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На второй Майдан

09 декабря 2019, 19:54  •  165 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В Киеве около офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция "Дозор на Банковой". Активисты провели там целую ночь и намерены ждать первых результатов встречи в "нормандском формате".

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