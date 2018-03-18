На выборы - как на праздник! Крымчане идут голосовать в галстуках-бабочках

В Крыму 18 марта – не просто первые в истории полуострова выборы президента РФ, но еще и четвертая годовщина воссоединения с Россией! Неудивительно, что на избирательные участки жители полуострова идут, как на праздник – с превеликим удовольствием.

Начни день с выборов

Симферопольская гимназия №11, расположенный здесь избирательный участок № 261 открылся всего три минуты назад, но голосование уже идет вовсю: несколько десятков людей с паспортами выстроились в очередь за бюллетенями, а самые первые счастливчики уже выходят из кабинок - успели отдать свой гражданский долг.

Участок №261 не успел открыться, как там уже очередь за бюллетенямиФото: Анастасия ЖУКОВА

Двери украшены воздушными шарами, играет музыка, люди опускают бюллетени в урны, улыбаясь. Многие избиратели приходят в нарядной одежде, некоторые - даже в костюмах с бабочками. А депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик даже впервые надел свою медаль, которую получил в 2014 году.

Губернаторы проголосовали

Одним из первых отдал свой голос глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он прибыл на свой избирательный участок первым – еще до открытия.

Аксенов прибыл на избирательный участок еще до открытия. Фото: пресс-служба Совмина РК

- Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию. Сегодня всем необходимо помнить, что нужен каждый голос. Это ответственность, это гражданский долг каждого человека, это благодарность нашей стране России за мирное небо над головой. Поэтому ждём сегодня всех на избирательных участках. Наша страна будет развиваться и преодолеет все препятствия, - заявил глава республики журналистам.

К 9 утра прибыл на свой избирательный участок губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он привел с собой детей.

- Потому что это праздник, - объяснил градоначальник.

Некоторые участки развесили шары не только снаружи, но и внутриФото: Анастасия ЖУКОВА

Молодежи - подарки

Молодым избирателям, голосующим впервые, вручают памятные сувениры – значки и браслетики.

На симферопольском участке № 231 подарки быстро находили своих владельцев уже в начале девятого.

- Мне уже скоро будет 19 лет, - рассказала КП-Крым студентка Симферопольского пищевого колледжа Лиза Соловьева, - и сегодня мои первые в жизни выборы. Да еще и какие – президентские! Решила с утра пораньше прийти и проголосовать: с вечера на 7.30 даже будильник на сотовом поставила. Это моя гражданская позиция – я должна высказать свое мнение.

Перед работой пришла на избирательный участок и 18-летняя Анастасия Михайлова:

- Решила прийти и проголосовать утром, а не откладывать на вечер. Работаю продавцом-консультантом и одновременно учусь в колледже на технолога бродильных производств и виноделия - есть такая очень интересная профессия. В выборах участвую, во-первых, из-за интереса: просто хочу своими глазами увидеть, как все это происходит. Во-вторых, конечно же, высказать свое мнение.

Возле каждого участка - фотозонаФото: Анастасия ЖУКОВА

Избирательное селфи

Рядом с каждым участком установлен баннер «Крым выбирает президента». Многие избиратели с удовольствием фотографируются рядом с ним.

Супруги Александр и Лариса Станкевич сделали семейное селфи:

- Мы не могли не прийти! Первые наши выборы – это референдум, и сейчас мы тоже пришли. Надо выбрать президента, надо выбрать свое будущее. Надо выбрать то спокойствие, что у нас есть, - поделились избиратели с корреспондентом КП-Крым.

Всего в Крыму работает 1206 избирательных участков, открылись они в 8.00 и будут принимать желающих отдать свой голос до 20.00.

На некоторых участках стоят электронные урныФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Активно голосуют и на "стройках века" - Крымском мосту и новом терминале аэропорта "Симферополь". Для иногородних рабочих там открылись избирательные участки. Строители Крымского моста голосуют в вахтовых городках, а строители аэропорта - прямо в зале регистрации нового терминала.

ЦИФРЫ

Для проведения выборов в Крыму было изготовлено 1 483 349 бюллетеней. За ходом избирательной кампании в Крыму будут наблюдать 43 иностранных гостя из 20 государств.

В бюллетенях восемь кандидатов: Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от партии «Гражданская инициатива», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от «Партии роста» и Григорий Явлинский от партии «Яблоко». Срок полномочий избранного кандидата составит шесть лет.