На выборах президента Польши появился третий: Русского кандидата показал блогер

Ранее, напомним, исследовательский центр Ipsos опубликовал данные экзитпола второго тура выборов президента Польши. Судя по результатам, победу во втором туре одержал действующий глава государства Анджей Дуда.

Впрочем, отрыв от соперника - Рафала Тшасковского оказался небольшим. Судя по цифрам, Дуду поддержали 50,4% избирателей, а его соперника - 49,6%. Таким образом, действующий президент Польши задержится на этом посту ещё на один срок.

Тем временем в соцсетях распространяется фото с бюллетенями для голосования, в которых внезапно появился третий - русский кандидат. Правда, вписан в документ он ручкой. Один из таких бюллетеней с надписью "Putin W. W." ("Путин В. В.") показал у себя в Telegram-канале блогер Никола Саваничи.

"Выборы президента Польши", - коротко прокомментировал он фото с русским кандидатом.