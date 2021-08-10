На выборы в России идёт помощник спецслужб США? Политолог Марков указал на опасного кандидата

Политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом указал на политика, который вполне может быть помощником спецслужб США, по крайней мере исходя из его риторики. И деятельность такого политика весьма опасна.

Депутат Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг в эфире на "Эхе Москвы" говорил о решении суда о собственном исключении из гонки за кресло депутата Госдумы. Шлосберг всё ещё надеется, что ему удастся принять участие в выборах:

"Решение суда не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в течение 5 дней, и оно будет нами обжаловано в Первой апелляционной юрисдикции, которая там же, в здании Мосгорсуда. Но при этом у нас нет текста решения суда до сих пор", - заявил Шлосберг.

Почему Лев Шлосберг был снят с выборов? Например, потому что является участником целого ряда организаций, признанных в России иностранными агентами. В том числе об этом в беседе с Царьградом говорил политолог Сергей Марков:

Я думаю, что Лев Шлосберг связан не только с ФБК*, но и с десятком других структур, которые являются иностранными агентами. Он, без сомнения, разделяет абсолютно все политические тезисы враждебных России спецслужб иностранных государств, - подчеркнул Марков.

С одной стороны, эксперт отмечает, что считает нормальными самые разные высказывания политиков. Однако в сегодняшней ситуации позиция Шлосберга и подобных представителей политических сил вредит России:

Без сомнения, он работает на делегитимацию выборов, на делегитимацию политической власти в России и, в целом, на ликвидацию государственности. Поэтому в условиях, когда совершенно откровенно спецслужбы США, Британии и, в целом, стран НАТО готовят нечто вроде Майдана по белорусскому или по украинскому варианту, после выборов, совершенно очевидна необходимость временно отстранить людей, подобных Шлосбергу, от политической деятельности. Причём, я думаю, следует честно сказать - ввести особое положение, и на это время по списку их отстранить.

Политическое решение стало бы подтверждением того, что граждане России не хотят иметь дело с теми, кто готовит наш местный вариант майдана, подчеркнул Марков.

ФБК* - организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.