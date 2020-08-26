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На выборах мэра Киева Владимир Зеленский не смог противостоять Виталию Кличко, а в Днепропетровске – Петру Порошенко

26 августа 2020, 20:15  •  106 • Украина
Местные выборы могут похоронить «зелёную власть». Назначение заведомо бесперспективной Ирины Верещук в спарринг Виталию Кличко выглядело, как сдача Зеленским столицы без боя, и всё же это был единичный случай. Но повторение киевской истории в Днепропетровске отринуло все сомнения – у Зеленского нет ни сил, ни возможностей удерживать регионы. Вместо мажоритарщика Максима Бужанского, «слуги» поддержали депутата Днепропетровского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Сергея Рыженко.
Если бы в Киеве «слуги» вознамерились выиграть выборы, ставить им следовало на популярного Александра Дубинского – равного ему кандидата в обойме Зеленского всё равно не было. Но Владимир Зеленский предпочёл капитулировать без боя, выставив непроходную Ирину Верещук, и дав пищу для пересудов о «договорняке» с Кличко. Хотя, ясно, что «договорняк» с попутчиком - вовсе не то же самое, что и победа. Почему же Зеленский не поддержал своего Дубинского? Да потому, что побил горшки с Коломойским, а Дубинский – «человек Коломойского» (так, во всяком случае, принято считать). Ровно та же история и с Днепропетровском. Поскольку Борис Филатов там не настолько популярен, как Кличко в Киеве (с этим феноменом – отдельная история, но у киевлян вообще странный вкус, вспомнить хотя бы их любовь с Лёней-«Космосом» - Черновецким), решено было дела с ним не иметь. Но и своего мажоритарщика Бужанского тоже не поддерживать. Вместо этого «слуги» выразили поддержку чужаку Рыженко, что, согласитесь, кажется необъяснимым. Вот и симпатизирующий Зеленскому популярный телеведущий Максим Назаров недоумевает – «Офис президента теперь слил и Днепропетровск (у Назарова – Днепр, - ред.) Рыженко, а не Бужанский, кандидат от «слуг народа». Очень жду 26 октября, очень (Назаров тут явно намекает на местные выборы и их негативный исход для партии власти, - ред.)»
Занятно было бы узнать, что посулили взамен Зеленскому Кличко и Порошенко? Чечевичную похлёбку и тридцать сребреников? «Слуги» фактически слили конкурентам все крупные города, от Одессы до Харькова, а на западе страны у них – нулевые перспективы, как и в центре. За два месяца до выборов можно смело прогнозировать их исход – полный провал президентской партии! А вот что последует дальше, пока неясно – удержатся ли самостийные и неподконтрольные Киеву регионы в орбите украинского государства, или начнут собственную игру – вплоть до отделения по крымскому сценарию 1994 года?

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