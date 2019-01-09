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На выборах президента Украины наблюдателей от России не будет - Климкин
09 января 2019, 23:39 • 38 • Политика
МИД Украины не будет принимать заявки от наблюдателей из России на выборах украинского президента в марте 2019 года, сообщил глава ведомства Павел Климкин.
Министерство иностранных дел Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборах президента Украины, которые пройдут в марте этого года. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
Ранее Украина закрыла в России свои избирательные участки, на которых могли проголосовать украинцы, работающие в стране. При этом Киевский суд отклонил жалобу о нарушении гражданских прав украинцев, вызванном этим действием.
В настоящий момент ЦИК Украины уже зарегистрировал 5 кандидатов на пост президента страны. Среди них мэр Львова Андрей Садовой, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, а также ряд других лиц.
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