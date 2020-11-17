На втором дыхании: в ГД вновь попросят об индексации пенсий работающим

Фракции Госдумы в ближайшее время намерены вновь обратиться к президенту по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам . Эту информацию «Известиям» подтвердили в «Справедливой России» и КПРФ, сославшись на невыполнение поручения главы государства. По мнению депутатов, на встрече с ними в октябре Владимир Путин дал четкое указание проработать вопрос . Эту точку зрения разделяют в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), ее глава уже направил обращение в адрес Владимира Путина. В Минтруде оперативно дать комментарий не смогли. По информации «Известий», в ведомстве считают, что в 2021 году решить этот вопрос не получится, так как бюджет уже сверстан.

При первой встрече

Как выяснили «Известия», на ближайшей встрече с президентом фракция «Справедливой России» намерена повторно обратиться к Владимиру Путину по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. В первый раз такое обращение было сделано от имени лидера партии Сергея Миронова на встрече главы государства с фракциями 6 октября. Тогда президент поддержал справороссов, заявив, что «у правительства есть поручение поработать в этом направлении».

— Сейчас принимается бюджет, и мы видим, что ничего не сделано. Такая ситуация недопустима . Мы принципиально расходимся с правительством в понимании сути пенсий. Нам говорят, что пенсии это компенсация утраченного заработка, поэтому если человек работает, то ничего индексировать не надо. Мы же исходим из того, что это заработанная гражданином выплата на протяжении всей его трудовой деятельности, когда он делал отчисления в пенсионный фонд , — пояснил «Известиям» решение о повторном обращении к главе государства первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

По его словам, партия не только будет поднимать этот вопрос в общении с Владимиром Путиным, но и настаивать на принятии соответствующего законопроекта, который был ею внесен в парламент во исполнение поправок в Конституцию.

С аналогичной просьбой к главе государства хотели бы обратиться и коммунисты . Как сообщил «Известиям» зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин, их партия также давно настаивает, чтобы индексация пенсий была справедливой для всех россиян.

— Огромное количество людей пенсионного возраста не может отказаться от работы из-за того, что на одну пенсию прожить невозможно. Почему они должны страдать? Сейчас повысили пенсионный возраст, было бы справедливым, чтобы в этих условиях люди хотя бы получали свои заработанные деньги, — пояснил парламентарий.

В партии также напомнили о словах главы Минфина Антон Силуанова, который считает, что возвращать индексацию выплат работающим пенсионерам нецелесообразно . Об этом министр заявил в Госдуме при рассмотрении в первом чтении бюджета на следующий год, отвечая на вопрос о поручении президента.

На прошлой неделе обращение в адрес главы государства с просьбой вмешаться в ситуацию направил глава ФНПР Михаил Шмаков . Как он пояснил «Известиям», теперь разрешить ее может только Владимир Путин.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Мы хотим обратить внимание президента на эту проблему. Сейчас в Конституцию внесены поправки, которые гарантируют индексацию пенсий всем: и работающим, и не работающим пенсионерам. Мы убеждены, что надо восстановить справедливость и вернуть индексацию , так как все эти люди вносили пенсионные взносы, явно несправедливо кому-то эти деньги сегодня не платить, — пояснил он «Известиям».

Как пояснили в ФНПР, сделать это обращение их побудил ответ Минтруда о том, что индексация выплат работающим пенсионерам в ближайшие три года не планируется . Такого же мнения, отмечают профсоюзы, придерживается финансово-экономический блок правительства, но это противоречит Конституции.

В пресс-службе Минтруда не смогли оперативно пояснить «Известиям» свою позицию по этому вопросу. Как сообщил источник, близкий к ведомству, так как бюджет на следующий год сверстан, в 2021 году индексации выплат работающим пенсионерам не планируется.

Социальным курсом

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями» отметил, что сейчас в нижней палате находятся три разных законопроекта об индексации выплат работающим пенсионерам .

— В той или иной редакции они предлагают вернуть индексацию, но пока они не поддерживаются ни правительством, ни партией власти. Мы надеемся, что общими усилиями этот вопрос в каком-либо виде будет решен, — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что ЛДПР, которая разработала один из текстов, до сих пор не получила на него отзыв кабмина.

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

При этом «Единая Россия» также ранее подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим. В октябре они были направлены в правительство.

Эксперты допускают, что действия ФНПР и фракций могут быть согласованы с администрацией президента.

— Вполне возможно, что и профсоюзы, и фракции делают это по просьбе модераторов внутренней политики, которые таким образом напоминают, что правительство должно делать то, что обещано, а поручения надо выполнять , — пояснил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, который не верит в большую самостоятельность ФНПР и партий.