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На выборах президента Украины ожидают более 850 иностранных наблюдателей

28 января 2019, 13:09  •  60 • Украина
На выборы президента Украины должны прибыть более 850 иностранных наблюдателей, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.
 
© РИА Новости
 

«Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей», — цитирует «Укринформ» Князева.

Как отмечается, наибольшее число наблюдателей ожидается из Канады.

Ранее стало известно, что в день выборов президента на Украине планируется привлечь для охраны общественного порядка 70 тыс. полицейских. 

Как заявляли в российском МИД, Россия намерена направить своих наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины. 

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