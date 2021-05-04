На выборах в Индии победил Сталин

Правительство индийского южного штата Тамилнад возглавит лидер коалиции "Дравида Муннетра Кажагам" Мутхувел Карунанидхи Сталин. Его партия забрала себе 150 из 234 депутатских мест.

Правительство индийского южного штата Тамилнад возглавит лидер коалиции "Дравида Муннетра Кажагам" Мутхувел Карунанидхи Сталин, более известный также как М.К. Сталин. Его партия забрала себе 150 из 234 депутатских мест. Об этом сообщает "Катехон".

Как несложно догадаться, тамильский политик получил своё необычное имя в честь главы СССР Иосифа Сталина. Он родился всего за несколько дней до смерти генералиссимуса в 1953 году, имя ему дал отец - четырежды главный министр штата, известный своими левыми политическими взглядами. По иронии судьбы, индийский Сталин, выигравший выборы в Тамилнаде, - убеждённый демократ. Его партия "Дравида Муннетра Кажагам" 10 лет была местной оппозицией.

Известно, что индийский Сталин побывал в СССР в 1989 году. О своём визите он рассказал в 2019 году газете Times of India. Политик заявил, что, как только он назвал своё имя, многие люди в советском аэропорту обратили на него пристальное внимание. Проверяя паспорт приезжего, пограничники задали гостю из Индии несколько вопросов, перед тем как впустили политика в страну. После этого будущий глава правительства штата Тамилнад пришёл к выводу, что Сталина в СССР "многие не любили".

На родине к имени политика относятся гораздо проще. По данным издания The Daily Mail, за время избирательной кампании Сталин не сталкивался со сложностями, связанными с необычным именем.

В 2019 году партия М.К. Сталина уже преподносила сенсацию общеиндийского характера. Тогда она заняла почти все голоса от штата Тамилнад в нижней палате парламента. Кроме того, Сталин восемь лет был мэром столицы штата Тамилнад Чиннаи, а также занимал пост министра муниципального управления и развития сельской местности штата.

Отметим, в декабре 2020 года на муниципальных выборах в Намибии победил местный политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.