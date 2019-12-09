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На второй Майдан
09 декабря 2019, 19:54 • 165 • Карикатуры
В Киеве около офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция "Дозор на Банковой". Активисты провели там целую ночь и намерены ждать первых результатов встречи в "нормандском формате".
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