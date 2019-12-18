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На выход?
18 декабря 2019, 02:09 • 62 • Аналитика
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Польша может покинуть Европейский союз из-за судебной реформы, которая является предметом спора в государстве в течение нескольких последних лет. Соответствующая информация изложена в заявлении Верховного суда республики, которое было обнародовано сегодня.
Реформа, о которой идет речь, воспринимается рядом наблюдателей в государстве и за его пределами как попытка правящей партии «Право и справедливость» подчинить себе судебную систему страны и ограничить ее независимость, поясняет РИА Новости. Неделей ранее парламентарии от указанной партии внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и, в частности, Верховном суде, преследуя цель «дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия». Этот шаг вызвал серьезное недовольство у оппозиционеров, а также у значительной части судейского сообщества.
Из сообщения следует, что между законодательством Польши и законодательством Евросоюза может возникнуть, таким образом, противоречие, следствием которого может стать необходимость покинуть состав Европейского союза, поскольку структуры ЕС выявят нарушения обязательств, которые вытекают из договоров в рамках Союза.
В Верховном суде также выразили уверенность в том, что изменения, предлагаемые депутатами правящей в Польше партии, заслуживают негативной оценки, поскольку действительно угрожают независимости судебной системы государства. Авторы заявления также предполагают, что реформа приведет к тому, что из профессии будут устранены те судьи, взгляды которых не соответствуют взглядам правящего большинства.
Деканы юридических факультетов польских высших учебных заведений также выразили свои опасения в связи с возможными изменениями в законодательстве страны. В их заявлении говорится о глубокой озабоченности в связи с вероятной реформой. Решения, которые содержатся в предлагаемом правящей партией законопроекте, они оценили как неконституционные. Документ подписан пятнадцатью деканами юридических факультетов крупнейших университетов страны, отмечает РИА Новости.
Напомним, что ранее власти Польши провели судебную реформу, из-за которой государству грозят дисциплинарные меры со стороны Европейского союза, членом которого является страна. В частности, закон «О верховном суде», который вступил в силу более двух лет назад, предоставил возможность продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста. По мнению Еврокомиссии, предоставление таких полномочий является нарушением положений договора Евросоюза. В связи с этим ЕК обратилась в суд Европейского союза, требуя на время приостановить действие польской реформы.
Суд ЕС выявил нарушения – теперь государство обязали максимально быстро выполнить судебное решение. В случае его невыполнения Еврокомиссия вправе обратиться в суд с новым иском, требуя введения в отношении государства денежных санкций, поясняет источник.
Еврокомиссия придерживается мнения, что польские власти, проводящие судебную реформу, не исполнили свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде. В соответствии с позицией Европейского союза, новый режим подрывает независимость польских судей, которые оказываются лишенными гарантированной защиты от политического контроля, хотя этого требует суд Евросоюза.
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