорте и женском хоккее. При этом в последнем виде двум странам разрешено сформировать единую сборную. К 23 спортсменкам из Республики Корея присоединятся 12 девушек и один тренер из КНДР. Как отметил Бах, МОК выделил квоту на 22 спортсмена. Их будут сопровождать 24 тренера, официальные лица и представители СМИ. При этом северокорейские атлеты должны будут на общих правах проходить допинг-контроль.
Напомним, 9 января в приграничном пункте Пханмунджом — демилитаризованной зоне между Республикой Кореей и КНДР — стартовали межкорейские переговоры на министерском уровне.
Южная Корея заявила о готовности возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации полуострова. Кроме того, Сеул предложил объединить делегации обеих стран во время церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр.
Пхеньян, в свою очередь, заявил, что собирается направить на зимнюю Олимпиаду делегацию из спортсменов, болельщиков, танцоров и музыкантов. Кроме того, предполагается, что в Пхёнчхан поедет демонстрационная команда по тхэквондо.
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