На выборах в Сейм Литвы победили консерваторы

Партии, входящие в парламентскую коалицию, в сейм не прошли
В Литве стали известны результаты первого тура голосования на парламентских выборах: из 17 политических партий, принимавших участие в предвыборной гонке, в сейм прошло шесть. Второй тур парламентских выборов состоится 25 октября, после которого и будут подведены окончательные итоги, предварительные же можно сделать уже сегодня.
Результаты выборов оказались неожиданными.
Партии, составляющие нынешнюю парламентскую коалицию большинства («Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» и Социал-демократическая партия труда) в Сейм Литвы 13-го созыва не попадают – они не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Глава партии поляков Литвы Вальдемар Томашевский накануне выборов обещал покинуть пост председателя, если партия проиграет на выборах. Однако литовские политологи сомневаются в том, что он выполнит своё обещание.
«Жалко, что не хватило нескольких голосов. Я беру на себя полную ответственность как лидер партии и руководитель избирательного штаба. Однако партия вряд ли поддержит мою отставку, но вопрос этот ещё будет обсуждаться»,
– заявил Томашевский во время пресс-конференции.
Партия поляков Литвы, набравшая на выборах 4,82%, известна тем, что выступала в сейме против вмешательства Литвы во внутренние дела соседней Белоруссии и отказывалась голосовать за всевозможные резолюции на эту тему.
Не преодолела пятипроцентный барьер и вторая партия из правящей коалиции – Социал-демократическая партия труда, в списке этой партии под № 1 идёт нынешний министр иностранных дел Линас Линкявичюс, хотя он и не является членом этой партии. Глава МИД проиграл в одномандатном округе, который был создан специально для него. Голосовали в этом округе граждане Литвы, проживающие за рубежом, которые и продемонстрировали, что такой представитель страны во внешнеполитических делах их не устраивает. И это в то время, когда Линкявичюс уже видел себя в новом парламенте премьер-министром.
Председатель проигравшей Социал-демократической партии труда Гедиминас Киркилас тем не менее считает, что Линкявичюс должен остаться на посту главы МИД, поскольку был на этой должности уже два срока и накопил большой опыт.
«Он накопил ценный опыт и завязал важные для дипломатии личные знакомства, поэтому может продолжать работать на этом посту и в новом правительстве»,
– уверен Киркилас.
Больше всего голосов набрала оппозиционная консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) – 24,8%. Консерваторы лидируют и в большинстве одномандатных округов, и уже понятно, что они будут формировать правящую коалицию.
Конечно, у каждой партии есть второй шанс – второй тур, где они могут немного улучшить ситуацию. Во втором туре на каждом участке поспорят два кандидата, которые набрали больше всех голосов в первом туре. Однако общая картина выборов после второго тура не изменится.
Работать парламент 13-го созыва будет до осени 2024 года.
Соб. корр. ФСК