Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия куёт свой киберщит. Представлен суперкомпьютер и ОС
На выборах в Европарламент Ле Пен обошла Макрона
«Пытается сколотить коалицию»: что может стоять за предложением Тегерана подписа...
Первый бой за Донецкий аэропорт: Жертвенный подвиг добровольцев
Главная / В мире

На выборах в Литве побеждает Науседа, предложивший "смягчить риторику" в диалоге с Россией

27 мая 2019, 02:09  •  12 • В мире
Согласно предварительным данным полученных литовским ЦИК, можно уже почти с уверенностью сказать, что новым президентом Литвы становится Гитанас Науседа. Именно он предложил "смягчить риторику" в диалоге с Россией и использовать "прагматичный подход" к отношениям.
В Литве продолжается подсчет голосов после второго тура президентских выборов. Решающими для победы одного из кандидатов были данные из Вильнюса и Каунаса. Однако в целом по Литве не оказалось ни одного района, в котором победителем стала Ингрид Шимоните.
Так что, если при окончательном подсчете голосов она и станет лидером в двух крупнейших литовских городах, то ей все равно не удастся догнать лидера президентской гонки Гитанаса Науседу, который уже получил 72,33% голосов избирателей после обработки данных с 1247 избирательных участков их имеющихся 1972-х.
55-летний Гитанас Науседа, экономист по образованию, впервые участвовал с выборах в качестве кандидата. Многих еще до второго тура голосования волновал вопрос, как после выборов будет строиться политика нового главы государства в отношении России. Как говорил Науседа, он вовсе не сторонник "жесткой риторики" в диалоге с Москвой, напротив, он уверен в том, что "закрывать все окна" в отношении ближайшего соседа нельзя.
"Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался раньше", - сказал он.
Тем не менее Науседа выступает за еще более тесное сотрудничество с НАТО и США. По его мнению, в Литве необходимо разместить до трех с половиной тысяч американских военнослужащих, воздушное пространство республики должна защищать полиция НАТО.
Есть ли шанс на улучшение отношений с Россией? Бельгийский политолог Крис Роман тоже придерживается предполагает, что едва ли новый президент сделает политику Литвы более дружественной в отношении России.
"Ничего не изменится в лучшую сторону. Русофобии уж точно меньше не будет, а возможно, даже станет больше", - заявил Роман в разговоре с "360".
Немного более оптимистичен в своих прогнозах немецкий политолог Александр Рар, который делает ставку на Науседу. По мнению Рара, этот кандидат будет более прагматичен во внешнеполитических вопросах, а это, конечно, выгоднее для России.
"Это человек бизнеса, он просто не может не понимать, что Россия - это большой рынок, а Литва может стать неким экономическим мостом между Москвой и ЕС", - предположил политолог.
Также, по мнению Александра Рара, надо учитывать и довольно большую русскую диаспору, которая проживает в Литве. Для них отношения с Россией очень важны, а Науседа такие нюансы сможет понять правильно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
26 мая 2019, 13:09
В Германии самолёт застрял в деревьях. Люди спасения ждали два часа - фото
27 мая 2019, 01:54
«Пытается сколотить коалицию»: что может стоять за предложением Тегерана подписать пакт о ненападении с соседями
26 мая 2019, 22:54
"Важны стать, внешность, голос": Как "ловцы душ" вербуют солдат в армию США
27 мая 2019, 02:09
На выборах в Литве побеждает Науседа, предложивший "смягчить риторику" в диалоге с Россией
26 мая 2019, 03:09
«Уничтожены танк, БМП и свыше 50 боевиков»: армия Сирии отразила наступление террористов в Идлибе
26 мая 2019, 13:09
Виктор Орбан – эра франко-германской гегемонии в Европе осталась в прошлом
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 мая 2019, 22:54
"Как нам развалить Россию?" Эксперты из США перебирают варианты... (Уставш...
27 мая 2019, 00:09
"Единая Россия" на праймериз определила кандидатов на сентябрьские выборы
26 мая 2019, 22:54
С-400: Вырвется ли Эрдоган из американского капкана? (Камран Гасанов)
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишит...
27 мая 2019, 01:54
В Раде обвинили уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2019, 10:24
"Путин, готовься!": УкроСМИ сделали свои выводы из обещаний военной поддержки Киева силами НАТО
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
22 мая 2019, 01:54
За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском котле" генерал - соцсети
20 мая 2019, 04:24
"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.