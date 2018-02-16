«На всякий случай написала маме, что люблю её»: пережившая стрельбу во Флориде россиянка рассказала о нападении

Одной из выживших при стрельбе в школе Парклэнда в штате Флорида была Полина Олейник — дочь проживающего в США российского чемпиона по боям без правил и смешанным единоборствам Алексея Олейника. В разговоре с RT она рассказала, как администрация школы действовала во время нападения. Кроме того, она отметила, что знакомые стрелка считали его подозрительным человеком.

О нападении

Мы были на последнем уроке, это было буквально за 10 минут до звонка. И мы услышали пожарную сигнализацию, поэтому подумали, что все должны выходить на улицу и эвакуироваться. Как мы сейчас знаем, это была подстава, чтобы навредить большему количеству людей. Нас перехватили, когда мы начали спускаться вниз. Администраторы перенаправили нас в аудиторию, чтобы мы там спрятались. Мы всё ещё думали, что это ненастоящая тревога: в школе планировали сделать учения в течение двух месяцев.

В первые 15-20 минут никто всё ещё не верил, что это по-настоящему. Только потом мы услышали полицию на улице и то, что люди начали говорить в рацию, что происходит стрельба. Паники не было, все просто пытались дозвониться своим друзьям и знакомым, чтобы проверить, всё ли хорошо.

Я на всякий случай написала своей маме, что я её люблю. Сказала, что у нас стрельба в школе. Потом я написала своей подруге, тоже сказала ей, что происходит. Потом начала писать своим друзьям, спрашивала, в безопасности ли они. Большинство были в безопасности, несколько людей уже были вне школы.

О стрелке и жертвах

Я не знала юношу, который устроил стрельбу, но мой друг знал его. Он сказал, что тот был подозрительным человеком. Как многие уже говорили в интервью, они всегда думали, что с ним что-то не так. Прикалывались, что однажды совершит что-то подобное. Так и произошло.

Николас Круз

© Broward County Sheriff

Я не знала его, не знала жертв. Мне всё ещё неизвестны имена тех, кто погиб, их имена не разглашают. Я знаю, что погиб школьный тренер по футболу. В школе его все любили, потому что он был очень хорошим тренером, потому что благодаря ему школа заработала много медалей и выиграла несколько чемпионатов. Все говорили, что он очень хороший человек.

О действиях администрации

Мы были не в классе, мы были в аудитории, нас было около ста с чем-то человек. С нами были несколько учителей и сотрудников администрации, они заперли все двери. Там было несколько человек из SWAT (штурмовая группа. — RT), которые отвечают за такие ситуации и знают, как с ними разбираться. Когда нас туда загнали, всех перевели в первые ряды и сказали не высовываться. Окон там не было, потому что это зал. Это было достаточно безопасное место.

Мама хотела приехать, чтобы забрать меня, но это было невозможно, потому что школа была закрыта и они никого не впускали и не выпускали. Я особо не переписывалась, потому что как только я узнала, что все, кого я знаю, в порядке, я больше не сидела в телефоне. Когда у нас была подготовка, учителя говорили, что мы не должны использовать телефоны, чтобы не было лишнего свечения.

В школе несколько кодов. Красный код — это если в школе стрелок. Обычно в этом случае ты должен забаррикадироваться в классе, но так как прозвенела пожарная тревога, все начали выбегать. Те, кто понял, что происходит, пошли обратно. Но нас перехватили и отправили туда (в аудиторию. — RT). Нам говорили, что мы должны забаррикадироваться в классе, закрыть окна, прижаться к стенам.

Как я слышала, в здании, где погибло много человек, в классе не закрыли дверь, и стрелок вошёл и расстрелял всех, кто там был. В остальных классах запирали двери.

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© Ian Witlen / Rmv

О жизни после нападения

Я просто была рада, что встретилась с мамой, потому что мы обнялись, и мама, чтобы поддержать меня, привезла нашу собаку. Меня сразу перехватили репортёры, чему я была не очень рада. Потом мы поехали домой.

В России у меня немного друзей, но те, кто остался, написали и попытались сделать так, чтобы я чувствовала себя лучше. Те, кого я знаю, меня поддерживают.

17 погибших

Трагедия в школе Парклэнда на юге Флориды произошла 14 февраля. Стрельбу устроил 19-летний Николас Круз, ранее исключённый из этого учебного заведения из-за проблем с дисциплиной.

Во время нападения он активировал пожарную тревогу, из-за чего ученики стали покидать в классы и выбегать в коридор. При себе Круз имел противогаз и дымовые гранаты.

Жертвами нападения стали 17 человек. 12 человек убили в школе, двоих — у здания школы, одного — на улице. Ещё двое умерли в больнице.

К расследованию дела подключились агенты ФБР. Сотрудники бюро создали сайт для загрузки данных о стрельбе, куда очевидцы могут заливать фотографии и видео с места происшествия. Президент США Дональд Трамп, комментируя стрельбу в школе, призвал сообщать властям о случаях неустойчивого поведения студентов.

Известно, что нападавший размещал в соцсетях посты с угрозами и оружием. В частности, Круз писал, что хотел бы расстреливать людей из своей винтовки и умереть во время устроенной им бойни. По словам знакомых стрелка, молодой человек был «тихим и странным».