На второй год: чего достиг спецпрокурор Мюллер за время расследования «вмешательства Москвы» в выборы президента США

Президент США Дональд Трамп поздравил страну с первой годовщиной расследования спецпрокурора Мюллера, назвав дело крупнейшей в истории Соединённых Штатов охотой на ведьм. 17 мая 2017 года бывшего главу ФБР Мюллера назначили на должность спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место «российского вмешательства» в предвыборную гонку в США. За это время обвинения были предъявлены 22 фигурантам, однако ни одно из них не связано с какими-либо свидетельствами о сговоре команды Дональда Трампа и России. При этом всё меньше американцев — как среди сторонников республиканцев, так и среди демократов — поддерживает расследование. При этом новый глава юридической команды президента Руди Джулиани заявил, что расследование должно завершиться в ближайшее время, поскольку у спецпрокурора «ничего нет» на Трампа.

Год назад, 17 мая 2017 года, Министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию «российского вмешательства» в выборы президента США. За этот год Мюллер предъявил обвинения трём компаниям и 19 физическим лицам, однако ни одного свидетельства сговора предвыборной команды Трампа с Россией в его обвинительных заключениях нет.

Как российские власти, так и президент Соединённых Штатов и его команда с самого начала расследования отрицают любые попытки повлиять на исход предвыборной кампании 2016 года. При этом Трамп в свойственной ему манере делает это достаточно агрессивно, обвиняя американские элиты в политической охоте на ведьм.

По данным портала Trump Twitter Archive, за последний год американский лидер только в своём личном Twitter-аккаунте 44 раза писал про охоту на ведьм (Witch Hunt). В последнем подобном сообщении Трамп саркастически поздравил американцев с годовщиной расследования, не преминув указать на его безрезультатность.

«Поздравляю, Америка, вот и пошёл второй год крупнейшей охоты на ведьм в нашей истории... а ни сговора, ни препятствования правосудию так и не обнаружено. Единственный сговор — это тот, на который пошли демократы, не сумевшие победить на выборах, хотя они потратили гораздо больше денег!» — написал Трамп.

Congratulations America, we are now into the second year of the greatest Witch Hunt in American History...and there is still No Collusion and No Obstruction. The only Collusion was that done by Democrats who were unable to win an Election despite the spending of far more money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2018 г.

Кроме того, хозяин Белого дома допустил, что Федеральное бюро расследований шпионило за его предвыборной кампанией с помощью внедрённого информатора во время президентства Барака Обамы.

«Вот это да! Начинают поговаривать, что ФБР при Обаме «СЛЕДИЛО ЗА ШТАБОМ ТРАМПА С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЁННОГО ИНФОРМАТОРА». Эндрю Маккарти (колумнист National Review. — RT) говорит: «Нет практически никаких сомнений в том, что в предвыборном штабе был как минимум один тайный осведомитель». Если так, то это будет покруче, чем Уотергейт!» — отметил Трамп.

Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI “SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.” Andrew McCarthy says, “There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.” If so, this is bigger than Watergate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2018 г.

По сообщению The Washington Post, Трамп в той или иной форме критикует или выражает недовольство расследованием порядка 20 раз за день.

Напомним, в конце апреля 2018 года специальный комитет по разведке нижней палаты конгресса США опубликовал ранее засекреченный доклад на тему «российского вмешательства», из которого следует, что никаких доказательств сговора Москвы и команды Дональда Трампа не было выявлено. Более того, в контактах ряда сотрудников штаба республиканца с представителями России не было найдено ничего предосудительного.

На этом фоне падает поддержка расследования со стороны рядовых американцев. По данным опроса, проведённого в начале мая телеканалом CBS, 53% граждан США считают «российское дело» политически мотивированным, тогда как аналогичный показатель в декабре 2017 года составлял 48%. Также снижается число тех, кто считает, что Трамп должен сотрудничать со следствием.

Проведённый также в начале мая опрос CNN показал, что поддержка расследования спецпрокурора резко падает у сторонников Республиканской партии, хотя этот показатель несколько снижается и у сторонников демократов.

Спецпрокурор Роберт Мюллер

© SAUL LOEB / AFP

«Пришло время сказать: «Хватит!»

За год расследования Роберту Мюллеру удалось привлечь к суду 19 человек и три компании. Обвинения 13 гражданам России и трём российским компаниям (Агентству интернет-исследований, «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг») были предъявлены в середине февраля 2018 года по делу так называемых русских троллей. Им инкриминируют сбор разведданных, использование похищенных личных данных граждан США и организацию протестов.

Ещё шесть человек связаны с предвыборной кампанией и администрацией Трампа — это Майкл Флинн, Джордж Пападопулос, Пол Манафорт, Рик Гейтс, Алекс ван дер Зваан и Ричард Пинедо. Они обвиняются в даче ложных показаний, сговоре против США, краже персональной информации и других преступных деяниях, однако сговора с Россией в их числе нет.

Спецпрокурор также получил от Белого дома почти 1,5 млн внутренних документов администрации 45-го президента США, а также допросил многих приближённых Трампа — и это на фоне постоянного давления со стороны большинства американских СМИ, которые хозяин Белого дома не упускает случая уличить в публикации фейковых новостей.

В конце апреля Трамп принял решение сменить тактику и отказаться от беспрекословного сотрудничества со следствием. Тогда же его юридическую команду возглавил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, ставший тем самым «телевизионным адвокатом», о котором в последнее время говорил американский лидер.

В среду, 16 мая, Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News, что Мюллер сообщил команде адвокатов Трампа: он не намерен добиваться обвинительного заключения против президента и будет следовать указаниям Минюста. По словам Джулиани, расследование в связи с «российским вмешательством» должно вскоре завершиться, поскольку у спецпрокурора «ничего нет».

«У них есть только оправдательная информация на нас. Я просмотрел документы. Пришло время покончить с этой чёртовой штукой. Пришло время сказать: «Хватит!» Мы достаточно пытали президента», — заявил адвокат.

Он добавил, что специалисты из команды Мюллера не ответили на пять запросов от юридической команды Трампа, что заставило их отложить принятие решения о том, даст ли президент показания спецпрокурору. Ранее адвокаты рассчитывали прийти к конкретному решению по этому вопросу к 17 мая.

Джулиани добавил, что он готов оспорить любой доклад Мюллера и его команды.

«Думаю, у них есть факты, по которым они могут написать свой отчёт. Если вы собираетесь написать справедливый отчёт, хорошо, напишите его. Если вы намерены написать бесчестный отчёт, пишите его, и мы будем с ним бороться», — подчеркнул Джулиани.

Накануне стало известно, что члены комитета по разведке сената США согласились с выводами американских разведслужб о «российском вмешательстве». Таким образом, не исключено, что расследование Мюллера продлится по меньшей мере до промежуточных выборов в ноябре 2018 года.