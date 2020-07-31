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На выборах всех уровней: Путин подписал закон о многодневном голосовании
31 июля 2020, 21:40 • 57 • В России
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность многодневного голосования на выборах всех уровней. Избирательные участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. В случае многодневной работы избиркомов досрочное голосование, в также участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям проводиться не будет.
Reuters © Sergei Karpukhin
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в избирательное законодательство, предполагающий возможность многодневного голосования на выборах всех уровней. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, избирательные участки смогут работать не более трёх подряд.
Ранее поправки в избирательное законодательство были приняты Госдумой и одобрены Совфедом. Такой формат голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
Решение о работе избирательных участков должно приниматься соответствующей избирательной комиссией в течение десяти дней после назначения выборов и не может быть пересмотрено.
В случае многодневной работы избирательных участков досрочное голосование, а также участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям проводиться не будет. К тому же допускается проведение выборов вне избиркомов, а именно на придомовых территориях и территориях общего пользования.
Изменения также определяют процедуру отзыва члена комиссии. Политическая партия должна внести в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а после — новую кандидатуру. Если предложения по замене не представлены, инициативу рассматривать не будут.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в ряде российских регионов выборы разного уровня, намеченные на середину сентября 2020 года, будут проходить в течение трёх дней. Досрочное голосование пройдёт 11 и 12 сентября, основной день выборов намечен на 13 сентября. Такое решение она объяснила «требованием времени», поскольку эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса в регионах России различается. Порядок досрочного голосования, по её словам, разработан для 41 региона.
«Мы не берём все регионы, у нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок (досрочного голосования 11 и 12 сентября. — RT) для 41 региона», — заявила она.
Помимо этого, ЦИК запланировала проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух регионах.
В сентябре в 83 субъектах России пройдут выборы разного уровня: в четырёх регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 11 — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц.
Стоит отметить, что месяц назад состоялось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Граждане страны могли проголосовать с 25 июня по 1 июля. Помимо этого, жителям Москвы и Нижегородской области была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно, с помощью электронных бюллетеней.
Как пояснила тогда Элла Памфилова, такое решение Центральная избирательная комиссия приняла, чтобы снизить вероятность распространения коронавирусной инфекцией, в частности, за счёт разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве».
«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других, уже разрешенных мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в магазин», — заявила тогда глава комиссии.
Кроме того, в мае депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которые предусматривают возможность проведения голосования в дистанционном формате — с помощью электронных инструментов и по почте. В частности, для сбора подписей избирателей и участников референдума может использоваться единый портал государственных и муниципальных услуг.
Позднее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев указал, что проведение дистанционного голосования будет осуществляться в регионах только при наличии соответствующих условий. По его словам, законодатели просто создали возможность для голосования в дистанционных форматах.
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