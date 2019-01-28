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На выборах президента Украины ожидают более 850 иностранных наблюдателей
28 января 2019, 13:09 • 60 • Украина
На выборы президента Украины должны прибыть более 850 иностранных наблюдателей, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.
© РИА Новости
«Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей», — цитирует «Укринформ» Князева.
Как отмечается, наибольшее число наблюдателей ожидается из Канады.
Ранее стало известно, что в день выборов президента на Украине планируется привлечь для охраны общественного порядка 70 тыс. полицейских.
Как заявляли в российском МИД, Россия намерена направить своих наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины.
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