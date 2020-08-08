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На выборах глав регионов России зарегистрировали 73 кандидата

08 августа 2020, 02:05  •  48 • Политика
В качестве участников на выборах высших должностных лиц регионов заявилось 147 кандидатов и 73 из них были зарегистрированы. Об этом в пятницу, 7 августа, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Для участия в выборах глав регионов у нас выдвинулись 147 кандидатов, на данный момент 73 кандидата зарегистрированы, 37 кандидатам отказано в регистрации, 10 кандидатов утратили статус по своим причинам, по 27 кандидатам документы находятся на рассмотрении в избирательных комиссиях, решения должны быть приняты не позднее 9 августа», — приводит «РИА Новости» слова Памфиловой.
Она обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой доброжелательно и ответственно подойти к взаимодействию с кандидатами, чтобы не возникло никаких недоразумений.
По словам Памфиловой, грядущие выборы будут конкурентными, так как уже в среднем на должность претендуют по пять кандидатов.
«Например, в Калужской области было выдвинуто шесть кандидатов на должность губернатора, все они зарегистрированы — вот хороший пример. На должность президента Республики Татарстан выдвинуты пять кандидатов, вся пять зарегистрированы, то есть никто не создавал никаких барьеров, что мы приветствуем», — заключила председатель ЦИК.
В этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах и в 11 субъектах граждане должны избрать депутатов законодательных органов.
В июле Памфилова заверила, что видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование. Кроме того, согласно последним законодательным изменениям, проголосовать можно будет в трехдневный срок с 11 по 13 сентября. Основным днем станет 13-е число месяца — единый день голосования, пишет «Газета.ру».

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