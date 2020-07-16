На всю казну: бюджет страны должен соответствовать Конституции

В бюджетном законодательстве могут закрепить конкретные ориентиры, а также приоритеты расходов и базовые принципы распределения доходов. Это сделает финансовый документ более предсказуемым, заявили опрошенные «Известиями» эксперты по итогам совещания, посвященного бюджету страны на ближайшие три года. 16 июля его провел Владимир Путин . Глава государства обратил внимание на проблему высокой безработицы, поручив полностью восстановить рынок труда в следующем году. По его словам, для роста занятости и доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федеральной казны. Кроме того, российский лидер призвал учитывать результаты прошедшего всенародного голосования при составлении бюджета — он должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции.

Точечный ответ

Рабочий график президента на 16 июля претерпел серьезные изменения. Вместо посещения Крыма, где должна была состояться церемония закладки боевых кораблей для ВМФ, Владимир Путин остался в Подмосковье. Из резиденции Ново-Огарево глава государства в режиме видеоконференции провел совещание по федеральному бюджету, в котором приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Большая часть мероприятия прошла за закрытыми дверями, и для широкой публики было доступно лишь вступительное слово президента.

Для будущего страны обсуждение приоритетов главного финансового документа на предстоящий период играет важную роль, особенно если учитывать коронавирусную угрозу, с которой столкнулся весь мир. Владимир Путин напомнил, что в апреле, во время объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12%. В мае снижение составило 10,9%.

— Конечно, объективно все проблемы решить было нельзя. Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан, — констатировал президент.

Тем не менее благодаря ответственной бюджетной политике, проводимой в предыдущие годы, а также накопленным резервам власти смогли принять своевременные и точечные решения . В частности, речь идет о прямых выплатах семьям с детьми, увеличении пособий по безработице, списании налоговых платежей и размещении дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей, напомнил Владимир Путин. Он уверен, что именно эти меры дали свой результат и позволили в значительной степени сгладить остроту кризиса. Кроме того, сейчас в России постепенно возобновляется экономическая активность.

— Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне‑июле объем покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля, там, по‑моему, около 4% уже — 3,8%, — подчеркнул президент.

На восстановление реального сектора указывает и такой важный индикатор, как потребление электроэнергии . И если в мае — июне оно было заметно ниже докризисных значений, то сейчас приближается к этому уровню, уточнил Владимир Путин.

Несмотря на положительную динамику, в России сохраняются сложности на рынке труда. По словам главы государства, численность безработных остается высокой: в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек. На этом фоне президент поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году . При этом для роста занятости и доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, добавил он.

В завершении своей речи Владимир Путин напомнил о поправках в Основной закон, которые недавно были приняты по итогам всероссийского голосования. Президент призвал коллег учитывать настроение граждан при формировании бюджета, который должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции. В целом же в будущем необходимо сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов, завершил глава РФ.

Конституционный бюджет

Не исключено, что структура федерального бюджета и формат процесса его подготовки изменится — возможно, именно это президент подразумевал, подчеркивая необходимость адаптации казны к «букве и духу Конституции», полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, в законодательстве могут зафиксировать ориентиры, исходя из которых будет ежегодно верстаться финансовый план, считает доцент РАНХиГС Владимир Климанов . Он отметил, что в бюджетный кодекс регулярно вносятся правки (с 2000 года — более 150), а структура казны подгоняется под оперативные задачи. Чтобы основной для страны финансовый документ был более предсказуемым, могут быть определены конкретные нормативы для тех или иных сфер или, по крайней мере, закреплены приоритеты расходов и базовые принципы распределения доходов.

По всей видимости, акцент в реализации нацпроектов будет направлен именно на решение приоритетных в Конституции задач: поддержка семей, здравоохранения и т.д., добавил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич . Он напомнил, что в прошлом году по ряду направлений развития было зафиксировано неисполнение бюджетных расходов. Сейчас необходимо усовершенствовать процедуру госинвестиций таким образом, чтобы эта ситуация в дальнейшем не повторялась. И прежде всего в социальной сфере и безопасности, резюмировал эксперт.

В проекте общенационального плана восстановления экономики, презентованном президенту премьером в начале июня, сказано, что расходы казны в следующем году, несмотря на кризис, останутся на уровне 2020-го. Последняя официальная версия бюджета была принята в марте: именно к нему апеллируют авторы национального плана. Согласно документу, в этом году предусмотрены траты на сумму 19,7 трлн рублей.

Впрочем, Минфин уже объявил, что фактический уровень расходов в 2020-м превысит этот показатель примерно на 4 трлн. Де-юре это будет нарушением бюджетного правила, сообщал ранее замминистра финансов Владимир Колычев. Оно, кроме отчисления сверхдоходов от продажи нефти в резервы, регламентирует максимально возможный объем расходов. При неизменности или падении ненефтегазовых доходов, траты не могут быть повышены.