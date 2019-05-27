На выборах в Европарламент Ле Пен обошла Макрона

Стало известно о том, что возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" сейчас лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции. Отмечается, что по данным экзитполов, ее блок набрал 23,2% голосов.

Что касается других участников, то на втором месте - партия "Вперед, Республика", которую возглавляет Эммануэль Макрон. С ними делит место "Демократическое движение". У них - 21,9% голосов.

"Зеленые" расположились на третьем месте. Причем у них сильное отставание - их поддержали лишь 12,8%.

Выборы в Европарламент начались в четверг и завершились в воскресенье, 26 мая. В Германии, согласно данным экзитполов, победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Отметим, что выборы в Европарламент - крупнейшие в мире после Индии. В них участвуют около 420 млн избирателей. Но, в отличие от индийских выборов, на проведение которых ушёл целый месяц, судьба законодательного органа в Страсбурге решилась уже в эти выходные. Первые избирательные участки открылись 23 мая в Великобритании и Голландии. В большинстве стран - членов ЕС голосование прошло сегодня, 26 мая.