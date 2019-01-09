На выборах президента Украины наблюдателей от России не будет - Климкин

МИД Украины не будет принимать заявки от наблюдателей из России на выборах украинского президента в марте 2019 года, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

Министерство иностранных дел Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборах президента Украины, которые пройдут в марте этого года. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее Украина закрыла в России свои избирательные участки, на которых могли проголосовать украинцы, работающие в стране. При этом Киевский суд отклонил жалобу о нарушении гражданских прав украинцев, вызванном этим действием.

В настоящий момент ЦИК Украины уже зарегистрировал 5 кандидатов на пост президента страны. Среди них мэр Львова Андрей Садовой, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, а также ряд других лиц.