На выборах в Израиле победил Трамп • 80 • Аналитика 2 марта в Израиле прошли досрочные выборы в парламент – в третий раз за год. Они происходили на фоне политического кризиса, в котором оказалась правящая партия вместе с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Впрочем, для нас израильские выборы интересны не их результатом, а тем, как они проходили. Учитывая скорые выборы в Думу и идущее сейчас создание новых партий, чужой опыт может оказаться весьма полезным. Загаженный школьный двор в центре Иерусалима. В коридоре получасовая очередь – время к одиннадцати, а поток не ослабевает. Выходной, бесплатный проезд к местам голосования, массированная агитация – и как результат рекорд явки. Всего на третьи за год парламентские выборы пришло больше 70% избирателей – России бы так! Коронавирус испугал только местный ЦИК, отказавшийся обрабатывать бюллетени находящихся в карантине. Ужесточилась и процедура выборов: сделали так, что фальсификации стали невозможны. Избиратель заполняет анкету, расписывается, потом берёт в кабине бюллетень, запечатывает в конверт, его вкладывают в другой конверт, на который записывают данные из анкеты. Только после этого можно идти и бросать бюллетень в урну. Тем грязнее на фоне чистого голосования выглядит избирательная кампания. Агитацией по мозгам Голосованию предшествовал год непрерывной избирательной истерии. Чуть ли не каждый день проходили митинги, демонстрации и постоянная бомбёжка мозгов. Печатную продукцию никто уже не использует: всё-таки Израиль – самая компьютеризированная страна мира. А главное, от переизбытка информации читать предвыборные листовки никто не станет. Зато открываешь любой зарубежный сайт – тут же всплывает агитка. Да что там компьютер, сообщения на шагомер приходили даже после того, как отключил его от айфона. На улице куда ни глянь – бигборд. Всего на выборы из бюджета ушло более 600 млн евро. Предвыборные кампании поглотили миллиарды. Самое интересное, что накануне и в день выборов вопреки всем законам о тишине агитация только усилилась. Фиксировать нарушения было бесполезно – нарушали все, будто по старой еврейской пословице: «Обычай крушит закон». На входе в участок, куда я зашёл, разместились две агитационные палатки избирательных блоков. На свою голову, остановился у них – после этого звонки, эсэмэски и письма на электронную почту понеслись безостановочно. Общим стилем агитации стала долбёжная, агрессивная манера. Только и слышен был истеричный вопль: «Слушайте и не говорите потом, что не слышали. У Ганца нет правительства без Тиби! У Ганца нет правительства без Тиби! У Ганца нет правительства без Тиби!» Ему вторил другой: «Арабы и ортодоксы толпами идут голосовать! Только мы можем их остановить! Приди и проголосуй!». Что ж, когда на выборы разом идут десятки партий и блоков, остаётся только перекрикивать в истерике противника. Делатели королей Такое напряжение, впрочем, объяснимо. Избиратели оказались расколоты. Как правило, традиционные левые и правые силы в лучшем случае набирают меньше трети мандатов, а потому без коалиции невозможно. Партнёры по ней автоматически становятся кингмейкерами –делателями королей. У правых традиционно в этой роли выступают религиозные партии. В ответ они получают за это легальную взятку: миллиарды из бюджета на религиозные школы, запрет на призыв в армию для их учеников плюс несколько министерских постов. Однажды, впрочем, эта лафа оказалась под угрозой. Тогда духовный лидер партии ШАС Овадья Йосеф пообещал каждому, кто за неё проголосует, гарантированное место в раю. Ехидный вопрос, нужно ли в таком случае исполнять предписанные 613 заповедей или же достаточно только поставить в бюллетене галочку, остался без ответа. Удавалась эта роль и «русским» партиям. Борется за неё активно и НДИ во главе с Либерманом, который не может войти в правое правительство вместе с ортодоксами и в левое с арабами. Кстати, последние тоже впервые замахнулись на роль королевского делателя. Левые, а скорее центристы, собрали мощный блок «Сине-белые» (по цветам национального флага). Его возглавил бывший начальник генштаба Бени Ганц с авторитетными сослуживцами. Среди них ещё один бывший начальник генштаба Габи Ашкенази. К ним примкнули и левые радикалы, сняв из программы тезис об оккупации. В итоге место на этом фланге оказалось свободным. Трамповская «сделка века» сплотила арабов, которые пошли единым списком с харизматичным лидером коммунистов в Айманом Удой. На вторых выборах неарабский избиратель дал им один мандат – на третьих они замахнулись на два. Включили в свой список евреев и начали обрабатывать все слои чужого избирательного пирога. Благо выкрутасы «своих» политиков некоторых евреев сильно утомили. К избирателям арабы обращались многоязыко и с сильными аргументами. К примеру, русских призвали вместе побороться с засильем ультраортодоксов. Ультраортодоксам предложили отстоять общее священное право не служить в армии. С эфиопской общиной их сплотила нелюбовь к полиции, которая жёстко реагирует на правонарушителей из этих секторов. Ну а левым интеллектуалам особо и предлагать ничего не надо было – они традиционно за «угнетённых». Американский ветер В итоге политтехнологи сотворили чудеса. Главным стало оживление политического трупа Нетаньяху. Последние годы его все гоняли словно худую свинью. Несколько авантюристов из обслуги резиденции премьера лили на Биби грязь, а тот вынужден был лично объясняться по каждой выдумке. Завели даже несколько уголовных дел, устроив утечки в СМИ. В итоге больше половины израильтян, согласно опросам, высказывались за отправку Нетаньяху под суд. Все признавали, что идти с таким лидером на выборы – самоубийство. Но какая-то невидимая рука оставила его во главе списка даже после двух выборов, когда конкурентам едва не удалось сформировать правительство. Впрочем, рука эта всем хорошо известна – заокеанские миллиардеры и Дональд Трамп. Едва угроза импичмента президенту Штатов миновала, американский ветер подул в паруса Биби с новой силой. К третьим выборам Трамп обнародовал «сделку века», в которой палестинцы опознали предлагавшийся им ранее план Нетаньяху. После чего оказалось, что гонители Биби во время расследования его прегрешений совершили более тяжкие преступления, чем вменяли ему. Тем временем политтехнологи грамотно лечили имидж премьера и ниспровергали его конкурентов. Так появилось журналистское расследование о том, как сине-белые генералы миллиардами гребли из бюджета деньги на секретные исследования, которые после освоения сумм объявлялись ненужными. Раскопали и другое секретное дело, замазанным в котором оказался не только один из лидеров сине-белого блока, но и действующий генпрокурор, передавший дела на Биби в суд накануне выборов. Ну а вишенкой на торте стало видео, в котором якобы глава «конкурирующей фирмы» и начальник генерального штаба Ганц занимается мастурбацией и транслирует это любовнице в США. Особую пикантность сюжету придаёт тот факт, что произошло это в период военной операции в Газе, когда мозгам и рукам главнокомандующего можно было найти и иное применение. Появление видео теперь валят на иранцев. Но зачем им топить миролюбивого конкурента своего заклятого врага Нетаньяху? Опять же телефон начальника генштаба вскрыть никому не под силу, а вот айфон его подружки в Штатах – вполне. И понятно, кто это может сделать. В результате Нетаньяху победил, но при этом перешёл из состояния политического трупа в политического зомби. Что же до парламента, то большинства в нём так никто и не получил. Потому сторонам надо уламывать Либермана или переманивать депутатов из других фракций. То есть так называемого быстрого правительства может не получиться, и будет оно хрупким. А ещё вопрос: разрешит ли Верховный суд формировать его подследственному Биби? Так что не исключены и новые выборы, четвёртые по счёту. Но Трамп уже точно победил. Пока на этой площадке. Любой расклад лучшему другу Израиля на пользу. А в случае его переизбрания и у самого долгоиграющего премьера еврейского государства появятся новые возможности для продления политической карьеры. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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