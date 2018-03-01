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На выборах пойдет борьба за «серебро»

01 марта 2018, 00:24  •  88 • В России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередной замер предпочтений граждан перед выборами президента. И, судя по опросам россиян, их интерес к выборам растет. Прийти 18 марта на участки и проголосовать собираются 81,6% избирателей (в конце января таковых было 79,3%).

А вот симпатии граждан к кандидатам в президенты распределились так, что лидерство в предвыборной гонке Владимира Путина по-прежнему не вызывает сомнений. А вот за второе место идет борьба между Владимиром Жириновским и Павлом Грудининым. А за четвертое - между Ксенией Собчак и Григорием Явлинским. Впрочем, смотрите сами, как опрошенные ВЦИОМ ответили на вопрос: за кого они проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье:

Рейтинг кандидатовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

По мнению эксперта ВЦИОМ Михаила Мамонова в течении февраля сохранялась «стабильность электоральной ситуации». И связана она по прежнему с устойчивостью позиций Путина. «Главная интрига — в лидерстве между кандидатами второго и третьего порядка, - считает Мамонов, - Жириновский, используя традиционную для себя стратегию последнего рывка, пытается сократить разрыв с Грудининым и до сих пор неясно, кто наберет больше голосов — Собчак или Явлинский».

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