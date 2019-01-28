На выборах президента Украины ожидают более 850 иностранных наблюдателей

На выборы президента Украины должны прибыть более 850 иностранных наблюдателей, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

«Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей», — цитирует «Укринформ» Князева.

Как отмечается, наибольшее число наблюдателей ожидается из Канады.

Ранее стало известно, что в день выборов президента на Украине планируется привлечь для охраны общественного порядка 70 тыс. полицейских.

Как заявляли в российском МИД, Россия намерена направить своих наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины.