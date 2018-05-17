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На второй год: чего достиг спецпрокурор Мюллер за время расследования «вмешательства Москвы» в выборы президента США
17 мая 2018, 22:54 • 53 • В мире
Президент США Дональд Трамп поздравил страну с первой годовщиной расследования спецпрокурора Мюллера, назвав дело крупнейшей в истории Соединённых Штатов охотой на ведьм. 17 мая 2017 года бывшего главу ФБР Мюллера назначили на должность спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место «российского вмешательства» в предвыборную гонку в США. За это время обвинения были предъявлены 22 фигурантам, однако ни одно из них не связано с какими-либо свидетельствами о сговоре команды Дональда Трампа и России. При этом всё меньше американцев — как среди сторонников республиканцев, так и среди демократов — поддерживает расследование. При этом новый глава юридической команды президента Руди Джулиани заявил, что расследование должно завершиться в ближайшее время, поскольку у спецпрокурора «ничего нет» на Трампа.
Дональд Трамп Reuters
Год назад, 17 мая 2017 года, Министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию «российского вмешательства» в выборы президента США. За этот год Мюллер предъявил обвинения трём компаниям и 19 физическим лицам, однако ни одного свидетельства сговора предвыборной команды Трампа с Россией в его обвинительных заключениях нет.
Как российские власти, так и президент Соединённых Штатов и его команда с самого начала расследования отрицают любые попытки повлиять на исход предвыборной кампании 2016 года. При этом Трамп в свойственной ему манере делает это достаточно агрессивно, обвиняя американские элиты в политической охоте на ведьм.
По данным портала Trump Twitter Archive, за последний год американский лидер только в своём личном Twitter-аккаунте 44 раза писал про охоту на ведьм (Witch Hunt). В последнем подобном сообщении Трамп саркастически поздравил американцев с годовщиной расследования, не преминув указать на его безрезультатность.
Кроме того, хозяин Белого дома допустил, что Федеральное бюро расследований шпионило за его предвыборной кампанией с помощью внедрённого информатора во время президентства Барака Обамы.
«Вот это да! Начинают поговаривать, что ФБР при Обаме «СЛЕДИЛО ЗА ШТАБОМ ТРАМПА С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЁННОГО ИНФОРМАТОРА». Эндрю Маккарти (колумнист National Review. — RT) говорит: «Нет практически никаких сомнений в том, что в предвыборном штабе был как минимум один тайный осведомитель». Если так, то это будет покруче, чем Уотергейт!» — отметил Трамп.
По сообщению The Washington Post, Трамп в той или иной форме критикует или выражает недовольство расследованием порядка 20 раз за день.
Напомним, в конце апреля 2018 года специальный комитет по разведке нижней палаты конгресса США опубликовал ранее засекреченный доклад на тему «российского вмешательства», из которого следует, что никаких доказательств сговора Москвы и команды Дональда Трампа не было выявлено. Более того, в контактах ряда сотрудников штаба республиканца с представителями России не было найдено ничего предосудительного.
На этом фоне падает поддержка расследования со стороны рядовых американцев. По данным опроса, проведённого в начале мая телеканалом CBS, 53% граждан США считают «российское дело» политически мотивированным, тогда как аналогичный показатель в декабре 2017 года составлял 48%. Также снижается число тех, кто считает, что Трамп должен сотрудничать со следствием.
Проведённый также в начале мая опрос CNN показал, что поддержка расследования спецпрокурора резко падает у сторонников Республиканской партии, хотя этот показатель несколько снижается и у сторонников демократов.
«Пришло время сказать: «Хватит!»
За год расследования Роберту Мюллеру удалось привлечь к суду 19 человек и три компании. Обвинения 13 гражданам России и трём российским компаниям (Агентству интернет-исследований, «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг») были предъявлены в середине февраля 2018 года по делу так называемых русских троллей. Им инкриминируют сбор разведданных, использование похищенных личных данных граждан США и организацию протестов.
Ещё шесть человек связаны с предвыборной кампанией и администрацией Трампа — это Майкл Флинн, Джордж Пападопулос, Пол Манафорт, Рик Гейтс, Алекс ван дер Зваан и Ричард Пинедо. Они обвиняются в даче ложных показаний, сговоре против США, краже персональной информации и других преступных деяниях, однако сговора с Россией в их числе нет.
Спецпрокурор также получил от Белого дома почти 1,5 млн внутренних документов администрации 45-го президента США, а также допросил многих приближённых Трампа — и это на фоне постоянного давления со стороны большинства американских СМИ, которые хозяин Белого дома не упускает случая уличить в публикации фейковых новостей.
В конце апреля Трамп принял решение сменить тактику и отказаться от беспрекословного сотрудничества со следствием. Тогда же его юридическую команду возглавил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, ставший тем самым «телевизионным адвокатом», о котором в последнее время говорил американский лидер.
В среду, 16 мая, Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News, что Мюллер сообщил команде адвокатов Трампа: он не намерен добиваться обвинительного заключения против президента и будет следовать указаниям Минюста. По словам Джулиани, расследование в связи с «российским вмешательством» должно вскоре завершиться, поскольку у спецпрокурора «ничего нет».
Он добавил, что специалисты из команды Мюллера не ответили на пять запросов от юридической команды Трампа, что заставило их отложить принятие решения о том, даст ли президент показания спецпрокурору. Ранее адвокаты рассчитывали прийти к конкретному решению по этому вопросу к 17 мая.
Джулиани добавил, что он готов оспорить любой доклад Мюллера и его команды.
«Думаю, у них есть факты, по которым они могут написать свой отчёт. Если вы собираетесь написать справедливый отчёт, хорошо, напишите его. Если вы намерены написать бесчестный отчёт, пишите его, и мы будем с ним бороться», — подчеркнул Джулиани.
Накануне стало известно, что члены комитета по разведке сената США согласились с выводами американских разведслужб о «российском вмешательстве». Таким образом, не исключено, что расследование Мюллера продлится по меньшей мере до промежуточных выборов в ноябре 2018 года.
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