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На выборах в Литве побеждает Науседа, предложивший "смягчить риторику" в диалоге с Россией
27 мая 2019, 02:09 • 12 • В мире
Согласно предварительным данным полученных литовским ЦИК, можно уже почти с уверенностью сказать, что новым президентом Литвы становится Гитанас Науседа. Именно он предложил "смягчить риторику" в диалоге с Россией и использовать "прагматичный подход" к отношениям.
В Литве продолжается подсчет голосов после второго тура президентских выборов. Решающими для победы одного из кандидатов были данные из Вильнюса и Каунаса. Однако в целом по Литве не оказалось ни одного района, в котором победителем стала Ингрид Шимоните.
Так что, если при окончательном подсчете голосов она и станет лидером в двух крупнейших литовских городах, то ей все равно не удастся догнать лидера президентской гонки Гитанаса Науседу, который уже получил 72,33% голосов избирателей после обработки данных с 1247 избирательных участков их имеющихся 1972-х.
55-летний Гитанас Науседа, экономист по образованию, впервые участвовал с выборах в качестве кандидата. Многих еще до второго тура голосования волновал вопрос, как после выборов будет строиться политика нового главы государства в отношении России. Как говорил Науседа, он вовсе не сторонник "жесткой риторики" в диалоге с Москвой, напротив, он уверен в том, что "закрывать все окна" в отношении ближайшего соседа нельзя.
Тем не менее Науседа выступает за еще более тесное сотрудничество с НАТО и США. По его мнению, в Литве необходимо разместить до трех с половиной тысяч американских военнослужащих, воздушное пространство республики должна защищать полиция НАТО.
Есть ли шанс на улучшение отношений с Россией? Бельгийский политолог Крис Роман тоже придерживается предполагает, что едва ли новый президент сделает политику Литвы более дружественной в отношении России.
Немного более оптимистичен в своих прогнозах немецкий политолог Александр Рар, который делает ставку на Науседу. По мнению Рара, этот кандидат будет более прагматичен во внешнеполитических вопросах, а это, конечно, выгоднее для России.
Также, по мнению Александра Рара, надо учитывать и довольно большую русскую диаспору, которая проживает в Литве. Для них отношения с Россией очень важны, а Науседа такие нюансы сможет понять правильно.
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