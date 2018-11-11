На выборах в Хакасии явка выросла по сравнению с первым туром

Явка избирателей на втором туре губернаторских выборов в Хакасии к 12:00 по местному времени (8:00 мск) составила 14,65%. Жители региона голосуют активнее, чем в первом туре - явка по сравнению с 9 сентября выросла на 1,5%, рассказала на специальном брифинге замглавы избиркома республики Ирина Адмаева.

Напомним, второй тур выборов губернаторов в Хакасии проходит в уникальном формате. В бюллетенях для голосования находится фамилия лишь одного кандидата - 30-летнего представителя КПРФ Валентина Коновалова. Дело в том, что все его возможные соперники снялись со второго тура по различным причинам. Для победы Коновалову необходимо набрать более 50% голосов в свою поддержку. В бюллетенях представлены варианты «За» и «Против» кандидата.

Если число голосов против Коновалова превысит число голосов в его поддержку, то выборы будут перенесены на другую дату и проведены с новым составом кандидатов. В первом туре выборов Коновалов занял первое место, но набрал менее половины голосов - 44,8%.