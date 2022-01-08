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На вторых ролях: почему ЕС не стал участником переговоров России и США по безопасности

08 января 2022, 15:40  •  162 • В мире
Евросоюз планирует представить собственные предложения по архитектуре европейской безопасности. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии переговоров России и США по этой проблематике. Запланированы также консультации в формате Совета Россия — НАТО и встреча представителей Москвы и ОБСЕ. Евросоюз в этих мероприятиях участия не примет, чем, как сообщается, крайне недоволен Брюссель. Аналитики считают, что вовлечение ЕС в подобного рода дискуссии не имеет особого смысла, поскольку из-за внутренней разобщённости союз не может выработать единую внешнеполитическую позицию.
 
Gettyimages.ru © Santiago Urquijo
 

ЕС намерен разработать и представить собственные предложения по европейской безопасности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии российско-американских консультаций по вопросу гарантий безопасности. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по случаю начала председательства Парижа в Совете ЕС.

«Ясно одно: ни одно решение неизбежно не пройдёт мимо Европы. Каким бы ни было решение, оно должно пройти через Европу… Мы представим наши идеи в отношении этой архитектуры (безопасности. — RT), будем обсуждать и разрабатывать её вместе. Повторю: ни одно решение не будет принято без Европы по этому вопросу», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что вопросы, которые намерены обсуждать Москва и Вашингтон, имеют прямое отношение к ЕС, так как Брюссель, в частности, оказывает «огромную финансовую поддержку» Украине (€6 млрд) и играет «незаменимую роль» в энергетической безопасности страны, а Франция и Германия входят в «нормандскую четвёрку». Также глава ЕК констатировала, что европейские страны составляют большинство в НАТО, «а НАТО играет важнейшую роль в этом диалоге».

При этом во вступительной речи фон дер Ляйен заявила: «Нам необходим настоящий оборонный союз, который мог бы подготовить нас к новым угрозам в будущем».

«Например, следующим гибридным атакам, откуда бы они ни исходили. Давайте установим приоритеты с опорой на «Стратегический компас» — «белую книгу» по обороне. Я очень рада, что Франция, как председатель (Совета ЕС. — RT), занялась этим вопросом. У меня большие надежды на обсуждение этой темы на мартовском саммите. Я считаю, что пришло время для Европы, как оборонного объединения, нарастить усилия в этой области», — добавила глава ЕК.

«Стратегический компас» — первая оборонная концепция Евросоюза. Она может быть принята уже в марте 2022 года.

  • Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон
  • AP
  • © Michel Euler

Брюссель не пригласили

Заявления фон дер Ляйен прозвучали на фоне подготовки двусторонних консультаций между Россией и США по взаимным гарантиям безопасности. В частности, на переговорах будут обсуждаться обнародованные МИД России в декабре прошлого года проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности.

Напомним, первый документ содержит предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона на основе принципов «неделимой и равной безопасности», а также исключает использование территории третьих стран для подготовки вооружённого нападения против другой стороны договора.

В проекте прописано обязательство Вашингтона исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от включения в альянс стран, ранее входивших в СССР и не являющихся членами блока, и от создания на их территории военных баз, а также развития двустороннего военного сотрудничества с ними. Речь идёт также о недопущении развёртывания как Россией, так и США ядерного оружия вне национальной территории.

Согласно документу, стороны также должны воздержаться от полётов тяжёлых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в районах вне национальной территории, «откуда они могут поражать цели на территории другой стороны».

  • МИД РФ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Североатлантического альянса предусматривает, что стороны не станут укреплять свою безопасность «за счёт безопасности других».

По условиям документа, Россия и альянс должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены НАТО должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины, а также других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Консультации начнутся 10 января — в этот день переговоры проведут представители РФ и США. Через два дня, 12 января, состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день запланирован саммит представителей РФ и ОБСЕ.

При этом ЕС в этих переговорах как самостоятельный игрок не участвует, несмотря на то, что представители Евросоюза неоднократно заявляли о необходимости привлечь Брюссель к выработке решений по указанным вопросам.

Так, 5 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз должен участвовать в дискуссии РФ и США, потому что в повестке есть европейские вопросы и тема Украины.

О том, что в Брюсселе недовольны организацией переговоров России и США, сообщила и газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников высокого ранга. По словам собеседников издания, в руководстве ЕС огорчены тем, что Вашингтон не стал пытаться изменить предложенный Москвой двусторонний формат консультаций.

Financial Times констатирует, что Евросоюз оказался на втором плане на переговорах, которые имеют прямое отношение к будущему региона. При этом в свете предстоящих встреч Москвы и Вашингтона ЕС так и не смог выработать единой позиции по поводу того, как надо строить отношения с Россией, пишет газета.

«Вне компетенции Евросоюза»

Опрошенные RT аналитики называют ограниченную роль Брюсселя на грядущих переговорах логичным следствием отсутствия единства внутри Евросоюза.

«Перспективность европейской внешней политики и политики в области безопасности является крайне низкой. И дело здесь не в нехватке ресурсов у объединённой Европы, а в отсутствии политической воли и единства внутри союза», — пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

По его словам, в ЕС входят слишком разные страны с очень разными представлениями о реальном источнике угрозы безопасности для Европы.

«Если для стран южной Европы главным вызовом является нелегальная миграция из Африки и стран Ближнего Востока, то для стран Восточной Европы, по мнению их элит, главная угроза — это Россия. Пусть даже они эту угрозу сами выдумали. И договориться им между собой очень сложно», — подчеркнул аналитик.

  • Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
  • Legion-Media
  • © Jakub Dospiva / CTK Photobank
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Аналитик добавил, что внутренняя разобщённость парализует внешнеполитическую деятельность ЕС в таком важнейшем для региона вопросе, как отношения с Россией.

«Евросоюз — заложник собственного устройства. Брюссель сегодня не способен определиться ни со своими внешнеполитическими приоритетами, ни с методами, с помощью которых он будет отстаивать свои цели на мировой арене. Поэтому непонятно, в каком качестве они могли бы участвовать в переговорах», — заявил Батюк.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает отсутствие ЕС на переговорах вполне логичным, поскольку Евросоюз — это прежде всего экономическое объединение, а на переговорах речь пойдёт о вопросах безопасности.

«Предложения, которые выдвинула Россия, касаются обеспечения принципов безопасности. Основная угроза безопасности РФ исходит от США и НАТО, в котором ведущую роль играет Вашингтон. Поэтому предложения и были адресованы трём сторонам: США, НАТО и ОБСЕ. Что касается ЕС, то его основная цель заключается в экономической, социальной и политической интеграции. Вопросы безопасности находятся вне компетенции Евросоюза», — отметил Оленченко.

По словам экспертов, заявления фон дер Ляйен свидетельствуют о желании повысить субъектность ЕС на международной арене. Этим же обусловлены и разговоры об оборонном союзе и европейской армии. Однако подобные дискуссии длятся уже не первое десятилетие и до сих пор были безрезультатными. Аналитики считают, что у ЕС мало шансов стать военной силой при таком уровне разобщения среди его членов.

«Война — это продолжение политики иными, насильственными средствами. Для того, чтобы ставить какие-то военные задачи, нужно разобраться сначала с политическими вопросами. Но Европа пока далека от этого», — заключил Батюк.

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