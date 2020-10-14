На выборах в Сейм Литвы победили консерваторы

Партии, входящие в парламентскую коалицию, в сейм не прошли

В Литве стали известны результаты первого тура голосования на парламентских выборах: из 17 политических партий, принимавших участие в предвыборной гонке, в сейм прошло шесть. Второй тур парламентских выборов состоится 25 октября, после которого и будут подведены окончательные итоги, предварительные же можно сделать уже сегодня.

Результаты выборов оказались неожиданными.

Партии, составляющие нынешнюю парламентскую коалицию большинства («Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» и Социал-демократическая партия труда) в Сейм Литвы 13-го созыва не попадают – они не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Глава партии поляков Литвы Вальдемар Томашевский накануне выборов обещал покинуть пост председателя, если партия проиграет на выборах. Однако литовские политологи сомневаются в том, что он выполнит своё обещание.

«Жалко, что не хватило нескольких голосов. Я беру на себя полную ответственность как лидер партии и руководитель избирательного штаба. Однако партия вряд ли поддержит мою отставку, но вопрос этот ещё будет обсуждаться»,

– заявил Томашевский во время пресс-конференции.

Партия поляков Литвы, набравшая на выборах 4,82%, известна тем, что выступала в сейме против вмешательства Литвы во внутренние дела соседней Белоруссии и отказывалась голосовать за всевозможные резолюции на эту тему.

Не преодолела пятипроцентный барьер и вторая партия из правящей коалиции – Социал-демократическая партия труда, в списке этой партии под № 1 идёт нынешний министр иностранных дел Линас Линкявичюс, хотя он и не является членом этой партии. Глава МИД проиграл в одномандатном округе, который был создан специально для него. Голосовали в этом округе граждане Литвы, проживающие за рубежом, которые и продемонстрировали, что такой представитель страны во внешнеполитических делах их не устраивает. И это в то время, когда Линкявичюс уже видел себя в новом парламенте премьер-министром.

Председатель проигравшей Социал-демократической партии труда Гедиминас Киркилас тем не менее считает, что Линкявичюс должен остаться на посту главы МИД, поскольку был на этой должности уже два срока и накопил большой опыт.

«Он накопил ценный опыт и завязал важные для дипломатии личные знакомства, поэтому может продолжать работать на этом посту и в новом правительстве»,

– уверен Киркилас.

Больше всего голосов набрала оппозиционная консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) – 24,8%. Консерваторы лидируют и в большинстве одномандатных округов, и уже понятно, что они будут формировать правящую коалицию.

Конечно, у каждой партии есть второй шанс – второй тур, где они могут немного улучшить ситуацию. Во втором туре на каждом участке поспорят два кандидата, которые набрали больше всех голосов в первом туре. Однако общая картина выборов после второго тура не изменится.

Работать парламент 13-го созыва будет до осени 2024 года.