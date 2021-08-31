На высоком старте: какой регион стал лидером по уровню жизни

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На высоком старте: какой регион стал лидером по уровню жизни
31 августа 2021, 04:05 • 58 • Политика
Топ регионов — лидеров социально-экономической устойчивости в РФ по итогам II квартала 2021 года возглавили ЯНАО, НАО и Магаданская область. Именно у них оказались самые высокие показатели по уровню заработной платы, прожиточному минимуму и другим экономическим данным. Рейтинг подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата (есть в распоряжении «Известий»). Как отмечают его авторы, в целом в стране заметен рост социального благополучия, незначительные ухудшения отмечены лишь в некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты считают показатели логичными, поскольку практически все регионы-лидеры богаты нефтегазовыми ресурсами.
Самые развитые
Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил топ регионов — лидеров по социально-экономическому развитию. Второе место занял Ненецкий автономный округ, третье — Магаданская область. Также в десятку вошли Чукотка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми. Таковы данные рейтинга, подготовленного Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата.
Как рассказали «Известиям» авторы исследования, оно состоит из четырех самостоятельных рейтингов и итогового интегрального. В нем учитывается среднемесячная зарплата, минимальная стоимость жизни — прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта.
Стела на острове Итуруп, Сахалинская область
Фото: TAСС/Юрий Смитюк
Всего в исследование вошли 30 из 85 регионов России, которые, как считают авторы рейтинга, на сегодня наиболее социально-экономически развиты.
Вторую десятку исследования, согласно местам в рейтинге с 11-го по 20-е представляют Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский края, Тюменская, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемеровская область и Хабаровский край.
Замыкают интегральный рейтинг Калужская и Томская (делят 21-е место), Свердловская, Амурская области, Республика Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Хакасия и Пермский край.
Первое место в рейтинге по уровню заработной платы в России занял Ямало-Ненецкий округ, на втором — Чукотка, а на третьем — Магаданская область. Также в эту десятку вошли Камчатский край, Москва, НАО, Сахалинская область, Якутия, ХМАО и Мурманская область.
Лидером по отношению прожиточного минимума к средней зарплате стал также ЯНАО, на втором месте Магаданская область, а на третьем — НАО. Помимо них, в этой десятке оказались Сахалинская область, Чукотка, ХМАО, Москва, Якутия, Камчатский край и Мурманская область.
Как уточняют в ФоРГО, именно этот параметр можно условно назвать индексом социального благополучия.
Благополучие растет
Как рассказал «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, по результатам исследования можно отметить, что в нескольких регионах произошло незначительное падение индекса социального благополучия. Прежде всего это касается Санкт-Петербурга, Москвы и еще ряда территорий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
— В большинстве случаев это вызвано опережающим ростом стоимости минимальной потребительской корзины по сравнению с ростом среднемесячной зарплаты. Причина в том, что в цены товаров, образующих «потребительскую корзину», заложена заработная плата жителей регионов, в которых они были непосредственно произведены, и не всегда это тот регион, где идет потребление этих товаров, — пояснил эксперт.
По его словам, вместе с тем общий индекс социального благополучия во II квартале (2,83401) существенно возрос по сравнению с I кварталом (2,56844) — на 10,4%.
— Кроме того, минимальный индекс во II квартале составил 1,81, для сравнения — в первом 1,69. Эти показатели свидетельствуют о том, что в целом по стране средняя заработная плата растет быстрее, чем минимальная стоимость жизни, — подчеркнул Константин Костин.
Ранее он пояснял: тот факт, что Москва, столица России, в финансово-экономическом отношении стабильно считается очень благополучным регионом, не гарантирует автоматически первое место в соответствующих рейтингах. Динамика реального сектора экономики в других регионах бывает выше.
Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов считает, что топ регионов-лидеров логичен.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Это вахтовые нефтегазовые регионы, где большие зарплаты и маленькое население. Поэтому ЯНАО, НАО и Магаданская область смотрятся в лидерах очень естественно. Да и вся десятка наполнена подобными регионами со сходной экономикой. Логично видеть среди них Москву, где сочетаются высокие доходы с диверсифицированной экономикой XXI века с упором на сервис, с большой занятостью и высокой долей добавочной стоимости, — отметил эксперт.
По его словам, жаль, что в десятке не присутствует на этот раз Санкт-Петербург, потому что его так же было бы естественно видеть среди лидеров подобного рейтинга.
С этим мнением согласен политтехнолог Александр Твердов. По его словам, лидерство первой тройки объясняется ростом цен на нефть и незначительным падением доллара. Другие места первой десятки также объяснимы, так как туда вошли наиболее экономически сильные субъекты России.
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