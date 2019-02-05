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На выборах в Израиле «победит» Трамп

05 февраля 2019, 13:09  •  11 • В мире
Потерявший популярность после неудач в Сирии и Газе, распада правящей коалиции и коррупционного скандала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует связи с Дональдом Трампом и США, чтобы не проиграть на апрельских выборах в Кнессет
Автор:
Гасанов Камран
Накануне парламентских выборов, намеченных на 9 апреля, у партии действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» достаточно шаткие позиции. Коррупционные скандалы сильно подпортили авторитет Нетаньяху.
Объявленное им перемирие с ХАМАС чуть не развалило правящую коалицию, из которой ушла партия бывшего министра обороны Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Дополнительное давление оказывает и ситуация в Сирии. После развёртывания российских С-300 израильские пилоты опасаются врываться в сирийское воздушное пространство для уничтожения там проиранских ополченцев.
О страхе проиграть выборы у Нетаньяху говорит и тот факт, что он готов уступить три поста в будущем правительстве остальным правым, чтобы противодействовать аналогичным планам своего конкурента и лидера партии «Устойчивость Израиля», генерала Бени Ганца.
В такой непростой ситуации Нетаньяху нужно найти поддержку популярного и сильного человека. На эту роль как никто другой годится президент США. На центральных зданиях Тель-Авива и автобанах красуются огромные плакаты с изображением Нетаньяху, пожимающего руку Дональду Трампу. Слоган таков: «Нетаньяху. В другой лиге».

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