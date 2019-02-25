На выполнение поручений Путина в рамках послания будет потрачено около 236 млрд - Силуанов

На исполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному Собранию, из бюджета России будет направлено 85 миллиардов рублей в 2019 году и порядка 145-151 миллиарда рублей в последующие годы.

Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в ходе эфира телеканала "Россия 24".

По его словам, цифры могут различаться в связи с тем, что объём ресурсов на реализацию послания уточнялся по мере понимания задач, поставленных президентом.

"Что касается денег, то в этом году это порядка 85 миллиардов рублей, в следующие годы 145-151 миллиард рублей потребуется, по нашим оценкам", - сказал министр.