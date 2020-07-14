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На выборах президента Польши появился третий: Русского кандидата показал блогер

14 июля 2020, 00:00  •  51 • В мире
Результаты экзитпола второго тура выборов президента Польши уже известны. Победу над соперником одержал действующий лидер Анджей Дуда. Однако внезапно в бюллетенях для голосования появился третий - русский кандидат. Блогер Никола Саваничи показал бюллетень, в котором ручкой вписан "Путин В. В.".
Ранее, напомним, исследовательский центр Ipsos опубликовал данные экзитпола второго тура выборов президента Польши. Судя по результатам, победу во втором туре одержал действующий глава государства Анджей Дуда.
Впрочем, отрыв от соперника - Рафала Тшасковского оказался небольшим. Судя по цифрам, Дуду поддержали 50,4% избирателей, а его соперника - 49,6%. Таким образом, действующий президент Польши задержится на этом посту ещё на один срок.
Тем временем в соцсетях распространяется фото с бюллетенями для голосования, в которых внезапно появился третий - русский кандидат. Правда, вписан в документ он ручкой. Один из таких бюллетеней с надписью "Putin W. W." ("Путин В. В.") показал у себя в Telegram-канале блогер Никола Саваничи.
"Выборы президента Польши", - коротко прокомментировал он фото с русским кандидатом.
Фото: скриншот Telegram-канала "Саваничи"

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