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На выборах в Хакасии явка выросла по сравнению с первым туром
11 ноября 2018, 13:54 • 188 • В России
Явка избирателей на втором туре губернаторских выборов в Хакасии к 12:00 по местному времени (8:00 мск) составила 14,65%. Жители региона голосуют активнее, чем в первом туре - явка по сравнению с 9 сентября выросла на 1,5%, рассказала на специальном брифинге замглавы избиркома республики Ирина Адмаева.
Напомним, второй тур выборов губернаторов в Хакасии проходит в уникальном формате. В бюллетенях для голосования находится фамилия лишь одного кандидата - 30-летнего представителя КПРФ Валентина Коновалова. Дело в том, что все его возможные соперники снялись со второго тура по различным причинам. Для победы Коновалову необходимо набрать более 50% голосов в свою поддержку. В бюллетенях представлены варианты «За» и «Против» кандидата.
Если число голосов против Коновалова превысит число голосов в его поддержку, то выборы будут перенесены на другую дату и проведены с новым составом кандидатов. В первом туре выборов Коновалов занял первое место, но набрал менее половины голосов - 44,8%.
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