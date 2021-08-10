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На выборы в России идёт помощник спецслужб США? Политолог Марков указал на опасного кандидата

10 августа 2021, 13:50  •  136 • Политика
Политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом указал на политика, который вполне может быть помощником спецслужб США, по крайней мере исходя из его риторики. И деятельность такого политика весьма опасна.
Депутат Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг в эфире на "Эхе Москвы" говорил о решении суда о собственном исключении из гонки за кресло депутата Госдумы. Шлосберг всё ещё надеется, что ему удастся принять участие в выборах:
"Решение суда не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в течение 5 дней, и оно будет нами обжаловано в Первой апелляционной юрисдикции, которая там же, в здании Мосгорсуда. Но при этом у нас нет текста решения суда до сих пор", - заявил Шлосберг.
Почему Лев Шлосберг был снят с выборов? Например, потому что является участником целого ряда организаций, признанных в России иностранными агентами. В том числе об этом в беседе с Царьградом говорил политолог Сергей Марков:
Я думаю, что Лев Шлосберг связан не только с ФБК*, но и с десятком других структур, которые являются иностранными агентами. Он, без сомнения, разделяет абсолютно все политические тезисы враждебных России спецслужб иностранных государств, - подчеркнул Марков.
С одной стороны, эксперт отмечает, что считает нормальными самые разные высказывания политиков. Однако в сегодняшней ситуации позиция Шлосберга и подобных представителей политических сил вредит России:
Без сомнения, он работает на делегитимацию выборов, на делегитимацию политической власти в России и, в целом, на ликвидацию государственности. Поэтому в условиях, когда совершенно откровенно спецслужбы США, Британии и, в целом, стран НАТО готовят нечто вроде Майдана по белорусскому или по украинскому варианту, после выборов, совершенно очевидна необходимость временно отстранить людей, подобных Шлосбергу, от политической деятельности. Причём, я думаю, следует честно сказать - ввести особое положение, и на это время по списку их отстранить.
Политическое решение стало бы подтверждением того, что граждане России не хотят иметь дело с теми, кто готовит наш местный вариант майдана, подчеркнул Марков.
ФБК* - организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.

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